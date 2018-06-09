Румынка Симона Халеп стала чемпионкой «Ролан Гарроса». В субботу в финале в Париже она одолела американку Слоан Стивенс – 3:6, 6:4, 6:1.

ДОРОГИ СЛОАН И СИМОНЫ

Что ж, обе девушки заслуживали титул. Но как по-разному они к нему шли!

Халеп последние пять лет – с короткими перерывами – входила не просто в топ-10 - в топ-5 рейтинга WTA! Последний год – опять же, с перерывами – румынка возглавляет этот рейтинг! Стивенс? Всего-то 10 месяцев назад американка была в конце топ-1000 – занимала 957-ю строчку. Это, конечно, не был ее уровень. Но травмы… Что поделать?

Симона раньше трижды доходила до финалов «Больших шлемов». Дважды из них – в Париже. Стивенс сыграла всего один такой финал.

У Халеп было 16 титулов. У Слоан – 6.

Румынка прочно закрепилась в элите еще в 2014-м, американка – как ни крути – едва в нее вошла. На грунте Симона давно утвердилась, как одна из главных фавориток - Стивенс на этом покрытии серьезных результатов не имела. Наконец, в счете личных встреч Халеп вела у Слоан – 5:2. Казалось бы – фаворит очевиден?

И в то же время – Халеп все три своих финала «Больших шлемов» уступила. Дважды в Париже (в 2014-м – Марии Шараповой, в 2017-м – Елене Остапенко), один раз в Мельбурне (в этом году – Каролине Возняцки). Стивенс свой первый и единственный финал выиграла (у Мэдисон Киз на US Open-2017). Симона в принципе проиграла 14 финалов из 30-ти в карьере. Слоан победила во всех шести, до которых сумела добраться!

- Не знаю, как так выходит. Возможно, просто я не придаю значения таким матчам. Играю их, как обычно. Без особых волнений и нервов, - объясняла американка.

А раз так – возможно, в этот раз удача тоже ей улыбнется?

Халеп считается «тягунком». Девушкой, играющей от защиты. Что за бред! Симона умеет атаковать. Не просто умеет – но любит! Стивенс тоже не привыкала окапываться в обороне. Она берет свое напором. За счет атлетизма. Терпения. И мощи. При этом – умеет ждать ошибок от соперницы. Странно, как при таких-то качествах Слоан доселе не добивалась результатов на грунте…

Ну как не добивалась? Очнитесь, ребята! Эта спортсменка вышла в финал «Ролан Гарроса»! Все остальное теперь – не имеет значения. Остапенко до прошлого года, до приезда в Париж, так вовсе не имела титулов. И сразу победила в чемпионате Франции! Уступая 4:6, 0:3 в финале с Халеп… Как ни крути, у Слоан база – лучше.

Так что у нас были все основания, чтобы надеяться на равный, интересный матч.

Собственно, он таким и вышел.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ МАТЧ

- Уступая 3:6, 0:2, я осознала – я ведь уже была в подобной ситуации! Здесь же, в Париже – в прошлом году! Только сама вела один сет и 3:0 во втором… Тогда соперница переломила ход игры. И я подумала – значит, теперь могу сама это сделать! – отмечала Халеп.

Стартовый сет – бенефис Стивенс. Пока Симона раскачивается, пытается поймать свой темп и ритм, Слоан разводит ее по углам, выбивает точными кроссами, вынуждает ошибаться, демонстрирует агрессию и мощь! Румынка потеряна – отдает партию и сразу позволяет сопернице сделать брейк во второй…

Не просто так, выходит, Стивенс берет свои финалы?

Как быстро все меняется!

Американка будто выдыхается. Снижает скорость – как в перемещении по корту, так и в ударах. Играет через центр. Через хавкорт. А главное – прибавляет Симона! Это уже не так Халеп, которую мы видели на протяжении первого часа игры. Теперь на корте – убийца из Румынии! Сама начинает атаки, сама их заканчивает. Задает такой темп, что Слоан – не справиться. Отсюда – четыре проигранных Стивенс гейма подряд. И ситуация меняется зеркально!

Забавно – даже в этом случае Халеп умудряется «буксовать». Ведя 4:3, дает сопернице сделать брейк. В какой-то момент кажется – все, не будет титула у Симоны. Стивенс вот-вот войдет в раж – и доведет финал до победы! Но – только кажется. Минутная слабость – и правда минутная. Вторую партию румынка оставляет за собой.

А в третьей сразу вырывается вперед – 5:0.

Нет, Стивенс поупирается. Возьмет один гейм. Обозначит претензии на брейк… Да и только.

У Слоан – сложная карьера. Взять те же травмы… Напомним: год назад она была 957-й ракеткой мира! Вдумайтесь в эти цифры… И тем не менее – ей многое давалось легко. Быстрое возвращение. Быстрый взлет. Сенсационная победа в Нью-Йорке… Теперь – внезапный же финал в Париже. Она, конечно, была достойна победить…

Но как долго, упорно, главное – вопреки всему! – шла к титулу Симона. Халеп его выстрадала…

Плохое слово, о-кей.

Она на него наиграла!

С этим никто не может не спорить. Даже расстроенная Стивенс.