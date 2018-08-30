Экс-пятая ракетка мира, эксперт «Советского спорта» Анна Чакветадзе – о победах Даниила Медведева и Екатерины Макаровой, а также – о предстоящих матчах Веры Звонаревой и Дарьи Касаткиной.

ОБ УСПЕХЕ МЕДВЕДЕВА

Даня был очень хорош! Мы говорили накануне – для победы над Циципасом ему понадобится показать свой лучший теннис. И он его показал. Если Стефанос сыграл где-то на 50 процентов своих возможностей, то у Медведева и по силе, и по точности все получалось именно так, как нужно. По идее, он вполне мог победить в трех сетах. Но небольшой спад в третьей партии заставил понервничать. Зная характер Даниила, его порой излишнюю эмоциональность, можно было ожидать, что он не по делу заведется, потеряет концентрацию и начнет чудить, а после и вовсе опустит руки и бросит бороться – такое мы видели в его исполнении на Уимблдоне. Нет, все вышло иначе. Медведев рук не опустил, собрался, и до конца матча демонстрировал уверенный, стабильный теннис. Примерно в этом же стиле он отыграл в Винстон-Салеме.

Многие отмечают – Даня стал поспокойнее. Но надо понимать, что спокойствие само по себе – тоже не всегда полезно. Джокович, вон, когда играл под руководством своего «гуру» (Пепе Имаза, – Прим. ред.), тоже был спокоен, как удав, но что-то это не сильно ему помогало. Иногда надо заводиться, давать эмоциям выплеснуться. Просто важно уметь находить золотую середину. Этому нельзя научиться – это приходит только с опытом, и то – не ко всем. Но пока Медведеву, вроде, удается поддерживать правильный баланс между спокойствием и излишней горячностью. Хочется верить, что эта победа – не последняя для него на нынешнем US Open.

О ПОБЕДЕ МАКАРОВОЙ

Победа Кати над Гергес была ожидаемой. Юлия – удобная соперница для Макаровой. Немка обычно всегда ей проигрывала. Исключение случилось только на прошлой неделе в Нью-Хейвене, где Екатерина внезапно уступила в четвертьфинале. Но надо понимать, что когда такое происходит накануне крупного турнира – тем более, «Большого шлема»! – и ты встречаешься с соперницей второй раз подряд, настрой формируется совершенно другой. И двух одинаковых матчей никогда не бывает. Огромное желание, стремление взять реванш, обычно приводит к тому, что проигравшей в первый раз сопернице удается победить во второй. Именно это и случилось с Макаровой. Многое в их встрече с Гергес в Нью-Йорке определил стартовый сет. Равный, очень упорный. Но Катя сумела оставить его за собой и дальше уже уверенно развила успех.

Увы, это не значит, что дальше все будет получаться так же. Макарова – сильная теннисистка, которая была здесь в полуфинале и не так давно стояла в топ-10. Но ей очень не хватает стабильности. Победы над сильными соперницами – это здорово. Разгромить Кербер на «Ролан Гарросе» – круто. Только это нам в свое время давали лишние очки, если удавалось обыграть кого-то из десятки. Сейчас что 1-ю ракетку мира победишь, что 101-ю – на рейтинг это не влияет. Нужно выступать стабильно, проходить далеко на турнирах. Сейчас у Кати откроется хорошая сетка, ведь она выбила 9-ю сеяную. Посмотрим, удастся ли ей этим воспользоваться.

О МАТЧАХ ЗВОНАРЕВОЙ И КАСАТКИНОЙ

Белорусский теннис растет. Там смогли в свое время найти хорошие средства, пригласить грамотных специалистов, и результат – налицо. Появилось очень много сильных игроков, особенно – девушек. Вот, сразу две из них сегодня сыграют с россиянками на US Open.

Даша Касаткина – да, первая ракетка России. Но ее форма идет на спад. Александра Саснович – из тех, кто способна попить у Дарьи крови. Если не обыграть, то уж серьезно побороться – точно. Тут все зависит от Касаткиной. Видно, что она подустала. И на фоне усталости уже не так тонко чувствует мяч, что приводит к ошибками, а ошибки – к потере уверенности. В такой ситуации на первый план должны выходить бойцовские качества. От того, как Даша сумеет их проявить, и зависит ее результат на турнире.

Вера Звонарева – просто уникум! Только за последние дни она сыграла два подряд трехчасовых матча в одиночке (с учетом финала квалификации), плюс еще трехсетовый – в паре. Конечно, Вера – «поднаелась». Но и Арина Соболенко сильно устала тоже. Вообще, за этой девушкой приятно наблюдать. Феноменальные физические данные, характер, страсть к игре – у нее есть все, чтобы войти в топ-10 уже в самое ближайшее время! Скорее всего, она там и будет. Арина здорово сыграла этим летом в Америке. Завоевала титул в Нью-Хейвене. Но у нее было очень много трехсетовых встреч. И, конечно, она сейчас находится не в самом свежем состоянии.

И Вера, и Арина – по природе бойцы. Та же Звонарева умеет справляться с нагрузками. Она очень выносливая! Смотрела ее матчи в Нью-Йорке – словно попала в машину времени! Настолько здорово выглядит Вера. И, вроде, возраст у нее солидный (34 года), хотя о чем мы говорим? На фоне Венус Уильямс или Патти Шнидер Звонаревой еще играть и играть! Конечно, Соболенко будет фаворитом. Но ей придется непросто. И шансы на победу у нашей теннисистки есть.