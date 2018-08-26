Белоруска Арина Соболенко в свои 20 лет только что выиграла первый титул WTA, победив на турнире в Нью-Хейвене. Вот уже два месяца, как с ней работает россиянин Дмитрий Турсунов.

ЯРКАЯ АРИНА

Арина – эффектная девушка. Во всех смыслах. И в плане внешности. И в плане игры. И в плане емких фраз, которая она то и дело отпускает – что на корте, что в жизни. Показательный момент – игра второго круга в Нью-Хейвене против Дарьи Гавриловой. Эпичный трехсетовый баттл. И не менее эпичные высказывания белоруски в те моменты, когда к ней выходил ее личный тренер – экс-20-я ракетка мира Дмитрий Турсунов.

Вот несколько цитат:

…

– Арина, не думай о счете…

– Да мне на…ать на этот счет! Я не понимаю, какого хера я в корт попасть не могу!

…

– Зачем надо было вылезать из этой жопы (со счета 0:5, – Прим. ред.), чтобы все равно проиграть?

– Чтобы доказать, что ты не слила второй сет. Что ты борешься!

…

– Просто херобасина какая-то происходит. Хуже некуда!

– Иди и сломай ракетку. Если тебе надо ее сломать. Просто перестань беситься на корте!

…

– Хочешь, ударь меня!

– Зачем тебя бить?

Всплески эмоций Арины Турсунов умело гасил своим спокойствием. Простыми советами, общими словами. Но это работало. Попутно Дмитрий собирал вокруг лавочки бутылки, которые его подопечная зло разбрасывала, как попало. Извинялся взглядом перед боллбоями. И искал, искал возможность успокоить взбешенную девушку.

У него это вышло.

Соболенко выиграла и этот матч у Гавриловой. И все последующие. Включая финал у Карлы Суарес-Наварро.

– Тот поединок против Дарьи был самым тяжелым за весь турнир, – призналась Арина. – И с физической, и с психологической точек зрения. Нервы шалили вовсю. Я не ожидала, что буду вести себя так безумно. Я бесилась из-за каждой ошибки – на себя, на свою команду, на тренера… Это меня удивило – обычно я так себя не веду. После игры я перед всеми извинилась. Сказала: «Простите, простите, простите».

«ЭТО ДМИТРИЙ. БОЙТЕСЬ ЕГО»

Турсунов формально еще не закончил карьеру. Он даже значится в рейтинге ATP – на 710-й строчке в настоящий момент. Но Дмитрию – уже 35 лет, и последние годы он больше боролся с постоянными травмами, чем нормально играл.

– В конце концов, наступает момент, когда проще купить новую машину, чем постоянно ремонтировать старую, – философски отметил 7-кратный чемпион турниров ATP. Чем дал понять, что ждать его на корте – по крайней мере, в статусе игрока – больше не стоит.

Зато уже в конце прошлого года Турсунов нашел себя в новом качестве – после совместных тренировок с Еленой Весниной в Москве они решили поработать вместе. Так Дмитрий стал личным тренером олимпийской чемпионки Рио в парном разряде. Правда, закончилось все внезапно – из-за травмы колена Елена прекратила выступления сразу после «Ролан Гаррос». И пока непонятно, когда сумеет их возобновить.

В июне Турсунов начал сотрудничать с Ариной Соболенко.

– Это Дмитрий. Мой тренер. Бойтесь все! – написала белоруска по этому поводу в соцсетях.

Соболенко мощно прибавила в последний год. Для девушки, ничем не запомнившейся в юниорах, она внезапно здорово заиграла во взрослом Туре. Уже в 19 лет пробилась в топ-100. Прошлой осенью дошла до финала в Тяньцзине, где зарубилась с Марией Шараповой – и едва не отняла у россиянки ее первый после возвращения титул (к слову – пока и единственный). В этом сезоне Соболенко остановилась в шаге от победы в Лугано (уступила бельгийке Элизе Мертенс) и Бирмингеме (проиграла датчанке Каролине Возняцки). А летом разыгралась вовсю, дойдя до третьего круга в Монреале и до полуфинала – в Цинциннати. Уже накануне Нью-Хейвена Арина гарантировала себе посев на US Open. А теперь – и взяла, наконец, первый титул. Которого наверняка бы не было без Турсунова.

«ОН – ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ БЫЛ В МОЕЙ ЖИЗНИ»

Как кажется – у них крепкий союз! И пара отлично дополняет друг друга. По крайней мере – пока. Видно, что и Дмитрию, и Арине комфортно работать вместе. И, разумеется, они не скупятся на комплименты.

– Джокович, Федерер и Надаль подняли уровень мужского тенниса, потому что показали всем остальным – я могу сделать это. Новак показал значение диеты. Рафа – совершенной новый уровень физики. Арина может стать таким же первопроходцем в женском туре. Почему нет? Раз другие пока не готовы. Раз Серена – единственная, кто выходит и готова вцепиться зубами в глотку соперницы. Все дрожат и боятся при виде Уильямс по другую сторону сетки, но кто-то же должен бросить ей вызов? Арине это интересно. Она уже играет в более мужской теннис. И мне кажется, для нее это – не предел. Здесь главное вот что – наступит ли тот момент, когда она скажет: все, больше меня не напрягайте. Давайте поддерживать нынешний уровень, а развиваться больше не будем…

Турсунов, кстати, пытается менять стиль Соболенко. Старается отучить, отвадить ее от постоянных атакующих выстрелов и попыток закончить розыгрыш в два-три удара.

– Такое работает на турнирах ITF, где соперницы не в состоянии добежать до быстрого мяча. Но когда играешь, скажем, с Кербер, которая не только добежит, но и ответит по месту, надо учиться терпеть и расширять свой арсенал. А для этого – подтягивать физику, – отмечает Дмитрий.

– Я пыталась найти подходящего тренера, который поймет мои эмоции и мою игру. Который будет знать, что со мной делать. Спонсор помог выйти на Диму, и я очень рада тому, как все сложилось, Он – лучший тренер, который когда-либо у меня был! – признается Арина. – Турсунов полностью погружен в работу. Он очень требовательный – мне это нравится. Но еще он – очень веселый парень. И на тренировках я чувствую себя спокойнее, даже когда ощущаю давление.

На US Open Соболенко приедет в качестве 20-й ракетки мира. И самой юной в топ-20 (напомним, ей – 20 лет). Посмотрим, что сможет выжать из белоруски Турсунов в Нью-Йорке. Пока ей прочат как минимум выход в четвертьфинал.