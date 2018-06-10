Рафаэль Надаль обыграл Доминика Тима в финале в Париже и выиграл свой 11-й титул на Открытом чемпионате Франции. Испанец снова переписал историю!

13 ЛЕТ НАДАЛЯ

Вы помните 2005-й год?

Андре Агасси еще входит в топ-10. Марат Сафин выиграл Australian Open. Николай Давыденко только пробился в элиту. Роджер Федерер годом ранее выдал первый супер-сезон, едва не собрав «Большой шлем» - лишь в Париже внезапно в третьем раунде уступил Густаво Куэртену. Да, Куэртен еще играл и даже был в порядке! Новаку Джоковичу едва исполнилось 18 лет – на Australian Open в первом круге он «влетел» Сафину, а к июню еще не пробился в топ-100. Ладно, серб – его ровесник Энди Маррей занимал 340-ю строчку рейтинга! Радек Штепанек пока не успел даже в первый раз жениться на Николь Вайдисовой, зато являлся 15-й ракеткой мира. Ллейтон Хьюитт еще был на пике карьеры, а Энди Роддик и Йоахим Йоханссон, кажется, едва ее начинали!

И в том же году малоизвестный пока парень Рафаэль Надаль в свои 19 лет впервые выиграл «Ролан Гаррос».

Он мог сыграть за титул с Давыденко, но Николай обидно уступил в полуфинале – Мариано Пуэрте, которого позже поймают на допинге и дисквалифицируют на несколько лет. В итоге именно Пуэрту обыгрывал Надаль. Все уже знали – он дока на грунте! И все же – никто не мог представить, что мы увидели рождение не Короля, и Императора этого покрытия!

Агасси завершил карьеру уже в 2006-м. Сафин после того Australian Open так и не взял ни одного титула (даже на турнирах ATP), а в 2009-м тоже попрощался с Туром. Штепанек втянул Мартину Хингис в кокаиновый скандал, позже женился на Вайдисовой, по сути вынудил ее бросить теннис, развелся, «погулял» с Петрой Квитовой, расстался и с ней, вернулся к Николь, опять на ней женился… И, кстати, этот парень еще недавно выступал! Ушли Хьюитт и Роддик, сгубили травмы Йоахима Йоханссона. Давыденко провел несколько лет в топ-10, стал первым и последним россиянином, победившим на Итоговом чемпионате, но так и не сумел взять «Большой шлем»… Да, он тоже давно закончил карьеру. Джокович продоминировал несколько сезонов, связался с Пепе Имазом, начал мучиться проблемами со здоровьем – и выпал из топ-10. Маррей не играет уже почти год – пока никто не знает, вернется ли шотландец… За 13 лет столько воды утекло! Остались неизменным лишь две вещи.

Федерер по-прежнему выигрывает «Шлемы».

Надаль по-прежнему неостановим на грунте.

Сейчас, в Париже, он доказал это в 11-й раз.

ПРОВАЛ ДОМИНАТОРА

За всю карьеру Рафаэль провел на грунте 113 матчей в пятисетовом формате. Проиграл из них два. И оба – на «Ролан Гарросе». Робину Содерлингу – в 2009-м (что позволило Роджеру все-таки взять титул в Париже!). Новаку Джоковичу – в 2011-м.

Надаль побил все рекорды на этом покрытии. По количеству титулов. По количеству выигранных встреч подряд. По количеству выигранных подряд сетов. Никто и никогда не доминировал так, как Рафа на грунте! Всем был известен фаворит «Ролан Гаррос».

Если и был человек, способный сотворить сенсацию, остановив испанца в Париже, то это – Доминик Тим.

Спокойный, симпатичный парень. Давно на виду. Успел отслужить в армии. Успел и сделать себе имя. Ныне – 8-я ракетка планеты и лучший в текущем сезоне по количеству одиночных побед. Единственный, кто побеждал Надаля на песке в последние два года! Так было в Риме – прошлой весной. Так было недавно в Мадриде. Если Рафа – Король, то Доминик – принц грунта. Он предыдущие два года добирался до полуфиналов в Париже. Теперь пробился в финал.

Кто-то искренне верил – Тим способен на чудо.

Но чуда не случилось.

Равная, упорная борьба в первом сете. Увеличение темпа во втором. Полное доминирование в третьем. Надаль все разыграл, как по нотам. Давил в нужный момент. Вынуждал соперника ошибаться. Выглядел действительно несокрушимо. Австриец – отдадим ему должное – старался, как мог. Показывал хороший теннис. Местами даже переигрывал испанца! Но – лишь местами. Матч из пяти сетов у Рафаэля так не взять.

А впрочем – кто смог бы?

Спустя два часа все закончено. Надаль опять плачет. Опять обнимает свой кубок. Уже не кусает его – лишь нежно целует. В историю-то он вошел давно, сейчас лишь снова доказал – он действительно лучший из лучших. Один из величайших теннисистов, которых видел мир.

Всего четыре игрока, кроме Рафы, побеждали на «Шлемах» больше 11 раз – Рой Эмерсон, Джокович, Федерер и Пит Сампрас. Но они побеждали на разных турнирах. Надаль только в Париже взял 11 кубков! И есть ощущение, что это далеко не предел…