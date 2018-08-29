Даниил Медведев уверенно пробился в третий круг US Open, одолев главную сенсацию сезона – 20-летнего грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:3, 4:6, 6:3).

КОНФЛИКТ В МАЙАМИ

Этот матч обязан был быть жарким! Не только из-за погоды (в Нью-Йорке – реальное пекло!). Была еще пара причин.

Первая – Стефанос Циципас недавно вышел в финал «Мастерса» в Канаде. Став самым юным теннисистом в истории, одолевшим подряд четырех игроков топ-10. Включая, к слову, Новака Джоковича, который через неделю всех уничтожил в Цинциннати (в том числе – Федерера). А заодно – финалиста Уимблдона-2018 и US Open-2017 Кевина Андерсона из ЮАР. Австрийца Доминика Тима, третью ракетку планеты Александра Зверева… Циципас начал сезон, занимая в рейтинге 91-е место. Но к этому чемпионату США поднялся на 15-ю строчку! И это при том, что именно в день финала в Торонто ему исполнилось всего 20 лет. Вот только Рафаэль Надаль не сделал подарок, уверенно одолев юного грека. Как и весной в Барселоне – там они тоже сошлись в решающем матче.

Медведев за сутки до начала US Open взял титул в Винстоне-Салеме. И это – круто! Но, согласитесь, не так круто, как финал «Мастерса».

Ладно, причина вторая. Она же – главная. Конфликт двух игроков, случившийся весной.

«Долбанный русский», – бросил Циципас, уступив Даниилу в Майами (6:2, 4:6, 2:6).

Бросил, вроде, негромко. Считай – бубнил себе под нос. Но Медведев услышал.

– Слышишь, парень, тебе лучше заткнуться! – мгновенно взъелся россиянин. – У тебя что, проблемы? Ты как себя ведешь? Ты берешь перерыв на поход в туалет на целых пять минут, не извиняешься за рикошеты… Думаешь, ты – хороший мальчик? Такое теперь говорит. Эй, посмотри на меня!

Стефанос спешно покидал корт, не глядя ни на соперника, ни на трибуны… Ни на судью. Который стеной встал между Медведевым и Циципасом, пытаясь успокоить россиянина: «Даня, все хорошо!».

– Он сам начал это! «Долбанный русский»… Это нормально? Он просто ребенок, который не умеет бороться. Не умеет проигрывать! У меня не было с ним проблем, пока он это сказал. Но он же сказал – и как теперь реагировать? А после этого – даже не хочет смотреть на меня! – продолжал Медведев.

Но, надо отдать должное – он продолжал вполне спокойно. Арбитра в сторону не отшвырнул. За Циципасом не погнался. Хотя вполне мог. С габаритами и физической силой у Даниила – порядок. Будем считать, что греку – повезло.

В том числе потому, что никаких санкций за этот эпизод не последовало. Страшно представить, что было бы, прозвучи в Майами не «долбанный русский», а «долбанный американец».

Впрочем, ладно…



Стефанос Циципас. Фото Gettyimages.ru

ПРОВАЛ ЦИЦИПАСА

Стефаноса можно простить. Ведь он – почти свой! В конце концов – и сам наполовину русский. И даже чтит свои корни. Гордится дедом – олимпийским чемпионом Мельбурна-1956 в составе сборной СССР по футболу. Великого «спартаковского» тренера Сергея Сальникова. Гордится тем, что знает наш язык (и говорит вполне свободно!). Гордится мамой – известной теннисисткой Юлией Сальниковой. А то, что тогда вырвалось во Флориде… Ну, спишем на расстройство и горечь поражения в равном матче.

Ребята, вроде, как все потом обсудили. И врагами не стали.

Но все равно – на фоне всех этих событий их матч в Нью-Йорке вызвал особый интерес!

– Медведеву придется показать лучший теннис, чтобы добиться победы. Стефаносу достаточно сыграть чуть выше среднего своего уровня, – отметила Анна Чакветадзе.

По факту что? По факту – Циципас «сломался» в самом начале.

Забудьте про «Мастерс» в Торонто. Что отличает талантливого, но еще юного спортсмена от зрелого, опытного игрока? Все правильно – стабильность! У Циципаса ее нет. После Торонто он в Цинциннати проиграл уже в первом круге. Да – сильному Давиду Гоффену. Но сам Гоффен, как оказалось позже, уже испытывал проблемы с плечом.

На US Open свой шанс подтвердить, что канадский успех – не случаен, Циципас не использовал. Зато вот Даниил использовал сполна! И доказал, что титул в Винстон-Салеме он выиграл не просто так.

Нет, ребята серьезно рубились – и провели четыре сета. Но преимущество Медведева в итоге стало очевидным. По-настоящему, никто не сомневался уже в начале матча, за кем останется эта борьба. Настолько уверенно в большинстве эпизодов играл россиянин. И надо признать – он ведь не прыгнул выше головы. Еще может прибавить! А это – главное.

Как и то, что в этот раз Стефанос после поражения сдержал язык за зубами. Растет парень. Мудреет.

Наверное…