Это, возможно, будет самый принципиальный матч турнира! Как девушки к нему подошли?

ПУТЬ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

Общее – обе девушки пытаются вернуться в элиту. Различие – перерыв в их карьерах был вызван разными причинами. У Марии – печальной. У Серены – самой что ни на есть радостной. Второе отличие – две теннисистки вернулись в разные сроки. Шарапова – больше года назад. Уильямс – только этой весной.

Так что если не к главному (главный – все же, финал), то к самому интересному матчу этого чемпионата Франции принципиальные соперницы подходят в разной форме.

Мария пропустила почти полтора года из-за известной истории с мельдонием. Свой первый поединок в Туре она провела в конце апреля, в 2017-м. Потом случилось многое. Были победы над топ-теннисистками и поражения от куда менее классных соперниц. Были успешные отрезки и перерывы из травм. Был титул в Тяньцзине – и серия из четырех проигранных матчей кряду, чего с Шараповой не случалось с 2003 года. Наконец, была смена тренера. И именно это решение в итоге помогло Марии осуществить серьезный рывок. Расставшись со Свеном Гренефельдом и вернувшись к Томасу Хогстедту, россиянка ударно провела грунтовый сезон, дойдя до четвертьфинала в Мадриде и полуфинала в Риме. «Ролан Гаррос» Шарапова начала не слишком резво, отыгравшись со счета 0:3 в третьей партии у не самой титулованной голландки Рикель Хогенкамп, затем с трудом прошла хорватку Донну Векич, а следом… разгромила одну из главных фавориток, шестую ракетку планеты Каролину Плишкову.

У Серены – ситуация иная. Выиграв Australian Open в прошлом году, Уильямс ушла в декретный отпуск, в сентябре родила дочку, а вернулась лишь в нынешнем марте. При этом американка провела всего два турнира – в Индиан-Уэлсе дошла до третьего раунда, где уступила своей сестре Венус, в Майами – проиграла уже в первом круге (японке Наоми Осаке). На грунте до «Ролан Гарроса» Серена не играла. И, тем не менее, в Париже стартовала бодро – прошла другую Плишкову (Кристину), потом – Эшли Барти, затем – Юлию Гергес.

И таким образом – вышла на Марию.

ИСТОРИЯ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ

Мария проиграла Серене их первую личную встречу – в Майами-2004. Затем, в том же году, дважды била ее в финалах Уимблдона и Итогового чемпионата WTA. А затем… уступила 18 матчей подряд, зацепив в них в общей сложности всего три сета. И есть доля иронии в этом цикле – первая победа Шараповой над Уильямс сделала россиянку суперзвездой, последнее же поражение едва не закончило ее карьеру… Именно после того четвертьфинала на Australian Open-2016 Мария сдала положительный допинг-тест на мельдоний.

Кстати, на грунте они пересекались всего четыре раза. В том числе – в финале в Париже (в 2013 году). Все матчи выиграла Уильямс.

КНИГА ШАРАПОВОЙ

То, что они – принципиальные соперницы, признают и Мария с Сереной. Вот яркий пример – цитата из биографии Шараповой.

- После финала Уимблдона Серена меня обняла и сказала: «Хорошая работа». Но когда я зашла в раздевалку, то услышала всхлипы. Серена рыдала, и я постаралась уйти оттуда как можно быстрее. Многие спрашивают – почему до сих пор я взяла у нее всего 2 матча из 21-го? Думаю, именно из-за того случая в раздевалке. Наверное, тогда она возненавидела меня – как тощую девочку, обыгравшую ее в финале крупного турнира. Но еще больше за то, что я увидела, как она плачет. Вскоре после того Уимблдона я случайно услышала, как Серена сказала подруге: «Я больше никогда не проиграю этой сучке»!

Уильямс, конечно, книгу прочитала. Конечно, дала комментарий.

- Я много раз рыдала в раздевалке после поражений. И часто видела, как плакали другие. По-моему, это нормально. Это показывает, что человек хочет бороться и выигрывать! Тем более, был финал Уимблдона. Было бы удивительно, если бы не разрыдалась! Что ж, я – эмоциональный человек. И не скрываю свои чувства. Но то, что произошло тогда в раздевалке, должно было остаться в раздевалке. Необязательно было в таком негативном ключе описывать все это в книге.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

- В любом матче с Сереной ты знаешь, что тебя ждет, - признавалась Шарапова. – Понимаешь, как трудно будет выполнить задачу. Но, несмотря на статистику, мне всегда хочется играть с лучшей соперницей. И я буду ждать этот матч! Думаю, за пределами корта мы не ведем какой-либо борьбы. Не нужно складывать все то, чего мы добились в бизнесе или моде. На первом месте для нас всегда - теннис. И нас с Сереной объединяет то, что мы до сих пор, после всех своих достижений, по-прежнему выходим на корт и стараемся победить.

- Если честно, то, думаю, фаворит матча – Шарапова, - в свою очередь, отметила Уильямс. – Она играет больше года, а я же только начала. И до сих пор пытаюсь разобраться, на что я способна. Для меня эта встреча станет еще одной проверкой. Мария играет на одном из самых удобных для нее покрытий, плюс она всегда хорошо выступает в Париже. Как бы все не сложилось, этот матч станет очередной возможностью проверить свое состояние. И, надеюсь, поможет мне двигаться вперед.