Дарья Касаткина впервые в карьере пробилась в 1/8 финала «Ролан Гарроса». Правда, для этого потребовалось в непростом поединке одолеть гречанку Марию Саккари.

МУДРАЯ МАРИЯ ШАРАПОВА

Поначалу все шло как по маслу – первй сет уложился в 27 минут и цифры говорили о том, что у Дарьи все под полным контролем. Но как мудро заметила накануе Мария Шарапова: «Я никогда не говорю, что у меня все под полным контролем, даже когда играю безошибочно».

Во втором сете волна покатилась в другую сторону. Соперница тигрицей бросалась на мяч и от ее струн на Дашину половину понеслись удары с бешенным ускорением и вращением. Стили соперниц были похожи: обе строят игру вокруг сильно закрученого форхенда, которым обе на мужской манер перекрывают две трети корта. В «нагрузку» к форхенду у обеих имеется двуручный плоский слева. И у нашей Даши с греческим форхендом Саккари во втором сете возникли проблемы.

Тут еще судья «обрадовал». При счете 1:4 громко и сердито объявил в микрофон предупреждение за «тренеркие подсказки».

- «Кам он», мужик, он же ничего не сказал! – запротестовала Даша, но все напрасно. Еще одно предупреждение и Дашу оштрафовали бы очком.

- Вообще не понимаю, что он там услышал, сидел ведь спиной к моему тренеру. - возмутилась Даша после матча. - Я просто посмотрела на Филиппа, а он сказал: «Кам он!» и все. Странный какой-то судья, вчера он судил нашу с Гавриловой пару и так переживал за новые правила, что не успели мы выйти на корт и положить на скамейку сумки, как он нам: «Быстрее, быстрее». Минуты положенной не прошло, как он стал нас подгонять».

«В ТУАЛЕТЕ РУГАЛА СЕБЯ ПОСЛЕДНИМИ СЛОВАМИ»

Второй сет пролетел как сон дурной и был он не длиннее первого.

- Во втором сете меня немного «поджало», а ее наоброт «отпустило», - объяснила Даша. – Сама не знаю почему - на этот вопрос никто еще не нашел ответа. На корте иногда возникают такие необъяснимые ситуации... Главное уметь собраться и хорошо провести решающий сет.

У Даши есть свой способ «собирания воли в комок». После проигранного «в одну трубу» второго сета, россиянка перекинула через плечо полтенце, взяла в руку бутылку воды и решительно направилась к выходу с корта – на перерыв. Саккари осталась неподвижно сидеть на стуле, накрыв ноги полотенцем. Так же неподвижно сидел на трибуне сзади судейской вышки ее тренер швед Томас Йоханссон, который, однако, позволил себе разморозить позу и благосклонно склонить голову в сторону мамы Саккари, Ангелики. Мама могла оценить дочкино геройство - она тоже играла на «Ролан Гарросе» и входила в топ-50 лучших теннисисток мира. Выиграй Мария матч - стала бы первой греческой женщиной, вошедшей в 1\8 финала на чемпионате Франции. Для нашей Даши эта вершина тоже не была покорена до текущего турнира..

- Я пошла в таулет и встала перед зеркалом. – рассказывала Даша про свои нетрадиционные, но такие эффективные методы. – Тут-то я сказала себе все, что первым пришло в голову. А поскольку сет я проиграла, то я себя не хвалила, а ругала, причем последними словами. И повторять я их не буду.

Стоило Даше вернуться, Саккари сорвалась с места и на манер Надаля побежала с задней линии готовиться к подаче. Гречанка нетерпеливо терла носком линию, очищая ее от глины. Такой есть у теннисистов ритуал. Линию перед подачей не чистит только ленивый. Мария рвалась в бой.

ВЫБИРАЕМ БОРОДАТЫХ

Третий сет прошел в затяжной борьбе. «Он дался мне через страдания», - призналась россиянка. Ее любимый Надаль уверенно выиграв тут очередной матч, философски заметил, что «теннис – это постоянные страдания», и по всему было видно, что Даша в третьем сете была готова страдать на все сто.

Однако двадцатилетняя девочка, не успевшая утомить себя десятилетиями топ-спинов и грунтовых марафонов, имеет право на нечто более позитивное. Страдания мы оставим Рафе, себе для украшения жизни возьмем мужчин с юмором и бородой. Такие вот красавцы имеют шанс понравиться нашей Дарье – так она описала мужчин своей жизни французскому ТВ. С бородами по «Ролан Гарросу» ходят Бенуа Пэр с сотоварищами, а также наш Карен Хачанов.

- Нет, Карен женат, - сразу отрезала Даша. – мы с его женой отлично общаемся. А вот Пэр - почему бы и нет, если у него есть чувство юмора.

«СЛАДОСТЯМ СКАЖЕМ «НЕТ!»

- Париж – это также и гастрономическая столица европы, - заметила я...

- Я честно говоря сейчас на диете, поэтому всему вкусному говорю «Нет». Надо сначала грунтовый сезон отыграть, а потом сразу еще и травяной сезон. Форму надо держать.

- Кто решает про диету?

- Тут все объективно. Мой фитнесс-тренер взвешивает меня на специальной машине и машина выносит вердикт.

- Какой боевой вес Даши Касаткиной?

- Давайте оставим это в секрете.

- А что самое вкусное, чего нельзя?

- Вообще я люблю все сладкое, а макарончики (вид пирожных, - Прим. ред.) - они во Франции самые лучшие. Поэтому у меня сейчас тяжелый период в жизни.