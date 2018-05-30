Возвращаются в Париж игроки, пропустившие его в прошлом году, возвращаются тренеры к ученикам, возвращаются в моду тяжелые ракетки. Словак Марьан Вайда снова тренер серба Новака Джоковича, а Мария Шарапова возобновила работу с Томасом Хогстедом.

Джокович: Марьян – моя семья

Новак может вздохнуть свободно. Его не караулят на каждом углу американские журналисты и не пытают о влиянии Андре Агасси на его игру. Пресс конференции теперь только о нем, Новаке Джоковиче, бывшей первой ракетке мира, а не о его феерическом коуче.

- Он отличается ото всех тренеров, с которыми я раньше работал, - говорил озадаченно Новак в прошлом году, – мы постоянно обо всем говорим.

Говорил, надо сказать, один Агасси. На скамейке перед тренировкой, на корте во время тренировки, после матча, перед матчем, по телефону и тоже часами. Новак выдержал лишь первую неделю, потом теплым вечером первого июля сказал Агасси прощальное «адью». Вынести лас-вегасский фонтан может только его авторитетная немногословная жена Штеффи Граф. На ее немецкий минор американский мажор ложится как колбаса на бутерброд.

Вайде, с которым Новак не общался целый год, теннисист для затравки послал коротенькое, но емкое сообщение: «Что ты думаешь о моей нынешней игре?»

- Это был очень умный ход, - оценил Вайда и протянул руку дружбы. Вместе им много можно вспомнить и на что опереться – от десятка, выигранных совместной работой Больших Шлемов до приколов, вроде коллективного пения на камеру под Рождество в дедморозовских колпаках и при ватных усах для теннисных фэнов или пародии Новака на коллег на заре его юности.

- Здорово, что мы снова вместе, - признался Джокович после своего первого матча на Роланд Гарросе. – Я всегда говорил, что Марьан мой друг, моя семья, тот, на кого я могу положиться и в личном плане тоже. С ним мы делили много и прекрасных моментов, и тяжелых. Он, а также Гебхард Гритч, мой фитнесс коуч, который тоже вернулся ко мне, знают досконально не только мою игру, но и меня, как человека.

После крутых и орденоносных чемпионов Бориса Беккера и Андре Агасси, у новаковского плеча снова встал негламурный, зато свой в доску Марьян Вайда, с которым они шагали в ногу одиннадцать лет, с 2006. Вайду, кстати, тоже не под забором нашли, на туре он дотянулся до 34го рейтинга, и возглавлял сборные Словакии на Кубке Дэвиса и Кубке Федерации.

- Конечно, ситуация у нас совсем другая, чем прежде, - оговаривается Новак. - сейчас главное для нас - восстановление моей игры после травмы, но тем не менее все надеемся на лучшее.

Шарапова: Смена тренера далась очень тяжело

Другая ситуация и у Томаса Хогстеда с Марией Шараповой. Их трехлетнее такое успешное сотрудничество происходило задолго до скандала с мельдонием. На прошлогодний Роланд Гаррос, который Маша вынужденно пропустила, швед приезжал с канадкой Эжени Бушар, одной из главных «хейтеров» Маши на Туре. Мнений Бушар о Шараповой швед не разделял и вообще не долго работал с канадским «проблемным подростком».

- Мария – чемпион. Этим все сказано, - говорил мне тогда Хогстед. - Она владеет всеми ударами и необыкновенно сильна психологически. К тому же она настоящий профессионал.

Томас был уверен, что у Шараповой есть большой шанс вернуться на прежний уровень: «Я уверен, Маша еще выиграет Большой Шлем».

Этой весной незадолго до чемпионата Франции Шарапова рассталась со Свеном Греневельдом и вернулась к Томасу Хогстеду. «Как вы знаете, cмена тренера дается тяжело и я много об этом уже говорила, - призналась Мария. – то, что мы с Томасом хорошо знаем друг друга, безусловно, облегчает этот переход и процесс подстраивания друг под друга».

Веснина: Не назову Машу фаворитом

Нацеленность Хогстеда вернуть свою ученицу в элиту почувствовала Лена Веснина, потренировавшись с Машей на Роланд Гарросе перед началом турнира.

«Хогстед советует Маше играть предельно агрессивно и как можно раньше встречать мяч, – заметила Лена. - Призывает сразу с приема подачи оказывать давление на соперника. Я почувствовала это на себе, Маша очень много очков выигрывала за счет активных действий».

Такая тактика работала весь первый сет против голландки Хогенкамп. Но потом внимание дало сбой и вернулось лишь при счете 0-3 в решающем сете. С этого момента россиянка выиграла шесть геймов подряд и с ними и матч.

«Такой характер не всем дается, - соглашается Лена. - Не зря Маша выиграла столько турниров Большого Шлема. Важно, как она будет себя чувствовать физически. Это грунт, предстоят тяжелые долгие матчи, которых надо выиграть шесть, чтобы дойти до финала. Посмотрим, как сложатся у нее первые круги, после них и будем судить о форме».