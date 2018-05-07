Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Мадриде, одержав первую победу с января этого года.

ЧТО БЫЛО?

Когда во втором круге Открытого чемпионата Австралии Шарапова в двух сетах обыграла Анастасию Севастову, показалось – с Машей все хорошо! Как ни крути, латвийка была 15-й ракеткой мира, сама же Мария смотрелась уверенно, ей хватало и мощи, и скорости, и стабильности. Но – только казалось. Робкие надежды на то, что Шарапова готова бороться за титул, рассыпались в пух и прах уже в третьем раунде – Анджелика Кербер просто вынесла ее с корта (6:1, 6:3). Не оставила ни единого шанса!

- Да просто Кербер сейчас слишком хороша! - решили болельщики. Отчасти это было правдой. Но кто бы думал, что та победа для Севастовой станет последней для Шараповой до мая!

Три следующих матча Мария также проиграла. В Дохе не справилась с Моникой Никулеску из Румынии, в Индиан-Уэлсе – с Наоми Осакой, а в Штутгарте – с Каролиной Гарсией. Четыре поражения подряд – личный антирекорд россиянки! Такое с ней случалось лишь однажды – в 2003 году. В том самом году, когда Мария только проводила свой первый полноценный сезон.

Самое страшное – никто не понимал, чего ждать от Шараповой дальше. Продолжись серия в Мадриде – это бы вряд ли кого удивило.

- Неужели конец? – испугались поклонники Маши. В смысле – конец карьеры. Такой вот бесславный, измученный. Так-то Шараповой чуть меньше месяца назад уже исполнился 31 год…

В ЧЕМ ПРИЧИНА?

Причин, как водится, много. Но главная – травмы. Травмы, которые преследуют Марию с момента возвращения в Тур после злосчастной дисквалификации. Серьезный перерыв «отучил» Шарапову от тех нагрузок, которые приходится испытываться в соревновательном режиме. А вернулись нагрузки – и тело стало подводить.

- Можно сколько угодно работать на тренировках, симулируя разные ситуации, но это никогда не будет похоже на то, с чем ты сталкиваешься, приезжая на турнир и играя официальные матчи, - признавала Мария.

В итоге весь прошлый сезон Шарапова лечила то бедро, то плечо. Заявлялась на турниры – и снималась. Под конец, вроде, дело пошло – удалось даже выиграть титул в Тяньцзине! Но визит на домашний Кубок Кремля опять закончился поражением в первом круге – и поездкой на обследование в медицинский центр (в Америке).

Очевидные проблемы со здоровьем привели к ожидаемым решениям – в межсезонье Шарапова сменила тренера по ОФП. Но травмы продолжились – в этом сезоне Мария мается с предплечьем, из-за чего пропустила турниры в Дубае и Майами, а в Индиан-Уэлсе играла через боль. Такой рваный режим выступлений не способствует набору формы. А главное – появлению уверенности. Без уверенности же очень сложно. Даже если ты – экс-первая ракетка мира и пятикратная чемпионка «Больших шлемов».

Отсюда – и поражения.

Хотя соперницам тоже отдадим должное. Кербер в Австралии дошла до полуфинала. Гарсия – на минуточку, 7-я ракетка планеты (была на момент матча с Шараповой в Штутгарте). А Осака в Индиан-Уэлсе в итоге стала чемпионкой!

ЧТО БУДЕТ ТЕПЕРЬ?

И вот, наконец, победа! Черная полоса позади?

Не будем торопиться с выводами.

Шарапова, конечно, молодец. Но Михаэла Бузарнеску – ее первая соперница в Мадриде – провела шесть матчей за неделю. В столицу Испании молодая румынка прилетела из Праги, где дошла до финала. В пятницу и в субботу она провела по три сета, в воскресенье – вышла на корт против Марии. Понятно, что сил на такой марафон с перелетом через пол-Европы девушке не хватило – и это тоже сказалось на борьбе. Куда показательнее будет второй круг, где россиянка сегодня сыграет с другой спортсменкой из Румынии – Ириной-Камелией Бегу.

Но важно другое – у Шараповой вновь появился блеск в глазах! В последних матчах ей, помимо хорошей физической формы и уверенности в собственных силах, очень не хватало страсти и желания. Словно любимая работа превратилась в рутину, не приносящую никакого удовольствия. А в спорте без желания – никуда. Мария сама поняла – перемены назрели. И сделала важнейший – сменила личного тренера. Свен Гренефельд покинул команду россиянки, зато в нее вернулся Томас Хогстедт. То самый Хогстдет, которого Шарапова не выносила под конец их предыдущей совместной работы, о чем сама писала в своей книге. И тот самый Хогстедт, который однажды уже возвращал Марию на вершину, сделав из нее чемпионку «Ролан Гарроса». Чего-чего, а «заряжать» Шарапову он, все-таки, умеет. И вот – он снова начал ее «заряжать»!

А это – главное, что мы увидели в Мадриде.