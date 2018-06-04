Никогда не знаешь, какие тайны таит за собой привычный фасад. В биографии старых знакомых Шараповой и Уильямс нашлись новые «белые пятна».

ПОЧЕТНАЯ АРМЯНКА СЕРЕНА УИЛЬЯМС

Выходя на корт против Серены Уильямс, Мария Шарапова и не подозревает, кто скрывается за привычным обликом многократной чемпионки Большого Шлема. Есть почетные академики, строители, аграрии, но Серена Уильямс ни то, ни другое, ни третье. Она – почетная армянка! Выйдя замуж за американца армянского происхождения Алексиса Оханяна, Серена навлекла на себя любовь древнего кавказского народа.

– Я почетная армянка, – провозгласила на днях величайшая теннистка всех времен и народов, у которой титулов Большого Шлема на три больше чем у Роджера Федерера (23). – Я замужем за армянином, моя дочь наполовину армянка, поэтому последнее время я стала активно изучать армянскую культуру. Армяне, как я понимаю, необыкновенно гордый народ и мне это очень по душе. Каждый раз, как я встречаю армян, они говорят мне, что я «почетная армянка». Я этим горжусь. Слышала, что у них там недавно что-то стряслось, но в любом случае я планирую туда приехать (в Армению – прим. редакции). Не знаю точно, произойдет ли это в этом году или следующем, но в наших планах поездка стоит. Будет здорово!

Надо сказать, что армян в Париже – хорошая дружная диаспора, они любят Ролан Гаррос и болеют не только за Серену.

«КАЛИНКА» ДЛЯ ХАЧАНОВА

«Карен-джан, алле!» – подбадривали они россиянина Карена Хачанова, у которого тоже есть родственники в славной Армении. Карен, хотя и привез с собой в чемодане «Триумфальную арку» Ремарка, книгу не дочитал и до полного триумфа в Париже не дошел, однако повторил прошлогодний результат – 1\16 финала. В пяти непредсказуемых сетах россиянин уступил немцу Александру Звереву 6-4, 6-7, 6-2, 3-6, 3-6.

По ходу матча французы, не соотечественники, спели Карену «Калинку» для поднятия морального духа, причем только ему одному: сопернику песни не досталось. Ничего необычного в этом нет: рядовой француз в дуэли немца и русского всегда встанет к плечу «ле рус». Не помогло.

– У меня были шансы в четвертом и пятом сете, но я ими не воспользовался. – сказал после поражения Карен. – Да, конечно, у него за плечами было два сыгранных подряд пятисетовика, но и наш матч растянулся на все пять и все равно он и его выиграл. Так что тактика затяжного боя здесь бы не помогла. Физически он, как и я, готов к таким нагрузкам. Чем я доволен на этом Ролан Гарросе, так это тем, что удавалось от матча к матчу поднимать уровень своей игры.

ТРАМП: У ШАРАПОВОЙ СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ ПЛЕЧИ

Минус Хачанов – и россиян на Ролан Гарросе осталось лишь двое, если не считать юниоров, начавших спор за свое чемпионство в воскресенье. Это - Мария Шарапова и Дарья Касаткина. Чтобы Маше оказаться в четвертьфинале чемпионата Франции 2018, ей надо сначала пройти «почетную армянку» Серену.

За анализом этого поединка можно обратиться к Дональду Трампу, который с интересом наблюдал памятный женский финал Уимблдона 2004 года. Гуляя как-то по своему голф-полю в Лос-Анжелесе, напару с одним теннисным журналистом, Трамп, задолго до своего президенства, мог позволить комментарии, которые в своем нынешнем качестве шепнет разве только жене. «Соблазнительными», назвал он в той беседе плечи нашей 17-летней тогда красавицы и предположил, что Серена проиграла, потому что была «устрашена» супермодельной внешностью Марии.

– Что думает Серена по поводу этого матчевого анализа? – спросили Уильямс на пресс-конференции.

– Даже не знаю, что вам ответить, - замешкалась с ответом Серена. – Никогда об этом не задумывалась, но не скажу, чтобы я кого-то когда-то испугалась.

ОТ ЧЕГО ДРОЖИТ ДЖОН ИЗНЕР?

Быть храброй не трудно, если в тебе 175 см роста и нет дефицита в полезной мышечной массе. Точной цифры, кстати, не знает никто: килограммы теперь засекречены, по крайней мере в справочниках ВТА. Мужчины-теннисисты продолжают охотно делится любыми антропометрическими данными. Так, не секрет, что Карен Хачанов на два килограмма тяжелее Александра Зверева, в нем - 88кг. Вполне себе боевой вес при многообещающем росте в 198см.

Самый «весомый» из оставшихся в сетке Ролан Гарроса претендентов на французкое чемпионство, Джон Иснер, так ловко передвигает по корту свои 108кг, что уже заработал себе больше 12 миллионов призовых долларов.

Если уж говорить о страхах, то 208-ми сантиметровый Иснер, например, всегда вздрагивает, когда при нем кто-то окликает Карена Хачанова. «Карен – так зовут мою маму», - объясняет он. Действительно, когнитивный диссонанс возникает до холодных мурашек.

– Ударение надо на втором слоге ставить и проблем не будет, – советует ему Хачанов.

ПУТИНЦЕВА: У ДАШИ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ШАНСЫ

Среди этого мужского леса храбро разгуливает Юлия Путинцева из Казахстана. В Юле нет весомых достоинств Серены, а ее росту, 163см, особенно обрадуюся тренеры в спортивной гимнастике и конном спорте. но не в теннисе. В теннисе негласный проходной балл для девочки – 170см. Тем не менее она уже в четвертьфинале Ролан Гарроса. Причем, во второй раз.

В свое время, не найдя достаточной для себя поддержки в России, девушка, родившаяся в Москве, сменила флаг и с 2012 года представляет Казахстан. Сейчас Юле 23 года и ее успехи на Ролан Гарросе затмевают пока успехи тех наших девочкек, кроме, конечно, Шараповой, которые представляли Россию в Париже.

Свой первый четвертьфинал, в 2016 году, Путинцева проиграла все той же Серене Уильямс на корте Филиппа Шатрие. Билась храбрая Юля в трех захватывающих сетах: 7-5, 4-6, 1-6. Это к вопросу о шансах. Средняя скорость ее первой подачи - 138кмч. У Серены – 187. Чем компенсирует недостаток мощи? – Скоростью, конечно, головой и волей. Этот набор принес ей уже два миллиона призовых.

– Какой вы можете дать совет Марии Шараповой перед ее поединком с Уильямс? – спросила я у Юли после ее воскресной победы над чешкой Барборой Струковой.

– Ну что вы, – засмущалась Юля. - я не могу давать советы Шараповой, она другого уровня игрок, с пятью Большими Шлемами. Думаю, она сама знает.

– Тогда поделитесь своим мнением эксперта об предстоящем матче Шарапова - Уильямс?

– Думаю у Шараповой сейчас все хорошо и с игрой, и с мотивацией, - Юля не задержалась с ответом. - У нее отличная команда и они найдут подход к этому матчу. С другой стороны, у Серены, благодаря материнству, появились и дополнительные силы, и стимул побеждать. Я, честно говоря, не решусь назвать фаворита.

– Не закончила еще своего матча Даша Касаткина...

– Вот у Даши очень хорошие шансы против Возняки. У нее отличная грунтовая игра, подходящая под Ролан Гаррос.

Войдут ли здесь в финальную восьмерку к рожденной в Москве Юлии Путинцевой, представляющей Казахстан, две россиянки Шарапова и Касаткина, мы узнаем уже сегодня.