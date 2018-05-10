МАТЧ-РЕВАНШ С МЛАДЕНОВИЧ

– Мне кажется, я все делала правильно. Пусть слабо начала, зато сумела сохранить позитивный настрой. Мне сразу показалось – я играю хорошо, а значит – надо продолжать в том же духе. И, вроде, сегодня мне удавался хороший прием. А когда он идет – это серьезно облегчает жизнь!

Так говорила Шарапова поздно вечером в среду – после победы в третьем круге над Кристиной Младенович. Ну, помните эту француженку? «Шарапова – лгунья, она играла нечестно, ее надо заставить вернуть все свои кубки!» – да-да, это слова Кристины. Двухлетней давности. Когда Марию наказали за мельдоний.

Свой шанс «заткнуть» Младенович за злобные пассажи экс-первая ракетка мира получила, едва вернулась в Тур. На первом же турнире. Примерно год назад. В полуфинале в Штутгарте, куда Шарапова пробилась после побед над Робертой Винчи, Екатериной Макаровой, Анетт Контавейт. Вот только россиянка… в итоге проиграла. Француженка была сильней в трех сетах. Самой Кристине счастья тот успех не принес – она и титул уступила малоизвестной немке Лоре Зигемунд, а вскоре вовсе получила серию из 14 поражений подряд (с августа по январь). Зато Шарапову тогда обыграла!

Свой шанс на реванш Мария все же получила. Теперь, в Мадриде. И реализовала. В двух партиях, без особой борьбы – 6:3, 6:4.

–​ Вы помните о тех словах Кристины? – спросили россиянку на пресс-конференции.

– Не думаю, что это стоит обсуждать. Какая разница, что говорила Кристина, как отвечала я? В этом нет смысла. Важно лишь то, что происходит на корте. И для меня сейчас главное, что я вышла в следующий круг, – пожала плечами Шарапова.

Ей как-то веришь. Сейчас любая победа Марии куда важнее сведения счетов с соперницами, которые ранее что-то плохое говорили в ее адрес. Учитывая, что в столицу Испании Шарапова прилетела с рекордной серией из четырех поражений – такое с ней случалось лишь однажды, в 2003 году! Выход в четвертьфинал после такого – уже большой успех. А главное – можно добиться большего…

КИКИ ВМЕСТО КАРО

Серьезно – Маше везло с сеткой.

Она могла попасть, условно, на Симону Халеп в первом круге. Но вместо лидера рейтинга WTA Шараповой досталась другая девушка из Румынии – Михаэла Бузарнеску. Сыгравшая финал в Праге накануне встречи с Марией…

Конечно, сил у Бузарнеску не осталось.

Во втором раунде Шарапова должна была сыграть с Еленой Остапенко – но чемпионку «Ролан Гарроса» внезапно выбила Ирина-Камелия Бегу. Которой на второй супер-матч подряд, в итоге, не хватило.

В третьем круге, в теории, Марию могла ждать Коко Вандевеге – полуфиналистка последнего US Open. Только американка не справилась с Младенович.

В четвертом раунде был выход на Каролину Возняцки. На чемпионку Australian Open. Вторую ракетку планеты. При том, что датчанке светила и вершина рейтинга – в случае успеха в Мадриде! Но не досталась Марии Коко – зато досталась Кики. Именно Кики Бертенс внезапно разгромила Возняцки – 6:2, 6:2. При том, что ранее всегда ей уступала.

Но разве Бертенс – непроходимая соперница для россиянки?

– Я мало о ней знаю – видела всего несколько матчей, – призналась Шараповой. С голландкой они раньше не встречались. – Во время заминки после победы над Младенович мы обсудили с тренером игру Кики. Будем еще изучать записи. Но уже видно – для Бертенс важна уверенность в себе. И это – одна из причин ее хорошей игры в Мадриде. Здесь она чувствует в себе силы добиться больших результатов. При том, что Кики очень любит грунт…

И это – правда. Шесть финалов, пять титулов – и все на грунтовом покрытии. Бертенс недавно стала лучшей в Чарльстоне, поднялась на 20-е место рейтинга. Она действительно уверенна в себе!

Но ведь и Мария, как показалось в первых раундах, вновь обрела эту уверенность. Томас Хогстедт, вновь став ее личным тренером, сумел Шарапову незримо зарядить. На борьбу, на кураж, на азарт и желание биться! На все то, чего ей не хватало по ходу этого сезона. Помимо крепкого здоровья, конечно… Но эти проблемы, вроде, тоже остались позади.

И какие шансы у Бертенс против такой Марии? Которая, даже не в лучшей – просто в хорошей форме – соперниц уровня голландки обычно щелкает, как семечки?

Как оказалось – хорошие.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕРТЕНС

Год назад, в Штутгарте, Младенович обыграла Шарапову не потому, что показала супер-теннис. Просто Мария, проводя первый турнир спустя полтора года, немного выдохлась к концу недели. Тогда все списали на последствия паузы. Ведь тренировки – тренировками, а сам турнирный график – штука жесткая! Суровая реальность заключалась в том, что лишь однажды с момента возвращения Шарапова сумела одержать больше трех побед кряду. В Тяньцзине, где взяла титул. И где ей не досталось ни одной соперницы из топ-20 (да и из топ-50 была лишь одна!).

Дыхалки не хватает?

– После долгих пауз и постоянных перерывов из-за травм сложно поймать свой ритм, – отмечала Анна Чакветадзе. – Не хватает игровой практики – не хватает стабильности. Нет стабильности – нет уверенности в собственной игре. Не достает уверенности – тяжело выигрывать сложные матчи. А каждое поражение лишь перезапускает этот цикл.

К тому же, напомним, Шараповой – 31 год. А физика и мощь в ее игре – одни из главных козырей.

По крайней мере – были…

– Я провела отличный матч. Наверное – один из лучших в карьере. Вышла на корт спокойной, атаковала, играла агрессивно. И мне нравится, как пока все выходит! – сияла Кики после победы над Возняцки/

Бегу не смогла выдать два чудо-матча кряду. Зато смогла Бертенс. Или Шарапова ей это позволила? Первый сет – бенефис россиянки. Удары по линиям, мощнейшие подачи, надежная игра на задней линии. Да, это Хогстедт так научил ее играть на грунте, сделав Марию чемпионкой «Ролан Гарроса»! Но вот вторая партия – и Маша сдает. Все чаще ошибается, все чаще вздыхает и как-то растерянно поглядывает на команду. Бертенс – в огне! Давит атаками, разводит россиянку по корту, отлично ходит к сетке… Итог – 6:2 и 5:1 в третьем сете.

Сил Шараповой хватит лишь на один ответный брейк. Но робкая надежда, что все сейчас изменится, тут же тает под россыпью новых ошибок Марии.

Ей все же удалось прервать серию поражений. Выйти в четвертьфинал в Мадриде. И гарантировать себе место в топ-40 мирового рейтинга (а это – лучший результат Шараповой с момента возвращения!). Но на четвертую победу подряд Марии, все же, не хватило.

Опять.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA

Категория «Премьер»

Открытые корты

Покрытие – грунт

Призовой фонд - $6 685 828

Одиночный разряд

Третий круг

Кики Бертенс (Голландия) – Мария Шарапова (Россия) – 4:6, 6:2, 6:3