Дарья Касаткина и Вера Звонарева почти одновременно потерпели поражения во втором круге Открытого чемпионата США. Россиянки уступили белорускам – Александре Саснович и Арине Соболенко, соответственно.

Оба матча вызывали опасения. У российских болельщиков. У белорусских было лишь ожидание предстоящих побед! И их можно понять – Соболенко и Саснович меньше года назад едва не принесли своей стране заветный Кубок Федерации. Лишь в упорной борьбе проиграли в финале команде США. И это – без Виктории Азаренки! И Арина, и Александра тогда, в Минске, справились со Слоан Стивенс (незадолго до этого выигравшей US Open). Но, увы, обе же уступили Коко Вандевеге. А следом вместе оказались слабее и в решающем, парном матче.

Впрочем, шанс еще будет. В этом никто не сомневается. Обе девушки всерьез прогрессируют. К нынешнему чемпионату США Саснович подошла 33-й ракеткой планеты (едва-едва не угодив в посев). Соболенко – так вовсе 20-й! Заодно – с титулом в кармане, завоеванным в субботу в Нью-Хейвене.

Короче, от обеих ждали хороший результат. И белоруски его показали.

Чего нельзя сказать о россиянках.

Дарья Касаткина мощно сыграла «Ролан Гаррос» и Уимблдон, и там и там попав в четвертьфинал. Но летом резко сбавила. Пошел спад формы. Ушла уверенность в себе. В итоге на американском харде 11-я ракетка планеты (и лучшая теннисистка России прямо сейчас) ничем особым не отметилась. А первый круг US Open прошла с жутким скрипом, едва одолев венгерку Тимею Бабош в трех сетах (6:4, 5:7, 6:4). У Звонаревой – другая история. Вера когда-то была здесь в финале (в 2010 году). Была вторым номером рейтинга. Были и бронзовым призером Олимпийских игр (в Пекине). Но все это – из прошлой жизни. До травм. И до рождения ребенка. Звонарева – не Патти Шнидер. Играет не потому, что ей нужны деньги. А потому, что просто хочет играть! На этой страсти к теннису, на неуемном желании оставаться на корте, она по-прежнему способна удивлять. Но всем понятно – на прежний уровень Вера не выйдет. Тот факт, что в Нью-Йорке она смогла пройти квалификацию, а в первом круге одолеть перспективную Анну Блинкову, для нынешней Звонаревой – уже заметный успех.

В игре с Соболенко она явно не была фаворитом.

Оба матча начались одновременно. И закончились с разницей в 10 минут. Увы – с одинаковым результатом. В смысле – одинаковым не в пользу россиянок.

Причем, первой поражение признала Касаткина. Которая, как ни крути, считалась фаворитом. Но Дарье не хватило ни сил, ни концентрации, чтобы переиграть Саснович. Отдав первый сет почти без борьбы (2:6), Касаткина во втором смогла повести с брейком. И только лишь затем, чтобы в решающей момент расклеиться, начать ошибаться и позволить сопернице все быстро перевернуть! Спортсменки дотянули до тай-брейка, но там Александра уверенно взяла свое – 7:3. И впервые в карьере вышла в третий круг US Open.

Звонарева упиралась чуть больше. Но сразу было видно – сил особо нет. Слишком много сыграла уже Вера в Нью-Йорке. Слишком серьезно успела устать. Соболенко за счет своей физики, за счет своей мощи и, конечно, советов Дмитрия Турсунова, довольно быстро обозначила преимущество. Сценарий вышел похожим. Относительно простой первый сет (6:3 в пользу Арины). Куда более упорный второй. Опять же – тай-брейк. Пусть даже более интригующий, чем у Касаткиной с Саснович! Итог-то все равно один – белоруска выиграла (9:7). И тоже вышла в третий круг.

Впервые – на подобном уровне. Похоже – не в последний.

Нью-Йорк, США

Турнир «Большого шлема» US Open

Открытые корты

Покрытие – хард

Общий призовой фонд - $53 000 000

Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг

Хачанов (Россия, 27) – Сонего (Италия) – 7:5, 6:3, 6:3

Женщины. Одиночный разряд/ Первый круг

Макарова (Россия) – Гергес (Германия, 9) – 7:6 (12:10), 6:3

Соболенко (Белоруссия, 26) – Звонарева (Россия) – 6:3, 7:6 (9:7)

Саснович (Белоруссия) – Касаткина (Россия, 11) – 6:2, 7:6 (7:3)