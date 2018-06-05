Россиянка Дарья Касаткина уступила в своем первом четвертьфиналена турнире «Большого шлема», проиграв в Париже американке Слоан Стивенс (3:6, 1:6). Но вселила надежду, что он для нее - не последний.

«ПРИХОДИЛОСЬ ВЫГРЫЗАТЬ ОЧКИ»

Обещали грозы и молнии, вместо этого мы получили утренний дождь и серую дымку небана весь день. Идеальная погода: ни солнца, ни ветра. Твори в свое удовольствие.Дарья Касаткина и Слоанс Стивенс имели для этого равные возможности – похожий рост (170 см), одинаково хорошо сбалансированную игру как справа, так и слева, и место в топ-20 лучших теннисисток мира. Единственное отличие – в кармане у американки уже «поблескивал» выигранный титул «Большого шлема» - Открытый чемпионат США (2017).

- В этом матче расклад для Даши будет тяжелее, чем с Каролиной Возняцки, - предположила перед игрой другая четвертьфиналистка «Ролан Гарроса» и подруга Касаткиной Юлия Путинцева. – Возняцки - более мягенький игрок, она бегает и не ошибается. Стивенс другая, у нее есть активные завершающие удары. Думаю победит тот, кто психологическси будет лучше готов выйти в полуфинал. Все в руках самих теннисисток. И кто сможет при равном счете не психануть, а хладнокровно завершить матч в свою пользу, тот и выиграет.

- Соперница реально играла лучше, - без обиняков призналась сама Дарья. – Мне приходилось зубами выгрызать каждое очко и под конец я просто устала.

В первом сете, спасая брейк-пойнт на своей подаче, россиянке удалось выиграть самое длинное очко матча- в 27 ударов! Причем не абы как, не из-за ошибки соперницы, а красивым выстрелом слета. Однако подачу она и такне удержала, а с ней ушел и сет. За 42 трудовых минуты – 3:6. Вторая партия началась для Дарьи неплохо, но вскоре застопорилась – и Стивенс вновь оказалась сильнее (6:1). К центральному корту «Ролан Гарроса» Касаткиной еще надо привыкнуть. Но главное - время для этого есть.

«У МЕНЯ УПАЛО ВНИМАНИЕ»

- Когда падает внимание, становится тяжелее обрабатывать мячи, труднее справляться с тем вращением, которое Слоан сообщает мячу. Это случается, когда играешь на усталости, - объяснила россиянка упавший во втором сете уровень игры.

- Если бы можно было отмотать время назад, что бы сделали по-другому?

- Иначе сыграла бы на 3:4 и 40:0 в первом сете. Но так у меня никаких сожалений нет. Нет такого, что я хватаюсь за голову не говорю:«Боже мой, Даша, что ты наделала!».

- Видимо, не стоило менять дом на гостиницу после матча с Возняцки…

- Мы думали остаться, но дом уже был забронирован другими людьми. Я сама не хотела переезжать.

- С каким настроением улетаете из Парижа?

- Я чувствую, что с каждым турниром я прогрессирую в своей игре - физически и психологически. На очереди травяной сезон – Бирмингем, потом Уимблдон. В своей жизни я сыграла на траве не так много матчей и не могу от себя ничего ожидать. Покрытие специфическое…

- Чем побалуете себя за выход в первый четвертьфинал «Большого шлема»?

- Сейчас предстоят сборы, завтра уезжаем, потом посмотрим по настроению. Маникюр вот не машало бы сделать. Маникюр, кстати, умеют делают только в России. Я и в Барселоне нашла себе специально русскоговорящего мастера. К другим больше не хожу.

ШАРАПОВОЙ СКРЫВАТЬ НЕЧЕГО

Пока Касаткина играла матч против Стивенс, другая россиянка, дошедшая до четвертьфинала, проводила свою тренировку. Причем – именно на кортах«Ролан Гарроса», на виду у всего честного народа.Мария Шарапова могла бы, как ее ближайшая соперница Гарбина Мугуруса, найти и место поспокойней - вдали от чужих глаз и нервного пульса большой арены. Но, как Рафаэль Надаль, ни от кого не пряталась и провела полноценную часовую практику на корте номер три - под прицелом фото и телекамер.

- Думаю, нас ждет красивый матч.Он будет тяжелым и длинным, - сделала прогноз чешка Катерина Синякова. Катерина знакома нам по четвертьфиналу турнира в Санкт Петербурге, где охотно общалась со всеми на русском языке (ее папа - русский – Прим.ред.). Здесь она уже вышла в полуфинал парного женского разряда, а в одиночке в разное время играла как против Шараповой, так и против Мугурусы.

- Вам удалось обыграть Марию в Китае в декабре, поделитесь мыслями о предстоящем четвертьфинале?

- По сравнению с нашим матчем, Шарапова подтянула свой уровень.Тогда она была не очень уверенна в себе. Да, у них с Гарбиной похожие стили - они обе играют агрессивно. Победит тот, кто будет делать меньше ошибок.

- Есть ли что-то, что Мария делает лучше Мугурусы?

- Онабольше рискует и за ее плечами больше столь значимых матчей. Она, конечно, может и подать больше двойных, но вообще играет быстрее и чаще готова атаковать.

Как и Шарапова, Мугуруса прошла в четвертьфинал практически без борьбы – ее соперница, украинка Леся Цуренко, так здорово выступавшая весь турнир, получила травму правой ноги и была вынуждена сняться уже после первых двух геймов матча.

- Безусловно, лучше всего подойти к четвертьфиналу сыграв все свои встречи, - прокомментировала такой поворот третья ракетка мира. - Но подобные вещи случаются. Мне тоже пришлось сняться пару раз в начале года. Надо ко всему быть готовым.

- Что вы можете противопоставить Шараповой?

- Онасупер-агрессивна и стабильна. У нас одинаковый стиль игры и поэтому то, что мне нужно делать - это атаковать первой.