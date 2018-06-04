Эксперт «Советского спорта», экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе – о решении Серены Уильямс сняться с матча против Шараповой, победе Дарьи Касаткиной и поражении Карена Хачанова.

О РЕШЕНИИ УИЛЬЯМС

Сейчас только и разговоров – реально ли Серена получила серьезную травму или просто испугалась возможного поражения от Шараповой? Я вот что думаю: однозначно, Уильямс подошла к «Ролан Гарросу» не в лучшей физической форме. И это, в том числе, могло спровоцировать ее проблемы со здоровьем. Вот, в воскресенье она играла пару с сестрой Венус, очень плохо там подавала, едва ни на 50 процентов от своих возможностей… Потом были кадры, как ее тренер выбегает на корт, берет ее сумку и помогает унести ее с корта. Все выглядело так, будто Серена действительно получила серьезную травму. Но мне кажется – нет. Что бы ни говорил Патрик Муратоглу – мол, там настоящий «ужас-ужас», ничего ужасного, скорее всего, не случилось. Легкие проблемы – да и только. Не зря же они ждали до последнего – по прогнозу в Париже в понедельник обещали дождь, был шанс, что матч с Шараповой перенесут, и Серена успеет восстановиться. Когда стало ясно, что выходить на корт надо сейчас – Уильямс и приняла это решение.

При этом раньше она никогда не снималась с «Больших шлемов». Отказывалась от участия заранее – да. Но чтобы по ходу самого чемпионата – такого не было. Серена трезво оценила свои шансы. Этот турнир для нее – третий после возвращения. Она не успела набрать форму. Мария готова куда лучше – в том числе, в физическом плане. Плюс, проблемы со здоровьем лишили Уильямс подачи – очень важного козыря. Действительно – велик шанс проиграть! А ведь вокруг только и разговоров о том, что Шарапова как никогда близка к победе над Сереной. Первой за 14 лет! Дарить такую возможность принципиальной сопернице Уильямс не захотела. Испугалась? Не буду так говорить. Но, понимая, что она находится не в оптимальной форме, а вокруг матча – такой ажиотаж (главное событие дня во всем спортивном мире!), Серена решила – искушать судьбу не стоит. Если у Шараповой есть шанс победить – ей лучше его не давать.

Потому и снялась.

О ПОБЕДЕ КАСАТКИНОЙ

Матч Дарьи с Возняцки прервали в первый день при счете 3:3 во втором сете. Казалось – это должно пойти на пользу Каролине. Она, как ни крути, вторая ракетка мира. А значит – по идее, фаворит. И счет был очень скользкий – пусть первый сет за собой оставила Даша, все могло измениться. А в итоге мы увидели что?

Касаткина – настоящая красотка! Вышла - и провела три гейма так мощно и агрессивно, что не оставила сопернице шансов. Решила все за 15 минут. Словно разминку провела! И главное – сэкономила силы. По крайней мере – физические. Которые теперь может использовать в четвертьфинале против Стивенс.

Мне нравится стиль Слоан. Она хороша в атаке, хороша и в защите. Она – настоящий атлет, причем отлично передвигается по корту. Стивенс умеет все! Но грунт для нее – не лучшее покрытие. Особых успехов на нем у Слоан раньше не было. Плюс она – человек настроения. А у Касаткиной есть в арсенале удары, которые могут разрушить всю игру Стивенс.

В чем особенно хороша Дарья – так это в тактике. Она это и в матче с Каролиной показала. И может показать опять. Если со своим тренером Касаткина придумает, как грамотно сыграть против Слоан, то исход встречи будет решен. Ничем таким особенным, чтобы обыграть Дашу на грунте, американка, как ни крути, не обладает. Так что фаворит тут – Касаткина. И я надеюсь – она пройдет в полуфинал.

О ПОРАЖЕНИИ ХАЧАНОВА

Мы ждали, что Карен даст бой Звереву. Так и вышло. Ребята сыграли пять сетов. Но выиграл в итоге Александр. Почему?

Хачанов – яркий теннисист. Но… слишком энергозатратный. Он постоянно атакует, сам никогда ничего не ждет. А это – отнимает много сил. Почему-то считается, будто бы Зверев тоже играет в таком стиле. Только это не так. Саша умеет терпеть. Умеет не форсировать события, а играть на удержание счета. Что он и делал в поединке с Кареном. Особенно – в четвертой-пятой партиях. Там шансы у Хачанова были, только ему заметно не хватало свежести. Он выдохся быстрее соперника – потому что сам играл активнее. На этом Зверев его и подловил.

Конечно, все мы хотели, чтобы Карен прошел дальше. И главное – он показал, что может это сделать! Может на равных бороться с теннисистом из топ-5. Хочется, чтобы Хачанов сделал правильный вывод. И получил заряд уверенности. Не счел это простым поражением, а вынес урок и понял – он может играть еще лучше. Если получится, то с учетом того, как сильно он прибавил в технике, уже в ближайшем будущем мы можем рассчитывать - Карен все же войдет в восьмерку лучших на «Большом шлеме». Причем, для него это – совсем не предел.