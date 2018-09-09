Позорным – не потому, что плохо сыграла. Наоми Осака была на высоте! А потому, как именно вела себя во время встречи. Ведь настоящие легенды так себя не ведут. По факту же прошедший финал US Open стал самым скандальным в истории.

Перво-наперво – Наоми с победой! Она ее заслужила. Она сыграла блестяще. Она сумела не обращать внимание на цирк, устроенный Сереной, а просто продолжать борьбу, играть агрессивно, уверенно, вдохновенно. И полностью заслуженно завоевала титул.

Наоми – молодец!

Вот Уильямс-младшая – «молодец» лишь в кавычках.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ УИЛЬЯМС В НЬЮ-ЙОРКЕ

Трибуны центральной арены «Флашинг Мидоуз» бесновались и бушевали. Серена артистично вытирала не льющиеся слезы. По-королевски поднимала руку, прося болельщиков умолкнуть. Страдальчески смотрела на судью. Конечно же, все зрители желали ей победы! Американка – возможно, величайшая в истории! – бьется за титул на родном чемпионате. Еще бы ее не поддерживали! В эти моменты Осаку было немного жаль. По факту, она выиграла титул за полчаса до матчбола. Но Уильямс украла у юной соперницы праздник. Устроив скандал и тем самым стянув все внимание на себя.

В любой другой ситуации ее было бы жалко. Но только не сейчас. Не при таких обстоятельствах.

US Open когда-то стал первым «Большим шлемом», который выиграла Уильямс-младшая. В 1999 году. Наоми Осаке в тот момент и двух лет не исполнилось! Еще никто не понимал, насколько успешной получится карьера Серены. Насколько ярко она будет доминировать. И уж тем более никто не мог предположить, что именно домашний «Больший шлем» окажется для Уильямс самым тяжелым из всех «Больших шлемов». Именно здесь, в Нью-Йорке, она терпела самые сложные поражения в карьере.

Как в финале-2011, когда Серену просто уничтожила Саманта Стосур.

Как в полуфинале-2015, когда «какая-то» Роберта Винчи (ну при всем уважении – реально, где Роберта, а где Уильямс?!) лишила Серену возможности взять настоящий «Большой шлем» (победить на всех главных турнирах в течение календарного года).

Как в полуфинале-2004, когда очевидные судейские ошибки лишили ее победы над Дженнифер Каприати. Систему «ястребиный глаз» ввели как раз после того скандального матча.

А главное – как в полуфинале-2009. Когда американка уступила Ким Клийстерс. Вы помните это, да? Гневное Серенино «Я забью этот мяч тебе в глотку!» в адрес линейной девушки-судьи, указавшей на заступ Уильямс при подаче. На матчболе! И жесткий вердикт главного арбитра, который, с учетом предыдущих замечаний в адрес хозяйки корта, после такого инцидента лишил Уильямс очка. Ставшего победным для бельгийки.

Ким тогда только вернулась в женский Тур. Буквально за пару месяцев до US Open. Да-да – после рождения ребенка! И эта победа, добытая неожиданным образом, открыла ей дорогу в финал. Который Клийстерс и выиграла. Впервые для себя – на «Большом шлеме».

Казалось, что подобная история должна чему-то научить. Серена – девушка неглупая. Но прошло 9 лет. И мы увидели что-то гораздо более безумное в ее же исполнении.

ДОРОГА В ФИНАЛ

Всем нравятся истории преодоления. Особенно – в спорте.

В 2017 году Серена уходила в декрет уже в качестве одной из лучших теннисисток в истории. Да ладно, чего там – действительно лучшей! И по титулам в Открытой эре Маргарет Корт обогнала (23 против 22). А уж с поправкой на возросшую конкуренцию (сколько достойных соперниц было в 60-е у австралийки, и сколько – в начале XXI века у Уильямс!) – так обогнала и подавно!

Весной 2018-го американка вернулась. Чтобы пройти весь путь к вершине заново. В свои 36 лет. Не все вышло гладко, не все, не сразу получилось. Было внезапное бегство от встречи с Шараповой в четвертьфинале на «Ролан Гарросе» (как будто из-за травмы). Но был и финал Уимблдона, вдрызг проигранный Кербер. Что, тем не менее, всех только укрепило в простой мысли – Серена все еще топ. Не просто топ. Элита! А Анджелике в чем-то просто повезло. Будь Уильямс в лучшей форме, имей она больше времени, чтобы поднять свою физику, тот матч сложился бы иначе.

