Светлана Кузнецова завоевала 18-й титул в карьере и первый – с Кубка Кремля-2016. В финале в Вашингтоне россиянка отыграла четыре матчбола и все-таки дожала хорватку Донну Векич – 4:6, 7:6 (9:7), 6:2.

ДОЛГАЯ ДОРОГА НАЗАД

- Я слишком рано вернулась после операции. Тогда я была не готова вновь выступать на этом уровне. Теперь все изменилось. Я чувствую себя гораздо лучше – играю легче, быстрее, увереннее. Наверное, отсюда и такой результат, - признавалась Светлана.

Летом прошлого года Кузнецова дошла до четвертьфинала нелюбимого Уимблдона, чуть ранее – сыграла на Итоговом турнире WTA, где впервые в карьере пробилась в плей-офф… Казалось, у Светланы – вторая спортивная молодость! Но под конец 2017-го все резко изменилось. Результаты ушли, начались поражения, а затем россиянка рассказала о травме.

Проблемы с запястьем стали мучить ее еще по ходу US Open. Врачи советовали сделать операцию, но Кузнецова продолжала играть через боль. Под нож хирурга она раньше не ложилась, и сделать это первый раз в 32 года было не так-то просто! По крайней мере – в психологическом плане. Увы, избавиться от травмы менее радикальным методом не вышло. Зимой Светлана все-таки перенесла оперативное вмешательство. Она надеялась восстановиться к Australian Open – не успела. Пришлось пропускать старт сезона. На корте мы ее увидели опять только весной – в Америке.

И не сказать, чтобы увиденное кого-то сильно впечатлило.

Светлана и раньше не отличалась стабильностью, но тут все было совсем плохо. Три проигранных матча подряд – в Индиан-Уэлсе, Майами, Лугано. Некий просвет в Стамбуле, где Кузнецова вошла в восьмерку лучших – и снова череда поражений. До Уимблдона включительно россиянка одержала лишь четыре победы. И впервые с 2002 года покинула топ-100 рейтинга WTA.

Когда тебе уже 33, такая динамика – еще и после травмы! – вряд ли способствует повышению оптимизма.

Но Светлана – боец. И если решила, что пока не сказала последнего слова на корте – значит, у нее есть на это причины! Значит, она добьется своего.

И еще пошумит.

ЧЕТЫРЕ МАТЧБОЛА ВЕКИЧ

Перед приездом в Вашингтон Кузнецова закрылась на базе в Майами и провела полноценный тренировочный сбор. Не отдыхала, не моталась по морям и пляжам, как многие топ-теннисистки в это время сезона. А пахала, пахала, пахала… Работала над физикой. Над техникой. До этого – рассталась с многолетним личным тренером Карлосом Мартинесом. Тепло, с благодарностью. И с пониманием, что нужны перемены. В противном случае на прежний уровень не выйти.

И это дало результат!

В столице США мы увидели другую Светлану. Почти ту самую, которая когда-то побеждала на «Ролан Гаррос» и US Open! И была в рейтинге второй. Уверенную, мощную, креативную…

Дожди скомкали расписание турнира. И из-за них россиянке пришлось провести два матча в один день. В субботу в четвертьфинале она встретилась с Юлией Путинцевой. Затем в полуфинале – с Андреа Петкович. Обеих смела с корта. С одинаковым счетом – 6:2, 6:2. Впервые с Индиан-Уэлса 2017 года Кузнецова дошла до финала! При этом ни в одном из сетов не отдала соперницам больше двух геймов.

Да-да, это круто!

Финал, как ожидалось, вышел более упорным.

Донне Векич – 22 года. Она уже брала два титула. Была 44-й ракеткой мира (Светлана – 128-й). Считалась номинальным фаворитом. Довольно симпатичная хорватка. При ней и обаяние. И перспектива стать звездой.

В первых двух партиях Векич вела игру. Да – в упорной борьбе, с совсем небольшим перевесом, но все-таки обозначала свое преимущество. Оставила первый сет за собой – 6:4. Во втором получила четыре матчбола! В том числе – на тай-брейке!

И ни один в итоге не смогла реализовать.

Когда Кузнецова на опыте, классе, характере все-таки вырвала вторую партию 7:6 (9:7), а следом повела 5:0 и в третьей, хорватка разрыдалась. Светлану это словно смутило – она позволила Донне зацепить пару геймов. Но вскоре, все-таки, заслуженно завоевала титул.

- Иногда сама спасаешь матчболы. А иногда проигрываешь, когда уже был в шаге победы. Так бывает. Но все равно я люблю теннис! – сквозь слезы признавалась Донна на церемонии награждения.

И можно представить, как его любит Светлана! Иначе что ей помогло вернуться из, как казалось, безнадежного пике? И покорить столицу Штатов?