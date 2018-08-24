Одна из главных интриг предстоящего Открытого чемпионата США – сумеет ли Мария Шарапова завоевать в Нью-Йорке титул? Потому что, как кажется, в противном случае ей проще попрощаться с теннисом.

ТЯЖЕЛЫЙ КАМБЭК

Признаем честно – возвращение Шараповой не получилось. Нет, она поднялась до 21-й строчки рейтинга. Взяла титул в Тяньцзине. Несколько раз побеждала теннисисток из топ-10. Но ждали от Марии не этого. Ждали как минимум того, что она сама быстро пробьется в топ-10, будет регулярно выигрывать турниры и претендовать на «Большой шлем». Тем более, что возвращение россиянки совпало с декретом ее главной и самой неудобной соперницы – Серены Уильямс.

Но вышло иначе.

Поначалу оправданий хватало. К чести Марии – она не находила их сама. Об этом думали болельщики. Думали объективно. Сначала Шараповой всерьез мешало долгое отсутствие практики: все-таки, полтора года без официальных матчей – серьезный срок! Потом – постоянные травмы. Вызванные, в том числе, отсутствием все той же практики. Потом – недостаток физической формы, сил и выносливости, обусловленные, как раз травмами. А вот затем…

Затем-то, вроде, не мешало ничего. Весь нынешний сезон Мария провела без травм. По крайней мере – без видимых и объявленных. Но, по факту, похвастаться нечем. Полуфинал в Шэньчжэне, проигранный чешке Катерине Синяковой (многие знают, на каком она сейчас месте в рейтинге?). Разгром от Анджелики Кербер в третьем раунде Australian Open. Вылеты в первом круге в Дохе и Индиан-Уэллсе после поражений от Моники Никулеску и Наоми Осаки. Провал в игре с Виталией Дьяченко на старте Уимблдона (при всем уважении к самой Дьяченко)… Да, был удачный отрезок на грунте – четвертьфинал Мадрида, полуфинал Рима и опять четвертьфинал – уже «Ролан Гарроса». Было даже позорное бегство Серены Уильямс, снявшейся за час до матча с Шараповой в четвертом круге в Париже (якобы из-за травмы, но по факту – американка просто побоялась впервые за 14 лет все-таки не справиться с Марией, поскольку сама не успела набрать хорошую форму). Но на этом успехи россиянки закончились. Летом ее видели где угодно – на отдыхе с бойфрендом Алексом Гилксом в Италии, на презентации новых точек продаж своих конфет, на светских раутах… Но только не на корте. На корте Шарапова появилась лишь раз – сыграв турнир в Канаде. Где без шансов «влетела» Каролине Гарсии в 1/8 финала (3:6, 2:6).

С соревнований в Сан-Хосе и Цинциннати Мария снялась. Даже не из-за травм. С простой формулировкой: «забота о здоровье». Мол, надо беречь свои силы перед US Open. И в этом – главный намек на, видимо, скорое завершение карьеры. Шарапова просто не может больше выдерживать нормальный турнирный график. А отсутствие игровой практики мешает ей хорошо выступать на тех турнирах, куда она приезжает.

Такой вот замкнутый круг.

ДИЛЕММА ШАРАПОВОЙ

Год назад Шарапова начала US Open с победы над Симоной Халеп. С красивой, тяжелой, но яркой победы. Над второй ракеткой мира в тот момент. И нынешним лидером рейтинга. В Нью-Йорке в итоге Мария дошла до четвертого круга. Где уступила латвийке Анастасии Севастовой. В тех же трех партиях. Не только потому, что Севастова играла уверенно. Но и по той причине, что у Шараповой банально не осталось сил.

Весь ее теннис построен на физике. На мощных ударах от задней линии, на постоянных атаках и давлении на соперниц. Сейчас Шараповой физики не хватает. Кто-то скажет – причина в мельдонии (точнее – в запрете на прием препарата, который россиянка принимала 10 лет). Но есть другой серьезный фактор – возраст. Марии – 31 год. В апреле будет 32. Она сама неоднократно признавалась, что ей теперь куда тяжелее восстанавливаться после тренировок и матчей. Что ее тело работает не так, как 5 лет назад. Что справляться с нагрузками гораздо сложнее. А комбинационный теннис, который мог бы позволять немного экономить силы – совсем не вотчина Шараповой. Она в него играть не умеет. В отличие от той же Уильямс.

И чем дальше, тем очевиднее будут эти проблемы.

Ладно, Шарапова вернулась к Томасу Хогстедту. Вернулась к тренеру, который когда-то помог ей вновь взойти на вершину. И выиграть «Ролан Гаррос». Да много, чем помог! Показалось, что швед опять вернул Марии страсть к игре. Вернул ей уверенность в своих силах. Именно после возвращения к Томасу Шарапова выдала удачный грунтовый сезон. Но Хогстедт – не панацея. Он не вернет спортсменке молодость, не прибавит ей сил. Разве что может помочь лучше использовать свои ресурсы – те, что остались. И только.

А ресурсов осталось немного.

С каждым очередным поражением Шарапова теряет мотивацию. Ей не нравится играть просто так – как многим другим. Ей важно выигрывать. И если не получается – появляются мысли закончить карьеру. Мария – успешная женщина. У нее большие контракты. У нее – колоссальный доход (пусть и упавший после истории с мельдонием). У нее, в конце концов, свой бизнес. При этом – нет семьи и детей, которых очень хочется. На теннисе свет клином не сошелся!

И есть ощущение, что если Шарапова не сможет чем-то удивить себя в Нью-Йорке (не нас – саму себя!), то… возможно, мы большее ее не увидим на кортах. Полтора года – вполне серьезный срок, чтобы понять, на что ты способна и какие твои перспективы. Раз перспектив бороться за титулы нет – то смысл продолжать карьеру? И в любом случае в будущем сезоне шансов Марии на победы в «Больших шлемах» уж точно не прибавится.

Как ни крути, но этот US Open – ее последняя возможность вновь громко заявить о себе. Сделать то, зачем она возвращалась. И этот факт наверняка прибавит Маше мотивации.