По крайней мере, так думали многие.

Даже неудачи на летних турнирах не сильно изменили мнение болельщиков. Да, Уильямс потерпела самое крупное поражение в карьере, взяв только гейм в Джоанны Конты на старте соревнований в Сан-Хосе (1:6, 0:6). Но ведь она накануне узнала, что убийца ее старшей сестры (помимо Винус у Серены есть и другие сестры) как раз вот только вышел на свободу! Да, вскоре Серена не справилась с Петрой Квитовой в Цинциннати. Но чешка проводит отличный сезон, да и рубились спортсменки три сета! На US Open экс-первая ракетка мира приехала в неясном статусе. Никто бы не удивился, проиграй Серена в первом круге. Никто бы не удивился и ее выходу в финал.

В отличие, кстати, от Осаки.

Наоми – интересная спортсменка. В хороший день «убьет» любую. Хоть ту же Серену, что она уже делала – в апреле, в Майами. Как раз после своей победы в Индиан-Уэллсе. Мы помним тот турнир. И помним, как в финале в Калифорнии японка разгромила нашу Дарью Касаткину. Она была реально хороша! Как и во встрече с Уильямс во Флориде. Но потом-то ничем не запомнилась. И грунт провалила. И на американском летнем харде особо ничем не запомнилась. А тут вдруг в Нью-Йорке катком прошлась по всем соперницам. Отдав лишь сет – Арине Соболенко. В четвертом круге. В упорном матче, в котором лишь усталость лишила белоруску возможности отпраздновать успех. Реально – выхода в финал от Осаки не ждали. В отличие от Уильямс. Но раз уж вышла, все внезапно осознали – да, у нее есть шанс!

Наоми им воспользовалась.

А Уильямс выплеснула на корте все худшее, что только может выплеснуть великая спортсменка.

ДОЧКА, ДОЧКА, ДОЧКА

Дочке Серены скоро исполнится год. Все рады за Серену с ее мужем. Все рады за их малышку. Но всех порядком достало, что Уильямс при любом удобном – и даже неудобном – поводе заводит тему своих родов.

«Мне было так тяжело. Так тяжело! Не представляете, как это тяжело – родить ребенка!» – эта тема муссировалась на каждой встрече с журналистами. На каждой пресс-конференции. В соцсетях, в постах в интернете, на встречах с фанатами… Попутно обрастая подробностями. Об осложнениях во время родов. О неожиданном кесарево. Об эмболии в постродовой период. Серена словно кричала: «Я совершила подвиг!». Явно пытаясь акцентировать внимание на том моменте, как тяжело далось ей возвращение в спорт.

Ни один послематчевый комментарий, ни одно интервью за последние месяцы не обошлось без подробностей ее материнства.

Когда женщина становится мамой – это просто прекрасно! Когда она гордится этим фактом – это внушает уважение. Когда она упоминает этот факт по поводу и без повода – это слегка удивляет. Когда это делается словно в целях самопиара – вот, мол, какая я мать-героиня! – вот это начинает раздражать.

Что-то не помнится, чтобы та же Ким Клийстерс в 2009 году так скрупулезно обсуждала рождение своей дочери.

Но публике нравится! Серена грамотно сыграла на эмоциях. Одна беда – сама не уследила, как эти самые эмоции – и, видимо, святая вера в свою исключительность (реально ведь возникло впечатление, будто Уильямс не в курсе, что миллионы женщин рожают каждый год, и многим из них это дается даже сложнее, чем ей!) стали влиять на ее действия на корте.

Финал US Open она провалила.

Наоми Осака сыграла просто здорово! У Уильямс ничего не получалось. И как только она поняла, что матч идет не в ее пользу, как тут же пошли срывы. Немыслимые для теннисистки – да для любой спортсменки! – ее-то уровня.

Едва японка разгромила Серену в стартовой партии (6:2), как ситуация стала выходить из-под контроля. В начале второй партии арбитр на вышке Карлос Рамос сделал американке предупреждение – за подсказки ее тренера Патрика Муратоглу.

