Сборная России внезапно проиграла Австрии и не вернется в Мировую группу Кубка Дэвиса в ближайшие два года.

- Возможно, так будет даже лучше. У нас идет смена поколений. Старшие игроки постепенно уходят, а молодежь еще надо растить. Набираться опыта игры за сборную в условиях борьбы в зональной группе проще, чем в Мировой – не так давит ответственность. Настанет день – и мы обязательно вернемся в элиту.

Так говорил Шамиль Тарпищев шесть лет назад – в 2012-м. Тогда, уступив на выезде Бразилии с разгромным счетом 0:5, Россия вылетела из Мировой группы впервые с 1991 года! Сейчас за окном – 2018-й. У нас – три игрока в топ-50. Всем – 20-22 года. И мы… проигрываем Австрии борьбу за место в плей-офф. Той самой Австрии, которой два решающих очка принес 36-летний Юрген Мельцер, выигравший у нашего «нового поколения» два матча за четыре часа…

КАКИЕ ШАНСЫ У АВСТРИИ?

Мы просто не могли уступить в этом матче. Никак! Так казалось заранее? Кому, в конце концов, проигрывать? Доминик Тим в Москву не приехал. Его изначально не ждали – специально постелили хард, чтобы седьмая ракетка планеты отказался от поездки в Россию (ему куда важнее подготовка к грунту). Правда, в итоге Тим еще и сломался. В итоге первым номером команды Австрии стал Себастьян Офнер, занимающий в мировом рейтинге… 141-ю позицию! Компанию Себу составили Деннис Новак (195-я ракетка), два средних парника – Филипп Освальд и Тристан-Самюэль Вайсборн, плюс Юрген Мельцер, которому в конце мая исполнится… 37 лет. Да-да, тот самый Мельцер, когда-то входивший в топ-10 (точнее – в 2011 году), а ныне – по сути, завершивший карьеру, и прозябающий в шестой сотне рейтинга.

У нас же – Андрей Рублев, Карен Хачанов и Даниил Медведев. Все – в топ-50. Все играли в этом сезоне финалы. Хачанов и Медведев их даже выиграли! Андрей и Карен буквально накануне встречи с Австрией дошли до парного финала в Майами. Все парни – на подъеме. От них ждут прорывов. Их боятся теннисисты элиты. Таких ребят имел в виду Тарпищев тогда, в 2012 году! Плюс – преимущество своей площадки. Плюс – однозначные прогнозы букмекеров. Никто не сомневался, Россия – фаворит!

Да, было поражение от Венгрии в прошлом сезоне, из-за которого мы и скатились в зональную группу. Но все же, ситуации разнятся. Состав у венгров – сильнее. Играли россияне на выезде. Рублев был уставшим после четвертьфинала US Open. Тарпищев из-за участия в сессии МОК не смог присутствовать, назначив капитаном Игоря Андреева (не имевшего опыта подобной работы). Плюс – резкая и необычная в этой части сезона смена покрытия (с харда – на грунт). Итог – 3:1 в пользу соперников. Обидно. Но - не так сенсационно.

«Влететь» в таком же стиле Австрии? Исключено!

ВНЕЗАПНЫЙ ПРОВАЛ

Но мы - «влетели».

Рублев не справился со скромным Новаком. Потом Медведев разгромил Офнера (6:1, 6:2), и на мгновение показалось – все будет нормально! Только в субботу капитан гостей Стефан Кубек решился выпустить на корт Юргена Мельцера. И ветеран австрийцев сначала вместе с Освальдом в паре расправился с Рублевым и Хачановым (напомним – финалистами Майами!), а следом в одиночку – с Евгением Донским.

- Юрген подсел после второго сета, - признался россиянин. – Я же старался продолжать играть надежно. Нужно было поддавливать, тогда бы он в конце сломался… Увы – не получилось.

Что же не так?

Не хватило опыта? Тот же Рублев в более юном возрасте в борьбе с Испанией в последнем, решающем матче обыгрывал Томми Робредо! Сыграл 13 матчей за сборную и выиграл 8. Хачанов – на равных бился с Виктором Троицки в прошлом году в Мировой группе. И не было проблем ни с характером, ни с мотивацией.

Не повезло с соперником? Смешно – вы видели рейтинг австрийцев.

Не было достаточно сил? Так все вернулись из Америки! Австрийцы, может, раньше. Но в любом случае на подобном уровне недели достаточно для подготовки. Тем более, когда тебе – 20 лет!

Может, дело в формате? Регламент Кубка Дэвиса изменился. Теперь в зональных группах матчи играют из трех сетов, а сами встречи проводятся в два дня (как в Кубке Федерации).

- Думаю, это нам на руку, - еще во время жеребьевки отмечал капитан Стефан Кубек. – Понятно, что Россия – фаворит. Но в скоротечных встречах фактор внезапности может сыграть в пользу тех, кого считают аутсайдером. Одолеть более сильного соперника в трех сетах проще, чем в пяти.

Об этом же сказал и Тарпищев.

- При подобном формате капитан ограничен в своих тактических схемах и стратегическом плане на матч. У менее классной команды появляется больше шансов, - отметил глава нашей сборной.

И, кстати, добавил:

- Такие поражения учат. По сути, ничего не изменилось. У нас по-прежнему есть молодая и перспективная команда, с очень большим потенциалом. Но без подобных неудач невозможно расти. Возможно, сейчас нам не хватило удачи. Но удача появится в будущем. И победы к нам тоже придут.

Когда? Два простых факта:

- с 2012 года в Мировой группе мы провели всего один матч (с Сербией в прошлом сезоне). И проиграли шесть встреч из 13-ти

- При этом дважды были в шаге от вылета во второй зональную группу. Точнее, теперь – трижды

Осенью нашу команду ждет борьба с Белоруссией за право остаться в группе I. Вернуться в элиту уже не получится как минимум до 2020 года. Но, может, все это – часть плана? Тарпищев ведь обещал – через два-три сезона обновленная сборная сможет серьезно рассчитывать на успех в Кубке Дэвиса. На все – вплоть до титула. Возможно, эта неудача – последняя осечка перед обещанным прорывом? Ведь Рублев, Медведев, Хачанов только продолжат прибавлять…

Запасемся терпением.