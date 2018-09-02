Экс-пятая ракетка мира, эксперт «Советского спорта» Анна Чакветадзе – о победе Марии Шараповой, битве Карена Хачанова с Рафаэлем Надалем и итогах первой недели Открытого чемпионата США.

О ПОБЕДЕ ШАРАПОВОЙ

Маше была нужна эта победа! Не в смысле – именно в этот день, в третьем круге турнира. А над соперницей, стоящей выше нее в рейтинге и считающейся одной из претенденток на титул. Шарапова давно не выигрывала подобные встречи. И понятно, что пройти Елену Остапенко – совсем не то же самое, что справиться с Патти Шнидер или Сораной Кирстя. В плане прибавки в уверенности этот успех принесет Марии куда больше!

Да, сама Елена находится на спаде. Она не в лучшей форме, и в принципе весь матч с Шараповой прошел «в одну калитку». Остапенко гораздо чаще ошибалась, чем обычно, и с первых геймов стало очевидно – рассчитывать на победу ей не приходится. Мария же была собранна, сконцентрирована, играла относительно свободно, легко. И уверенно. Гораздо лучше, чем в двух первых раундах. Так что итог – закономерен. И что еще можно отметить – у Маши просто феноменальная статистика по выступлению в Нью-Йорке в вечерних сессиях. Из 26 вечерних поединков в рамках US Open она выиграла все 26! Будем надеяться, что организаторы учтут этот момент. Продолжат и дальше ставить Шарапову на поздние запуски. А уж Мария постарается продлить такую фантастическую серию.

О БИТВЕ ХАЧАНОВА

Матч Карена и Рафы вышел потрясающим! Было видно, как нервничал весь матч Надаль. Что ощущал себя, как говорится, не в своей тарелке. Так часто атаковал Хачанов. Так мощно он прессинговал испанца! И так был близок к успеху. Даже не паре сетов – а вообще к победе в матче!

Что ж, обидно – не вышло.

И все равно – Карен ведь раньше не мог взять у Надаля ни партии. Сейчас же зацепил и первый сет, и бился на равных все 4,5 часа! Жаль, в важные моменты Хачанов ошибался. И не всегда в тех ситуациях, когда Рафа к этому вынуждал. Часто бывало, что ошибки выходили невынужденные. Но это опыт. И он серьезно пригодится в будущем. В том числе – в плане понимания, что Карен способен биться на равных даже с топ-игроками. Не просто с ребятами из первой десятки. А именно с такими, как Надаль! Что уровень его тенниса не так уж сильно уступает их уровню. Мне кажется, в тот вечер в Нью-Йорке Хачанов вышел лишь для того, чтобы навязать Рафе борьбу. А не для того, чтобы выиграть. Возможно, в последнее Карен и сам не верил. Теперь – поверить должен. И в следующий раз все может выйти по-другому.

На этом фоне было обидно наблюдать, как проиграл свой матч третьего круга второй россиянин – Даниил Медведев. В трех сетах уступил Борне Чоричу. Возникло ощущение, что Даня главную задачу на турнир для себя выполнил чуть ранее. А именно – обыграл Циципаса. Вот на Стефаноса он был настроен запредельно! А после – словно расслабился. И вышел на корт без блеска в глазах, без желания серьезно бороться. Может, конечно, «поднаелся». Устал. С учетом титул в Винстон-Салеме, Медевев сыграл девять матчей подряд. Но для молодых ребят это не свойственно – на «Больших шлемах» выступать без мотивации! То, что случилось с Даниилом – странно. Надеюсь, в будущем мы нечасто будем видеть подобное.

ОБ ИТОГАХ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ

В мужской части турнира сенсаций не случилось… Все лидеры и фавориты вышли в четвертый круг. Да, кроме Александра Зверева, но у него чего-то с «Большими шлемами» не ладится с начала карьеры… Вот у женщин сюрпризов хватало! Из топ-10 рейтинга остались лишь две девушки – Слоан Стивенс и Каролина Плишкова. Из топ-20 посева – шесть. Но говорить о фаворитах как нельзя было до старта турнира, так не получится и теперь.

Серьезно – взять титул может почти любая из оставшихся!

Этим и нравится нынешний женский теннис. В мужском все не меняется последние 15 лет. Фавориты все те же – Федерер, Джокович, Надаль… Есть еще несколько ребят, которые в хороший день, совсем изредка, могут за что-то побороться. И все. Это скучно! Женская часть на «Больших шлемах» куда непредсказуемее. А за непрепредсказуемость часто и любят спорт.

Взять ту же Слоан Стивенс – действующей чемпионку турнира. С каким трудом во втором раунде она прошла Анну Калинину, пробившуюся из квалификации! Боролась все три сета. И как потом классно и мощно провела матч с Викой Азаренкой. Вопрос – какую Стивенс мы увидим дальше? Во встрече с Мертенс? И то же самое касается всех остальных.

Глядя на нижнюю часть сетки, так хочется сказать – вот, у Шараповой отличный шанс на финал! Серьезно, здесь самый высокий посев – у Мэдисон Кис. Лишь 14-й. Но в случае с Машей мы так часто забегали вперед, и так часто в итоге расстраивались, что даже здесь прогноз давать не хочется. Просто будем надеяться, что Шарапова этой сеткой воспользуется.