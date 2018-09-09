Серена устроила форменную истерику на корте, которая не должна сойти ей с рук. Если кто-то долго спал или куда-то отъезжал – вкратце это выглядело так. Рассказываю только в общих чертах – все желающие посмотрят видео легко.

Итак, вчера мы выяснили, что Серена Уильямс не умеет красиво проигрывать и испортила всем праздник во время финала US Open, а особенно на последовавшей затем церемонии награждения.

Теннисистка уступила своей противнице – японке Осаке в двух сетах, а потом просто-таки набросилась на судью. Чего только не слышала почтенная публика: он и лжец, и вор. Но самое интересное было вот что: она кричала, что за права женщин, а судья, не присудивший ей победу, против этой борьбы.

Согласитесь, все это очень напоминает карикатурные сценки: «Почему ты не хочешь говорить со мной? Может, потому что я негр? Люди! Он расист!»

Хорошо хоть недовольная судейством американка не поднимала расистскую тему. Но тема женщин и их прав в современном обществе куда более хайповая.

Речь даже не о том, что истерика со стороны проигравшего не может быть позволительная для игрока такого уровня. Она испортила праздник собравшимся и своей сопернице, которую ведь, по определению, в спорте надо уважать. Серена взяла в руки микрофон и долго говорила обо всем, что думает. Японке пришлось стоять, прикрыв глаза кепкой.

Зал аплодировал своей любимице, чем превращал ситуацию в еще больший абсурд.

Но меня лично заботит сейчас другое: любой получил бы сейчас приличную дисквалификацию. Может, два месяца, может, и все полгода. Причина – неспортивное поведение. Оно здесь присутствует без сомнений. Но вот тут-то и возникает важный вопрос: а дадут ли Серене дисквалификацию? И дело не в ее заслугах перед мировым теннисом. А в пресловутой политкорректности. Получается, что если ее наказывают, то не соглашаются с ее прогрессивными взглядами? А если после наказания она откажется от каких-то следующих турниров? А если ее начнут поддерживать и сниматься с матчей другие?

Но именно сейчас у мирового теннисного сообщества есть возможность быть последовательным и принципиальным.