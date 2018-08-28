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Поражение Андрея Рублева от Жереми Шарди, трехчасовая битва Светланы Кузнецовой с Венус Уильямс и победа Даниила Медведева, который теперь встретится со Стефаносом Циципасом. Чем запомнится первый день Открытого чемпионата США?

ПЯТОЕ ПОРАЖЕНИЕ РУБЛЕВА

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«Теперь я знаю, в чем слабее элиты». Итоги US Open для Рублева и других россиян

Год назад Андрей Рублев стал главной сенсацией Открытого чемпионата США. Еще бы – россиянин в 19 лет вышел в четвертьфинал, одолев по дороге игрока топ-10 Григора Димитрова и бельгийца Давида Гоффена (который чуть позже отберется на Итоговый турнир ATP)! Попутно выбил еще и боснийца Дамира Джумхура (осенью тот возьмет титул в Москве и Санкт-Петербурге), и словенца Аляжа Бедене.

Проиграл Андрей лишь Рафаэлю Надалю – будущему чемпиону US Open.

Когда делаешь что-то подобное, ожидания возрастают. Все думали, что нынешний сезон станет для Рублева прорывным. Что ему по силам пробиться в топ-20, пополнить коллекцию титулов (в которой пока всего один трофей – за прошлогодний успех в Умаге), давать бой лидерам… Возможно, так бы и было. Но все испортила травма. Проблемы со спиной вынудили Андрея пропустить несколько месяцев, сняться с «Ролан Гаррос» и Уимблдона… Вернуться удалось лишь в том самом Умаге, но, разумеется, после солидной паузы 20-летний россиянин не смог защитить титул – уступил во втором раунде голландцу Робину Хаасе.

Зато потом был Вашингтон.

Именно в столице США Андрей начал своей летний хардовый сезон. И начал уверенно – выйдя в полуфинал! Где Рублев пересекся с Алексом Де Минором – еще одним вундеркиндом, только уже из Австралии. Этот матч мог и должен был добавить россиянину уверенности (а заодно – и очков в рейтинг). Но обернулся настоящей катастрофой. Не в виде поражения. В виде того, как именно оно случилось. Оставив за собой первый сет, Рублев вел на тай-брейке второго со счетом 6:2. Да, это – четверной матчбол! Но Алекс отыграл их все. Взял все-таки эту партию. И окончательно добился перевеса в третьем сете.

Финал Де Минор уступил Александру Звереву. Но вряд ли сильно из-за этого расстроился. Вопрос – что случилось с Рублевым? После того полуфинала он проиграл три матча подряд. Не справился с Евгением Донским в Торонто, с Кеи Нишикори – в Цинциннати, с Хауме Мунаром – в Винстон-Салеме. В Нью-Йорк Андрей прибыл в растерянных чувствах. Жеребьевка была благосклонна – в соперники по стартовому раунду Рублеву был назначен Жереми Шарди. Опытный, сильный француз, но вовсе – не легенда, даже – не звезда. В прошлом году Андрей бы вынес его с кортов «Флашинг Мидоуз». Теперь – не получилось совсем. Один сет – все, что Рублев смог взять в этом матче. Потерпев пятое поражение подряд.

Цена – падение в рейтинге, как минимум – за пределы топ-65 (сейчас Андрей – 38-я ракетка планеты). Но с этим жить можно. Куда важнее – понять, что надо сделать, чтобы вернуть уверенность в себе. Без нее о новых успехах мечтать не приходится.

БИТВА ДВУХ ЧЕМПИОНОК

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Светлана Кузнецова: Звонил президент «Барселоны», предлагал сыграть с Неймаром

Ладно, Рублев – у него впереди вся карьера. В случае со Светланой Кузнецовой все выглядит наоборот. Серьезная травма руки, полученная здесь же, в Нью-Йорке, в прошлом году, в итоге привела к операции (первой в жизни Светланы). А заодно – к перерыву в несколько месяцев. Но даже вернувшись на корт, россиянка долгое время не могла набрать форму. Потом сама признается – она поторопилась с возвращением. Итог – несколько проигранных встреч подряд и вылет из топ-100 мирового рейтинга. Впервые с 2002 года Кузнецова оказалась вне пределов сотни лучших!

При том, что ей – уже 33 года.

Но Светлана всегда может удивить. В том числе – приятно. Вашингтон плохо закончился для Рублева, но Кузнецовой принес титул – первый с 2016 года. Потом был сложный матч с Элиной Свитолиной в Цинциннати. И целая неделя спокойной подготовки к US Open. Который она уже один раз выигрывала – в 2004 году. Став первой россиянкой, покорившей Нью-Йорк.

Светлане повезло, что организаторы предоставили ей wild card. Не повезло вот только с жеребьевкой. В первом же круге Кузнецова попала на Венус Уильямс.

Для Уильямс этот чемпионат США стал юбилейным – 20-м. Она впервые появилась на кортах «Флашинг Мидоуз» в 1997-м (Светлане было 12!). И впоследствии лишь дважды пропускала домашний «Большой шлем» (из-за травм в 2003 и в 2006 годах). На счету Венус – два титула (2000, 2001). Ни разу она не выбывала здесь в первом круге! В прошлом году и вовсе вышла в полуфинал.

- Все-таки, я чувствую себя здесь совершенно особенно! - призналась Уильямс-старшая.

Возможно, это ей и помогло.

Кузнецова боролась. Боролась все три часа, которые соперницы провели на корте. Отыграла двойной матчбол во второй партии. Перевела матч в решающий сет. Но не хватило то ли сил, то ли везения. Скорее – всего сразу. Итог – поражение 3:6, 7:5, 3:6.

А может, Венус просто очень хочет сыграть с сестрой Сереной в третьем раунде.

МЕДВЕДЕВ ПРОТИВ ЦИЦИПАСА

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Выход Премьера. Даниил Медведев – в четвертьфинале «ВТБ Кубка Кремля»

Рублев удивил в Вашингтоне. Карен Хачанов – в Торонто, выйдя в полуфинал. Даниил Медведев пошел дальше всех – взял титул в Винстон-Салеме. За день до старта US Open.

Парень, похоже, набрал форму!

Организаторы не стали жалеть россиянина, предоставляя ему дополнительный отдых. Доехав в воскресенье до Нью-Йорка из Северной Каролины, Даниил уже в понедельник вышел на корт. На матч с товарищем по нашей сборной – Евгением Донским. Который всегда очень опасен на харде (в прошлом году так даже Федерера побеждал!).

Но битвы не вышло. А титул в Винстон-Салеме, конечно, не случаен. Медведев прибавил – как в игре, так в уверенности. И все три партии провел надежно. Победив.

Интересно не это. Интересно другое – за выход в третий круг Даниил поспорит со Стефаносом Циципасом.

Да-да, тем самым Циципасом, который называл его «долбанным русским» после поражения в Майами этой весной. Который, правда, сам русский – наполовину (Стефанос - внук великого футболиста Сергея Сальникова и сын известной теннисистки Юлии Сальниковой). Который стал открытием этого лета, дойдя до финала в Торонто (и уступив там в день своего 20-летния только Надалю). Который дебютировал в топ-20 рейтинга и остается 15-й ракеткой планеты (Даниил – только 36-й). Ребятам на двоих – всего 42 года. За ними – будущее тенниса. Оба – потенциальные звезды. И их новый матч хочется видеть уже прямо сейчас!

Похоже, борьба будет жаркой.

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