«ВЫ – ВОР И ЛЖЕЦ!»

– Вы что издеваетесь? Вы же меня знаете! Там не было подсказки. Если он показал мне большой палец – это простой мотивирующий знак. Он ничего не подсказывал. Признайте это. Я никогда не жульничаю! У меня есть дочь и я всегда веду себя честно. Я лучше проиграю, чем сжульничаю! – взъелась Серена, зачем-то снова упомянув о собственном ребенке. Рамос попросил ее успокоиться, и Уильямс, похоже, решила, что инцидент исчерпан.

Вскоре она с трудом сделала первый брейк, поведя 3:1. И тут же… вновь отдала свою подачу. Наоми продолжала оставаться безупречной. А у Серены сдали нервы – и она с треском расколотила ракетку о корт. Рамос вынес ее предупреждение номер два, которое по правилам турнира карается очком. Гейм на подаче Осаки сразу начался со счета 15:0.

Когда американка поняла, что случилось, то тут же вновь помчалась к вышке.

– Патрик мне не подсказывал! Не подсказывал! Я думала, вы это поняли. Вы должны передо мной извиниться. Должны! Я правила не нарушала! – кричала Серена.

Рамос остался невозмутим. Наоми, пропустив мимо ушей и глаз весь этот бардак в центре корта, невозмутимо продолжала готовиться к розыгрышу. И тремя убойными подачами взяла гейм под ноль, сравняв счет – 3:3. В этот момент финал как спортивное событие еще можно было спасти. Но Уильямс уже понесло. Отдав еще одну свою подачу, в очередном перерыве она прямо со своей скамейки продолжила кричать на Карлоса.

– Тем, что происходит, вы просто оскорбляете меня. Вы ставите под сомнение мою честность. Вы больше никогда не ступите на корт, на котором я буду играть. Это я обещаю! Вы – лжец! И вор! Ведь вы украли у меня очко!

Столь явное оскорбление и прямая угроза, в конце концов, добили и Карлоса. Он вынес Уильямс третье предупреждение. И оштрафовал ее на гейм. Счет стал 5:3 в пользу Осаки.

Позорное шоу продолжилось. Уильямс потребовала главного судью чемпионата. Устроила разборки уже с ним. Опять кричала о том, что она никогда не жульничает. Что с ней обошлись несправедливо.

– Это потому что я женщина, да? Я миллион раз слышала, как что-то подобное и даже более худшие вещи на корте говорят мужчины, но их так не наказывают! Выходит, это сексизм! – бесилась Серена.

Странно, что о расизме не вспомнила. Наверное, потому, что Наоми – сама наполовину черная.

Свой следующий гейм Уильямс под рев трибун, вставших на сторону своей спортсменки, взяла под ноль. Завелась. Но Осаку это с ритма не сбило. При счете 5:4 она вышла подавать на матч. И со второго матчбола завоевала титул.

Уильямс опять проиграла в финале.

УКРАДЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Этот финал действительно стал худшим. Не по качеству тенниса. А из-за цирка в исполнении Серены. Карлоса Рамоса увели с корта сразу после игры, даже не вручив ему приз, как арбитру титульного матча. Трибуны свистели и гудели, жутким ревом встречая на награждении Осаку. Наоми растерянно смотрела на происходящее. Плакала. Плакала не от счастья. А потому, что у нее украли праздник. Она только что провела лучший матч в жизни. Обыграла кумира в финале US Open. А ее незаслуженно освистывают и все внимание все равно приковано к Серене.

Уильямс еще продолжит возмущаться на пресс-конференции. Опять расскажет про сексизм. И свою дочь. И как ей было тяжело. И все такое прочее… Хотя Муратоглу признается – что он действительно делал подсказки жестами. Правда, добавит – так делают все тренеры. Но кого это уже волновало?

Вместо великой чемпионки на главном корте «Флашинг Мидоуз», арены имени Артура Эша, бывшего иконой fair play, мы увидели «яжемать»-истеричку, переступившую все нормы спортивной морали и этики. И так и не понявшую, что именно она устроила в этом матче. Как резко – и, возможно, навсегда – разрушила свою репутацию.

Ведь великими становятся не только из-за количества титулов.

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