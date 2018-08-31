СУДЬЯ В ПОМОЩЬ

На US Open каждый день происходит все больше странных ситуаций. То Серене Уильямс запретят играть в ее экстравагантном облегающем наряде, хотя его необходимость обусловлена медицинскими показаниями. То Фернандо Вердаско, лежа в ванной со льдом, пообщается с тренером, наплевав на официальный запрет. Про нашумевшую историю с переодеванием Ализе Корне вы, надо думать, помните.

Было бы удивительно, если бы ничего удивительного не произошло в матче с участием одного из главных отморозков ATP-тура Ника Кириоса. По ходу матча против француза Пьера-Уго Эрбера он уступал 4:6, 0:3, но ему на помощь в этот момент пришел… судья! Мохамед Лайани спустился с вышки во время перерыва и попытался его подбодрить. Видимо, он боялся, что Кириос перестанет бороться и сольет остаток матча, что с ним уже случалось на других турнирах.

Never seen this before. Umpire had to get out of his chair and beg Nick Kyrgios to start trying in his match. pic.twitter.com/nk9k56yTrB — Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) August 30, 2018

После разговора с Лайани австралиец взял медицинский тайм-аут, выиграл второй сет на тай-брейке, а следом и матч (4:6, 7:6, 6:3, 6:0). На пресс-конференции Кириос бурно отреагировал на вопрос о помощи арбитра.

– Его просто беспокоило то, как я играю. Он спросил: «Ник, ты в порядке?». Это не оказало никакого влияния на матч. То же самое было в Шанхае перед сами знаете каким моментом (тогда Кириос просто покинул корт, не доиграв матч). Судья тогда говорил мне то же самое, что Лайани сегодня: что это неспортивно, нехорошо для имиджа тенниса.

Не уверен, что это можно назвать воодушевлением. Он сказал, что хорошо ко мне относится. Не знаю, воодушевление ли это. Он просто сказал, что то, что я делаю, выглядит нехорошо.

Я не считаю, что Лайани заслуживает какого-то наказания. К судье с моего матча в Шанхае тогда не придирались. Я не показывал всего, на что способен. Сегодня было то же самое, и судья сказал: «Ник, так нельзя. Это неправильно». Я буду огорчен, если его за это накажут, – сказал австралиец.

Но теперь эту ситуацию будут обсуждать долго. Хорватская теннисистка Донна Векич уже затроллила Кириоса в твиттере, написав: «Не знала, что можно подбадривать игроков» и тут же нарвалась на грубость. Сначала австралиец в ответ бахнул: «Это ты злишься, потому что уже проиграла», но потом удалил твит и поменял формулировку: «Забавно слышать это от человека, к которому круглый год на корт выходит тренер, но при этом уже вылетевшего с US Open». Он неисправим.

КАК ТАМ НАШИ?

Мария Шарапова идет дальше – вот главный итог прошедшей ночи на US Open. В стартовом раунде россиянка провела неубедительный матч против 39-летней Патти Шнидер, но сегодня сыграла гораздо лучше. Помогло то, что стилистически Сорана Кырстя довольно удобный соперник для Маши. Румынка практически не играет остро и у нее не самая сильная подача.

Поэтому с первых розыгрышей Шарапова загнала соперницу на заднюю линию своими мощными ударами, но, опять же, не смогла держать темп на протяжении всего матча. Стартовый сет россиянка уверенно выиграла с двумя брейкам – 6:2, но во втором сразу же проиграла свою подачу. При счете 3:4 Маша отыгралась, но уже в следующем гейме вновь подарила преимущество сопернице. Это не такая уж редкая ситуация в матчах Шараповой. Россиянка тяжело вкатывается в большие турниры, набирая форму по ходу.

Сейчас ей помогли хладнокровие и опыт большого игрока. Будь Кырстя чуть более уверенной в себе, избежать третьего сета и затяжного поединка Шараповой было бы очень сложно. А так, 7:5 во втором сете, 2-0 – в матче, и теперь впереди противостояние с латвийкой Еленой Остапенко.

Вероятно, это будет самый сложный матч для Шараповой на нынешнем US Open. Симона Халеп и Гарбинье Мугуруса уже вылетели, сестры Уильямс перебьют друг друга в третьем круге, а Слоан Стивенс не показывает убедительный теннис и вполне может проиграть Виктории Азаренке. Так что сетка позволяет Шараповой идти чуть ли не до финала. Но для начала надо справиться с молодой и дерзкой победительницей Ролан Гаррос-2017.

СЕНСАЦИЯ

Опять же, относительная, потому что речь идет о женском теннисе. Здесь фавориты почти всегда номинальные. Сегодня ночью украинка Леся Цуренко отправила домой второго номера рейтинга датчанку Каролин Возняцки. Причем сделала это быстро и безболезненно, победив в двух сетах – 6:4, 6:2.

Возняцки повела 3:1 в стартовом отрезке, но потом просто встала. За весь матч датчанка наковыряла всего шесть активно выигранных мячей и совершила 35 невынужденных ошибок. Цуренко, мягко говоря, тоже не показала выдающийся теннис, но хотя бы попала в корт то, что должна была.

Во втором сете борьба шла до счета 2:2, после чего украинка выиграла четыре гейма подряд и оформила проход в третий круг, где теперь сыграет против чешки Катерины Синяковой.