Не ожидали мы такого. Никто! Что это было? Что мы увидели в этом матче?

А увидели мы прежде всего феноменальную игру Наоми Осаки. Проведшей фантастический финал. И победившей полностью заслуженно. Меня поразило, насколько спокойно и зрело она перенесла все события. В какой-то момент показалось – Наоми может дрогнуть и упустить нить игры. Но нет – она не отвлекалась на скандалы Серены. А спокойно довела матч до логичного конца. Такое впечатление, что это не Уильямс скоро исполнится 37 лет. А Наоми. Хотя на самом деле Осака почти вдвое младше соперницы…

Тем более обидно, что из-за всех этих событий основное внимание приковано не к ней. А к Серене. Это несправедливо. Нечестно. Неправильно.

Не знаю, почему, но именно в Нью-Йорке подобное случается с Сереной не впервой. Все началось в 2004-м, когда в полуфинале целая серия грубейших судейских ошибок – почему-то исключительно не в пользу Уильямс – помешали ей обыграть Каприати. Потом был US Open-2009 и скандальная история в матче с Клийстерс. Был ли там заступ, не был ли, однозначно не скажешь. Но Уильямс слишком жестко завелась, позволила себе угрозы в адрес линейного арбитра, и получила штраф в очко на матчболе у Ким. И вот – очередная история с ее участием.

И началось-то все с ерунды! С предупреждения за «коучинг» – подсказку тренера. Полнейшая мелочь. Плюнь и забудь. Играй дальше, борись. Но понимая, что игра не складывается, Серена завелась и готова была вспыхнуть от малейшей искры.

Так и вышло.

И вылилось в итоге в конфликт с Рамосом. Который, на мой взгляд, отсудил безупречно! При всем желании – к его решениям не придерешься! Кто говорит иначе – не видел всей картины. Я понимаю болельщиков на стадионе. Им не было видно подсказок Муратоглу. Не было слышно, что именно кричит Серена Карлосу. Они действительно могли решить, что к ней относятся несправедливо. Но мы-то видели и слышали! А называть судью лжецом и вором – непозволительно никому. Тем более – спортсменам подобного уровня. И Рамоса можно понять. Он, все же, человек. Он мужчина. Он не мог и не должен был мириться с оскорблениями Уильямс. В конце концов, у него есть чувство собственного достоинства. И, осознавая за собой правоту, Карлос поступил так, как предписывали правила. А именно – оштрафовал Серену на гейм.

Уильямс, возможно, пыталась поджать судью под себя. Задавить его своей энергетикой. Использовать свой вес в спортивном мире. И свой авторитет. Не вышло.

Мы знаем Серену как супер-теннисистку. С характером бойца. Способную вытаскивать самые сложные матчи из самых безнадежных ситуаций. Но все-таки, порой она «плывет». И в условиях тяжелого стресса (а близость поражения в финале US Open, конечно, вызывает стресс!) из нее порой льется вот эта вот сущность. Склонность к скандалам и истерикам. Серене есть, что выплеснуть. Она – словно вулкан из эмоций! И не всегда эти эмоции проявляются лучшим образом. Хотя, кто знает – может, было бы иначе, то Уильямс бы не выиграла свои 23 титула на «Больших шлемах»?

Но главное, все же, не это. Главное то, что Серена сама довела ситуацию до абсурда. Устроила театр одного актера. И переиграла в своей роли. Так делать нельзя. В конце концов, все это – не по-чемпионски.