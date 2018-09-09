Серена, вон из спорта! Звезде обязаны дать дисквалификацию. Колонка Яременко
Главный редактор «Советского спорта» поясняет, почему звезд тоже надо примерно наказывать за непотребное поведение.
Серена устроила форменную истерику на корте, которая не должна сойти ей с рук. Если кто-то долго спал или куда-то отъезжал – вкратце это выглядело так. Рассказываю только в общих чертах – все желающие посмотрят видео легко.
Итак, вчера мы выяснили, что Серена Уильямс не умеет красиво проигрывать и испортила всем праздник во время финала US Open, а особенно на последовавшей затем церемонии награждения.
Теннисистка уступила своей противнице – японке Осаке в двух сетах, а потом просто-таки набросилась на судью. Чего только не слышала почтенная публика: он и лжец, и вор. Но самое интересное было вот что: она кричала, что за права женщин, а судья, не присудивший ей победу, против этой борьбы.
Согласитесь, все это очень напоминает карикатурные сценки: «Почему ты не хочешь говорить со мной? Может, потому что я негр? Люди! Он расист!»
Хорошо хоть недовольная судейством американка не поднимала расистскую тему. Но тема женщин и их прав в современном обществе куда более хайповая.
Речь даже не о том, что истерика со стороны проигравшего не может быть позволительная для игрока такого уровня. Она испортила праздник собравшимся и своей сопернице, которую ведь, по определению, в спорте надо уважать. Серена взяла в руки микрофон и долго говорила обо всем, что думает. Японке пришлось стоять, прикрыв глаза кепкой.
Зал аплодировал своей любимице, чем превращал ситуацию в еще больший абсурд.
Но меня лично заботит сейчас другое: любой получил бы сейчас приличную дисквалификацию. Может, два месяца, может, и все полгода. Причина – неспортивное поведение. Оно здесь присутствует без сомнений. Но вот тут-то и возникает важный вопрос: а дадут ли Серене дисквалификацию? И дело не в ее заслугах перед мировым теннисом. А в пресловутой политкорректности. Получается, что если ее наказывают, то не соглашаются с ее прогрессивными взглядами? А если после наказания она откажется от каких-то следующих турниров? А если ее начнут поддерживать и сниматься с матчей другие?
Но именно сейчас у мирового теннисного сообщества есть возможность быть последовательным и принципиальным.