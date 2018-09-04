УДОБНАЯ СОПЕРНИЦА

Выступления и форма Марии Шараповой на этом US Open позволяли рассчитывать минимум на полуфинал. По крайней мере, так хотелось думать. Маша тщательно готовилась к этому турниру, дозировала игровые нагрузки, пропуская подготовительные соревнования.

US Open Шарапова по традиции начала тяжело – чуть не отдала сет 39-летней Патти Шнидер, выигрывая 5:1. Впрочем, собралась и вырвала победу на тай-брейке. В игре с румынкой Сораной Кырстя Мария тоже не показала идеальный теннис, но в ключевые моменты сказывался ее класс.

Однако встреча с Еленой Остапенко показала, что Шарапова, наконец, вкатилась в турнир, а из тех соперниц, которые теоретически могут ее остановить, в сетке маячила лишь Мэдисон Киз.

Соперница Маши по четвертому кругу испанка Карла Суарес-Наварро с трудом пробилась в эту стадию. На пути к матчу с Шараповой ей пришлось провести три трехсетовых поединка и почти 6,5 часов на палящей нью-йорской жаре.

Но россиянка считалась фаворитом даже не поэтому. Теннис, который показывает Суарес-Наварро, стилистически очень подходит Марии, которая обожает играть в давление, гоняя пассивных соперниц по задней линии. Счет по личным встречам лишь подтверждал эту гипотезу – Шарапова вела 4-1.

И начало встречи не обещало никаких проблем для россиянки. На старте она уверенно взяла свою подачу, а уже в следующем гейме имела два брейк-поинта на подаче соперницы. Впрочем, реализовать их не позволили собственные ошибки. Желание закончить все одним ударом подвело Марию, а Суарес-Наварро вцепилась, вырвала гейм, и это стало для нее серьезным психологическим допингом.

Шарапова же продолжила ошибаться уже на своей подаче, и вот уже испанка повела с брейком. Впрочем, для Марии это не является проблемой, все знают ее умение собраться в решающие моменты сета и перевернуть ситуацию. Так бы оно и было, если бы не три двойных ошибки Шараповой в пятом гейме. А всего за сет их накопилось шесть – это слишком много в матче такого уровня.

Но даже при таком количестве ошибок Мария практически вернулась в игру. При счете 5:4 на подаче Суарес-Наварро она вела 30:0, но после этого Шарапова перестала попадать в корт. Россиянка допустила четыре ошибки подряд и победа в сете досталась к сопернице.



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КАМБЭК? НЕ СЕГОДНЯ

Вторые сеты на этом турнире Шарапова практически всегда начинала слабо. Это в меньшей степени относится к матчу против Патти Шнидер, но и там, в конечном счете, случился провал. Поэтому брейк Суарес-Наварро в стартовом гейме второго игрового отрезка никого не удивил.

Машу вновь подвели ошибки при игре на задней линии. Испанка здорово боролась, цепляясь за каждый мяч, а Шараповой просто не хватало терпения. Ключевым моментом в этом гейме стал розыгрыш из 18 ударов при счете 15:30 на подаче Марии. Россиянка гоняла соперницу по углам, но Суарес-Наварро сначала все вытащила в защите, а потом сумела перейти в контратаку, заставив Шарапову ошибиться.

Проигрывать такие мячи всегда обидно. В женском теннисе, который плотно завязан на эмоциях, тем более. Маша злилась. Было видно, что уровень сопротивления, который оказала ей Суарес-Наварро, стал для нее неожиданностью.

Россиянка сделала ребрейк во втором гейме, но ей помогли ошибки соперницы, которые в этом матче были редкостью. В какой-то момент игра стабилизировалась. Соперницы обменялись уверенно выигранными геймами на своей подаче, но потом Шарапова вновь начала ошибаться. Россиянка подавала и вела 30:0, и тут ее настиг блэкаут.

Ошибка по длине после удара с задней линии, плохая подача и отличный удар Суарес-Наварро в угол, нелепый выход к сетке, двойная – 3:2 в пользу испанки.

Следующий гейм Шарапова провела мощно, однако не смогла реализовать брейк-пойнт. При счете 5:3 в пользу испанки Маша вышла на подачу и повела 40:15, но потом опять ошибки на задней лини и двойная в ключевой момент – все это отправило Суарес-Наварро в четвертьфинал US Open-2018.

В этом матче испанка добилась главного – смогла затянуть Машу в свою игру. Шарапова по традиции пыталась завершать розыгрыши в два-три удара максимум, но Суарес-Наварро отвечала, и это выводило россиянку из себя. 38 невынужденных ошибок Шараповой – это, в первую очередь, следствие отличной игры испанской теннисистки.