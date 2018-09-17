НЕУДАЧНЫЙ КАМБЭК

«Мария завершает сезон-2018. Она не поедет в Пекин, Тяньцзинь и Москву, чтобы набраться сил и отдохнуть. Шарапова планирует вернуться в начале 2019 года – она выступит на турнире в Шэньчжэне», – написал авторитетный обозреватель американского издания Бен Ротенберг.

Похоже, у него есть инсайд. И, видимо, Бен пишет правду. Хотя признаемся – подобное решение Марии большого удивления не вызывает. Единственное, что вызывает сомнение – вернется ли Шарапова в принципе? Пусть даже в будущем году?

Чуть меньше двух недель назад Шамиль Тарпищев сообщил – экс-первая ракетка мира сыграет в «Олимпийском», на очередном «Кубке Кремля». И это тоже было правдой – Мария заявилась на турнир в Москве, где прошлой осенью сыграла неудачно (уступила в первом круге словачке Магдалене Рыбариковой). Обидно, что в итоге – передумала. А ведь ее так ждали!

Что случилось?

Текущий сезон стал первым полноценным для Шараповой после скандальной дисквалификации. В прошлом году она вернулась лишь в апреле – когда начался грунт. Ух, сколько было ожиданий! Но правда жизни оказалась значительно суровей. С наскока прыгнуть прямиком в элиту, вернуться в топ-10, завоевать пару титулов, не вышло от слова «совсем». Хотя, казалось бы, все двери открыты! Серены Уильямс – нет (она в декрете), всех нынешних топ-теннисисток Шарапова до перерыва уверенно обыгрывала. Травм у нее не было, возможность поддерживать форму – физическую и игровую – имелась. Да, не было турнирной практики, но это – наживное. Примеров, когда теннисистки после длительных пауз почти мгновенно возвращались на пик, предостаточно. Ким Клийстерс выиграла US Open через месяц после возобновления карьеры (в 2009-м). Жюстин Энин в 2010-м была в финале в Мельбурне. Серена Уильямс покоряла Уимблдон спустя полгода после пребывания в реанимации из-за эмболии. Чем Шарапова хуже?

Но нет. Каждый матч ей давался с огромным трудом. Мария могла на настрое и мотивации обыгрывать соперниц топ-10, но тут же уступала более скромным теннисисткам. Было видно, как ей тяжело. И физически, и морально. Внезапно пошли травмы – плечо, бедро, рука… Поймать нормальный ритм не получалось – мешали паузы. И результатов, в общем, не было. Один вымученный титул в Тяньцзине за весь прошлый год – явно не то, на что она надеялась. Как и болельщики Шараповой.

А самое обидное – в этом сезоне ничего не поменялось!

А ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ВОЗВРАЩАТЬСЯ?

Ведь было время отдохнуть и подготовиться. Составить лучший график. Подгадать с выходом на пики формы перед крупнейшими турнирами. Не получилось ничего! В полуфинале в Шэньчжэне Марию выбила Катерина Синякова. В третьем круге Australian Open – буквально разгромила Анджелика Кербер. На старте в Дохе с ней справилась Моника Никулеску, в Индиан-Уэллсе – Наоми Осака, в Штутгарте – Каролина Гарсия. Четыре поражения подряд – худший в карьере результат Шараповой. И повторение антирекорда 2003 года! Потом была смена тренера, возвращение к Томасу Хогстедту, и некоторый всплеск – полуфинал Рима, четвертьфинал «Ролан Гарроса». А следом – опять падение в пропасть. Вылет в первом раунде на Уимблдоне (от Виталии Дьяченко), пропуск почти всей американской серии турниров, и второй год подряд – поражение в четвертом круге US Open. От Карлы Суарес-Наварро. Сыгравшей в том матче ужасно! Но вот Мария в нем сыграла еще хуже…

В сухом остатке – ни хорошей формы, ни ярких результатов, ни блеска в глазах, ни желания. Шарапова всех продолжает убеждать, что ей по-прежнему нравится теннис. Но делает это уже неубедительно. Словно сама не верит. Ни в то, что ей по силам вернуться в элиту. Ни в то, что ей действительно хочется играть.

Ведь не было травм (с турниров Мария снималась с формулировкой «забота о здоровье»). И нет большой усталости – за нынешний сезон она сыграла на 12 турнирах. Из девушек в топ-100 меньше – лишь на счету Серены Уильямс (вернувшейся весной из декрета), ее сестры Венус (тут все понятно – возраст!) и Вики Азаренки (опять же, вернувшейся в Тур после судебных тяжб с отцом своего сына). Ну и Аманды Анисимовой, которой, в общем-то, 17 лет, и ей пока не положено играть часто и много. Марии часто везло с сетками. Организаторы шли ей на встречу, подбирая удобное время для матчей. Короче, все условия! А нет – не вышло.

И, кажется, уже не выйдет.

Марии – 31 год. В апреле будет 32. Она всего добилась в спорте. У нее есть собственный бизнес. Есть насыщенная, яркая, интересная жизнь. Есть состояние в сотни миллионов долларов. Она молода – для семьи и детей. И новых увлечений. Только уже не очень молода для тенниса. У нее нет необходимости играть лишь ради денег. И нет особого желания играть ради игры. Шараповой нужны победы, титулы, верхняя строчка рейтинга. А раз не получается за все это бороться, то зачем в принципе работать дальше и убивать себя на тренировках?

Возможно, Мария взяла перерыв, чтобы все взвесить и понять – каковы ее шансы. Шансы вернуться в элиту. Если внезапно поймет, что уже нет никаких (а это, к сожалению, больше всего сейчас похоже на правду), то она не вернется. Ни в будущем году. Никогда. И, наверное, так будет лучше. И для Шараповой. И для ее болельщиков, уже уставших от разочарований.