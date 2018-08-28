Поражение Андрея Рублева от Жереми Шарди, трехчасовая битва Светланы Кузнецовой с Венус Уильямс и победа Даниила Медведева, который теперь встретится со Стефаносом Циципасом. Чем запомнится первый день Открытого чемпионата США?

ПЯТОЕ ПОРАЖЕНИЕ РУБЛЕВА

Год назад Андрей Рублев стал главной сенсацией Открытого чемпионата США. Еще бы – россиянин в 19 лет вышел в четвертьфинал, одолев по дороге игрока топ-10 Григора Димитрова и бельгийца Давида Гоффена (который чуть позже отберется на Итоговый турнир ATP)! Попутно выбил еще и боснийца Дамира Джумхура (осенью тот возьмет титул в Москве и Санкт-Петербурге), и словенца Аляжа Бедене.

Проиграл Андрей лишь Рафаэлю Надалю – будущему чемпиону US Open.

Когда делаешь что-то подобное, ожидания возрастают. Все думали, что нынешний сезон станет для Рублева прорывным. Что ему по силам пробиться в топ-20, пополнить коллекцию титулов (в которой пока всего один трофей – за прошлогодний успех в Умаге), давать бой лидерам… Возможно, так бы и было. Но все испортила травма. Проблемы со спиной вынудили Андрея пропустить несколько месяцев, сняться с «Ролан Гаррос» и Уимблдона… Вернуться удалось лишь в том самом Умаге, но, разумеется, после солидной паузы 20-летний россиянин не смог защитить титул – уступил во втором раунде голландцу Робину Хаасе.

Зато потом был Вашингтон.

Именно в столице США Андрей начал своей летний хардовый сезон. И начал уверенно – выйдя в полуфинал! Где Рублев пересекся с Алексом Де Минором – еще одним вундеркиндом, только уже из Австралии. Этот матч мог и должен был добавить россиянину уверенности (а заодно – и очков в рейтинг). Но обернулся настоящей катастрофой. Не в виде поражения. В виде того, как именно оно случилось. Оставив за собой первый сет, Рублев вел на тай-брейке второго со счетом 6:2. Да, это – четверной матчбол! Но Алекс отыграл их все. Взял все-таки эту партию. И окончательно добился перевеса в третьем сете.

Финал Де Минор уступил Александру Звереву. Но вряд ли сильно из-за этого расстроился. Вопрос – что случилось с Рублевым? После того полуфинала он проиграл три матча подряд. Не справился с Евгением Донским в Торонто, с Кеи Нишикори – в Цинциннати, с Хауме Мунаром – в Винстон-Салеме. В Нью-Йорк Андрей прибыл в растерянных чувствах. Жеребьевка была благосклонна – в соперники по стартовому раунду Рублеву был назначен Жереми Шарди. Опытный, сильный француз, но вовсе – не легенда, даже – не звезда. В прошлом году Андрей бы вынес его с кортов «Флашинг Мидоуз». Теперь – не получилось совсем. Один сет – все, что Рублев смог взять в этом матче. Потерпев пятое поражение подряд.

Цена – падение в рейтинге, как минимум – за пределы топ-65 (сейчас Андрей – 38-я ракетка планеты). Но с этим жить можно. Куда важнее – понять, что надо сделать, чтобы вернуть уверенность в себе. Без нее о новых успехах мечтать не приходится.

БИТВА ДВУХ ЧЕМПИОНОК

Ладно, Рублев – у него впереди вся карьера. В случае со Светланой Кузнецовой все выглядит наоборот. Серьезная травма руки, полученная здесь же, в Нью-Йорке, в прошлом году, в итоге привела к операции (первой в жизни Светланы). А заодно – к перерыву в несколько месяцев. Но даже вернувшись на корт, россиянка долгое время не могла набрать форму. Потом сама признается – она поторопилась с возвращением. Итог – несколько проигранных встреч подряд и вылет из топ-100 мирового рейтинга. Впервые с 2002 года Кузнецова оказалась вне пределов сотни лучших!

При том, что ей – уже 33 года.

Но Светлана всегда может удивить. В том числе – приятно. Вашингтон плохо закончился для Рублева, но Кузнецовой принес титул – первый с 2016 года. Потом был сложный матч с Элиной Свитолиной в Цинциннати. И целая неделя спокойной подготовки к US Open. Который она уже один раз выигрывала – в 2004 году. Став первой россиянкой, покорившей Нью-Йорк.

Светлане повезло, что организаторы предоставили ей wild card. Не повезло вот только с жеребьевкой. В первом же круге Кузнецова попала на Венус Уильямс.

Для Уильямс этот чемпионат США стал юбилейным – 20-м. Она впервые появилась на кортах «Флашинг Мидоуз» в 1997-м (Светлане было 12!). И впоследствии лишь дважды пропускала домашний «Большой шлем» (из-за травм в 2003 и в 2006 годах). На счету Венус – два титула (2000, 2001). Ни разу она не выбывала здесь в первом круге! В прошлом году и вовсе вышла в полуфинал.

- Все-таки, я чувствую себя здесь совершенно особенно! - призналась Уильямс-старшая.

Возможно, это ей и помогло.

Кузнецова боролась. Боролась все три часа, которые соперницы провели на корте. Отыграла двойной матчбол во второй партии. Перевела матч в решающий сет. Но не хватило то ли сил, то ли везения. Скорее – всего сразу. Итог – поражение 3:6, 7:5, 3:6.

А может, Венус просто очень хочет сыграть с сестрой Сереной в третьем раунде.

МЕДВЕДЕВ ПРОТИВ ЦИЦИПАСА

Рублев удивил в Вашингтоне. Карен Хачанов – в Торонто, выйдя в полуфинал. Даниил Медведев пошел дальше всех – взял титул в Винстон-Салеме. За день до старта US Open.

Парень, похоже, набрал форму!

Организаторы не стали жалеть россиянина, предоставляя ему дополнительный отдых. Доехав в воскресенье до Нью-Йорка из Северной Каролины, Даниил уже в понедельник вышел на корт. На матч с товарищем по нашей сборной – Евгением Донским. Который всегда очень опасен на харде (в прошлом году так даже Федерера побеждал!).

Но битвы не вышло. А титул в Винстон-Салеме, конечно, не случаен. Медведев прибавил – как в игре, так в уверенности. И все три партии провел надежно. Победив.

Интересно не это. Интересно другое – за выход в третий круг Даниил поспорит со Стефаносом Циципасом.

Да-да, тем самым Циципасом, который называл его «долбанным русским» после поражения в Майами этой весной. Который, правда, сам русский – наполовину (Стефанос - внук великого футболиста Сергея Сальникова и сын известной теннисистки Юлии Сальниковой). Который стал открытием этого лета, дойдя до финала в Торонто (и уступив там в день своего 20-летния только Надалю). Который дебютировал в топ-20 рейтинга и остается 15-й ракеткой планеты (Даниил – только 36-й). Ребятам на двоих – всего 42 года. За ними – будущее тенниса. Оба – потенциальные звезды. И их новый матч хочется видеть уже прямо сейчас!

Похоже, борьба будет жаркой.