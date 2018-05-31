Эксперт «Советского спорта», экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе – о выходе Марии Шараповой в третьей круг «Ролан Гарроса», успехах Карена Хачанова и Дарьи Касаткиной, а также о вылете Елены Весниной и Екатерины Макаровой в парном разряде.

О ШАРАПОВОЙ

Надо отдать должное Донне Векич – в матче с Шараповой ей было терять нечего, так что хорватка билась до последнего мяча. Другое дело, что Мария сама предоставила ей такую возможность. Слишком много ошибок, слишком много упущенных шансов – по идее, Шарапова должна была выигрывать гораздо легче. Для победы над Векич хватило и такого тенниса, но в третьем круге с Каролиной Плишковой он будет чреват большими неприятностями.

Чешка при этом тоже сегодня сыграла неважно – зачем-то отдала Сафаровой первый сет, хотя должна была выигрывать в двух партиях… Ничего особого Плишкова не показала. Но все-таки она – одна из фавориток, и уж точно куда более опасная соперница, чем Векич. У Каролины хорошая подача, так что на приеме Марии будет особенно непросто. Шарапова сразу окажется под давлением, и по такой игре на задней линии, как мы пока видели у нее в Париже, шансов на успех появится немного. Они обязательно будут – но просто их терять нельзя, чем Маша грешила в двух первых раундах! По сравнению с Римом она сейчас играет хуже…

С другой стороны – к ней вернулась уверенность. А главное – она существенно прибавила в последние недели. На протяжении пары месяцев у Шараповой не было игры совсем, она лишь обновляла свои антирекорды… Вернулся Томас – и быстро помог ей преодолеть этот кризис. Заслуга Хогстедта тут однозначная! Наверняка, он придумает что-то, чтобы Мария против Плишковой сыграла лучше. Шанс на победу есть. А проблемы в первых матчах спишем на то, что Шараповой нужна была эта борьба, это преодоление, чтобы повысить качество своей игры в нужный момент.

О ДРУГИХ РОССИЯНАХ

В третий круг, помимо Шараповой, из наших игроков пробились только двое – Карен Хачанов и Дарья Касаткина. Могло ли быть лучше? По сути, ничего сверхординарного в Париже не случилось. Анастасия Павлюченкова прилетела сюда очень уставшей после изматывающего финала в Страсбурге – неудивительно, что сил ей не хватило. Елена Веснина, как и Екатерина Макарова, находится в плохой форме – можно сказать, в разобранном состоянии. Светлана Кузнецова тоже проводит непростой сезон, пытаясь вернуться на свой уровень после травмы и операции. Так что имеем, что имеем.

Зато Касаткина пока радует! Изначально все думали – она обязательно должна доходить до второй недели турнира. Пока… не увидели сетку, где в первом раунде Даше досталась Кайя Канепи (дважды обыгравшая ее за последние полгода). Тут стало тревожно, но – зря! Касаткина отлично справилась с эстонкой, добилась хорошей победы, подтвердила свой класс во втором круге, да и соперница по третьему раунду – Мария Саккари – большой опасности не представляет.

Карен Хачанов тоже находится в хорошей форме. И может пройти Люку Пуя – пусть тот и является 16-й ракеткой мира. Люка сейчас готов неважно. В Париже, конечно, ему поможет публика – все будут болеть за француза! Но будем верить – поможет недостаточно, чтобы он справился с Кареном. Объективно Хачанов сейчас смотрится сильнее. Главное – чтобы с нервами справился и не напридумывал себе проблем, преодолеть которые не сможет.

О ВЕСНИНОЙ И МАКАРОВОЙ

Решение Лены и Кати сыграть этот турнир врозь меня серьезно удивило. По сути, оно кажется необъяснимым. Да, у Макаровой была травма в Риме. Да, там поджимал дедлайн заявок на «Ролан Гаррос». Но ведь и Катя в итоге успела на него заявиться – с Калинской. Зачем же они с Леной пошли на этот шаг? Тем более, только-только взяли титул в Мадриде и так близко подобрались к первой строчке рейтинга…

В их поражениях в Париже нет ничего удивительного. Сыграться с новой партнершей – непросто, тем более – в такой короткий срок и на таком крупном турнире. Кто бы теперь не выиграл «Ролан Гаррос» в парном разряде, он частично будет обязан успеху именно этому решению Кати и Лены! Ох, представляю, сколько злорадных потираний рук было среди сильнейших парниц, когда они услышали такую новость… Но тут нет худа без добра. Думаю, девушки осознали, что совершили ошибку. И скоро вновь образуют дуэт. Даже если – гипотетически - предположить проблемы в отношениях (тут, все-таки, бывает всякое) - нет таких разногласий, от которых нельзя отказаться ради больших успехов и побед.