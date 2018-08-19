Прежний формат Кубка Дэвиса, где высшая лига разыгрывалась в три круга домашних и гостевых матчей, сменил новый: с 2019 года она уложится в одну неделю на нейтральном поле.

ЖЕРАР-КРЫСОЛОВ

Жерар Пике заиграл в свою дудку и, завороженные волшебными звуками, городские крысы подняли головы и устремились за ним.

Все было именно так, только вместо дудки – мешок денег, вместо голохвостых грызунов – главы теннисных федераций. Очарованные тремя миллиардами футболиста «Барсы» и его компаньонов, функционеры мирового тенниса с объятиями, поцелуями и прыжками необузданной радости, похоронили одну из пяти теннисных святынь, проголосовав за продажу Кубка Дэвиса.

Их было всего пять: Уимблдон, «Ролан Гаррос», чемпионаты Австралии и США и Кубок Дэвиса. Как пять пальцев одной руки. Они создали лаун-теннис, его фольклор, традиции, его мировую популярность.

– Жадность победила традицию, – прокомментировал новость бывший игрок десятки австриец Йорген Мельцер. – Когда мне было 9 лет, Мустер обыграл Агасси дома перед 17-тысячными трибунами. И с того самого дня моей целью стало примерить национальную форму и представлять мою страну. Невыразимо грустно, что следующему поколению теннисистов не суждено испытать радости от победы в пятисетовом бое перед родными трибунами. Такие эмоции и воспоминания сопровождают тебя всю жизнь.

Теперь, по замыслу Пике и Дэвида Хэггерти (главы ITF), 18 команд соберут в конце ноября на нейтральной территории, чтобы разыграть пульку длиной в неделю. Кстати, команде-победителю, чтобы добраться до кубка, придется отыграть ни много ни мало, пять матчей подряд.

Главным аргументом Пике при реорганизации Кубка Дэвиса была «возможность привлечь к участию гораздо больше топовых игроков». На этом основана его надежда на приумножение вложенных в покупку турнира миллиардов. Есть звезды – есть прибыль, нет звезд – нет прибыли.

Откуда Пике знать, что Новак Джокович, который больше других коллег ратовал за новый формат, уже не один год жалуется на стресс и длину своего рабочего календаря? Этот диссонанс не увидел никто из семи десятков человек, входящих в команду Джоковича, также не нашлось ни одного, кто объяснил бы Ноле, что при традиционном Кубке Дэвиса финальную нагрузку в конце года делили между собой только две команды, два финалиста, а при новом – ITF придется «загнать в корраль» все 18 команд. Сербия, наверняка, будет одной из них. Любопытно, где будет проводить конец ноября 2019 года Новак?

При этом один из главных наследников Джоковича, Александр Зверев из Германии, уже сказал, что не будет участвовать в Кубке Дэвиса нового формата. Не будет участвовать в новом турнире капитан французов Яник Ноа, игроки Люка Пуй и Николя Маю, а также многие другие.

РЕНЕГАТЫ И ПАТРИОТЫ

71% голосов собрал проект Пике-Хэггерти на общегодовом заседании Международной теннисной федерации. Для принятия было достаточно двух его третей. Весь год американец Хэггерти колесил по Африке и Латинской Америке с мешком звонких обещаний, собирая голоса. Собрал, но не все.

В какой-то степени результат голосования оказался неожиданным. За пару дней до заседания ITF оппозицию изменениям открыто высказала Великобритания, встав плечом к плечу с Австралией, Германией и Европейской теннисной ассоциацией. Этого, по предварительным подсчетам, хватало, чтобы остановить Пике. Но в последний момент кто-то из весомых стран «поменял коней».

– Предполагают, что Италия, намеревавшаяся голосовать против изменений, в последний момент переметнулась к Пике, поскольку у федерации есть свой телеканал и ей пообещали бесплатные права на новый турнир. В ренегатстве также подозревают британцев, – прокомментировал результаты голосования известный австралийский журналист Грейг Габриэль.

Немецкая федерация не меняла своей позиции от начала и до конца. Чемпионы Уимблдона Борис Беккер и Михаэль Штих назвали принятое решение «смертью Кубка Дэвиса». «Кубок Дэвиса в той форме, какой мы его все знали, больше не существует, – отреагировал Штих. – 118 лет славной истории пожертвовано в угоду жадности людей, не имеющих никакого уважения к истории и традициям».

– Мне грустно, что Кубка Дэвиса, к какому мы все привыкли, больше не существует, – заметил Роджер Федерер, сыгравший за свою страну 27 матчей и выигравший Кубок Дэвиса для Швейцарии в 2014 году. – Я также надеюсь, что каждая копейка этих огромных денег пойдет именно на развитие нового поколения теннисистов».

При этом восторг от обещанных миллионов публично выразили федерации тенниса Уганды и Черногории.

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