Накануне US Open россиянин Даниил Медведев стал лучшим на турнире в Винстон-Салеме. В финале он одолел американца Стива Джонсона – 6:4, 6:4.

ВНЕЗАПНЫЕ УСПЕХИ

Как водится – немного фактов.

- Медведев – первый россиянин за пять лет, завоевавший в течение сезона сразу два титула ATP. Напомним, в январе он победил в Сиднее. Последним, кому удавалось подобное, был Михаил Южный в 2013-м (тогда он выиграл трофеи в Валенсии и Гштааде).

- С учетом победы Карена Хачанова в Марселе, на счету россиян – уже три титула в году. Такого не было с 2010-го, когда Южный выиграл в Мюнхене и Куала-Лумпуре, а Николай Давыденко – в Дохе.

- И бог знает за сколько времени на счету российских мужчин больше трофеев в сезоне, чем на счету женщин! Девушки хоть и стоят выше в рейтинге (в общем целом), пока могут похвастаться всего одной победой на всех – она на счету Светланы Кузнецовой в Вашингтоне.

В общем, есть повод порадоваться за наших парней!

Любопытно – как и в случае со своим первым титулом, Медведев выиграл второй прямо накануне «Большого шлема». И в целом – неожиданно для самого себя. В Сидней он вовсе не собирался лететь – планировал выступить в Окланде, поскольку мог взять туда с собой девушку (у нее была новозеландская виза). Но – не прошел в основу по рейтингу, так что пришлось отправляться в Австралию сразу.

В Винстон-Салеме для Даниила тоже все начиналось не радужно.

ШЕСТЬ ПОБЕД ПОДРЯД

- В первом круге я вел 6:4, 5:0, а потом проиграл четыре гейма подряд. И вот соперник уже выходит подавать, чтобы сравнять счет окончательно! В тот момент я подумал, что очень устал. Было жарко и влажно. Я задумался: «Как я выиграю здесь шесть матчей подряд»? И решил – этот турнир не для меня, - признался Медведев.

Но Мирза Басич так и не смог взять пятый гейм подряд. Даниил брейканул в последний момент – и вышел во второй круг. Где встретился с австралийцем Алексом Де Минором – тем самым, с которым играл финал в Сиднее (самый юный финал ATP с 2007 года, кстати!). Более юный Алекс (ему – 19 лет, Даниилу было 21, сейчас – 22) тогда уступил в трех напряженных партиях. Но к лету все равно оказался выше россиянина в рейтинге (на 43-й строчке против 57-й). Увы – успех в Австралии не стал предвестником прорывного сезона – хорошие матчи Медведев чередовал с сериями поражений, грунтовый сезон, по факту, провалил, и в целом постоянно пребывал в шестом десятке, тогда как Де Минор продолжал прогрессировать. Что ж, в Винстон-Салеме все снова встало на свои места – Даниил вновь оказался сильнее. Дальше была встреча с аргентинцем Гвидо Андреоцци (попавшим в основу как лаки-лузер вместо снявшегося из-за травмы плеча Давида Гоффена), успех в матче с американцем Райаном Харрисоном и разгром японца Таро Даниэля в полуфинале (6:1, 6:1).

Да, и финал. Против Джонсона. Который в этом году, в Индиан-Уэлсе, уже обыгрывал Даниила – 7:5, 6:3. Но реванш удался! Медведев грамотно использовал «дыру» в игре соперника в виде плохого бэкхенда. Постоянно бил Стиву под лево. И в итоге уверенно победил – 6:4, 6:4.

- Потрясающе! – делился радостью россиянин, который благодаря успеху поднялся на высшее в карьере 36-е место рейтинга. – В начале недели я думал, что нахожусь не в лучшей форме. Вполне мог проиграть уже первый матч. Но в итоге взял титул, ни разу не отдав ни сета. Конечно, я счастлив!

Что ж, после Сиднея Медведев на Australian Open проиграл уже во втором круге – Танасси Коккинакису. Как сложится теперь, в Нью-Йорке? Первый матч ждет Даниила в понедельник. Против Евгения Донского.

Будет сложно.