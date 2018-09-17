Сегодня стартовал очередной, уже 23-й в истории St. Petersburg Open. Заслуженный тренер России, член директората турнира Владимир Камельзон рассказал «Советскому спорту» о составе участников, фаворитах и шансах россиян на титул в Северной столице.

О СОСТАВЕ

Санкт-Петербург – настолько уникальный и удивительный город, а St. Petersburg Open – настолько яркий и успешный турнир, что каждый, кто хотя бы раз сыграл в Северной столице, обязательно хочет вернуться. Отсюда – такое огромное количество чемпионов турнира прошлых лет, которые соберутся на этот раз в Питере. И отсюда – такой мощный, представительный состав, который возглавил 8-я ракетка планеты Доминик Тим. Если в самом начале нам было сложно вести переговоры с топ-игроками, то теперь все стало легче и проще. Звезды сами хотят приезжать в Петербург. Те, кто здесь был, влюбляются в турнир в и город. На тех, кто пока не был, влияет сарафанное радио. Теннисный мир – довольно тесный, все игроки общаются друг с другом, делятся впечатлениями, дают друг другу советы… И популярность St. Petersburg Open в этой среде серьезно возросла! Очередь желающих сыграть – огромная. Так что в сильном составе нет ничего удивительного. Приятно видеть здесь Тима – игрока из топ-10 рейтинга. И Фабио Фониньи – входящего в топ-20. Будут все лучшие российские теннисисты – Карен Хачанов, Андрей Рублев и Даниил Медведев. Приедут – Денис Шаповалов, итальянец Марко Чеккинато, в этом сезоне сыгравший в полуфинале на «Ролан Гарросе». Конечно, вернется и прошлогодний чемпион Санкт-Петербурга Дамир Джумхур. И трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка, который близок к возвращению своей лучшей формы после травмы. Немного жаль, что не приедет Александр Зверев, который в свое время именно здесь раскрылся как звезда, взяв в Петербурге свой самый первый титул – в 2016 году. Но так сложились обстоятельства, что Саша в этот раз не выступит на Spb Open. Впрочем, и без него болельщикам будет, на кого посмотреть. Состав действительно получился достойным!

О ПОПУЛЯРНОСТИ

Вот говорят, что от добра добра не ищут. Это не всегда так. Почему в Петербург возвращаются звезды, которые когда-то брали здесь титул? Их в этот раз будет много! От Михаила Южного и Михаила Кукушкина, до Мартина Клижана и Дамира Джумхура. Потому что сам турнир и раскрывал их, как звезд. В этом, конечно, огромная заслуга спортсменов. Но и организаторов – тоже. В Санкт-Петербурге замечательно работает пресс-центр. Здесь лучшие фотографы делают чудесные снимки. Здесь всегда полные трибуны. Здесь безупречно работает судейский корпус – ни одного скандала, ни одного спорного момента за последние годы вспомнить нельзя! Здесь созданы все условия для максимально комфортного пребывания игроков – от встреч в аэропорту и роскошного официального отеля до культурной программы, которую мы готовим для теннисистов. Походы в музеи, театры, на балет, выстрелы из пушки Петропавловской крепости – все это было и будет. Как и многое новое, что мы приготовили для участников и зрителей

St. Peterburg Open. Секреты раскрывать не стану, чтобы не испортить сюрприз, но можете поверить – все будет интересно! К тому же в этом году мы обустроили второй корт не в павильоне, а на манеже напротив «Сибур Арены», так что теперь он будет ничем не хуже первого. Участникам понравится. Болельщикам – тоже. В такой кропотливой работе над мелочами и кроется успех турнира.

О ФАВОРИТАХ

Судя по результатам US Open, в отличной форме находится Доминик Тим. Их матч с Рафаэлем Надалем в Нью-Йорке был лучшим мужским матчем на турнире! Достойным финала! Да, там австриец уступил, но уступил в борьбе – жесткой, насыщенной, красивой и интересной. Видно, что Доминик отлично чувствует себя на корте. Он вышел на пик. И он, конечно, будет фаворитом нашего турнира.

Но кроме него претендентов на титул хватает. Я много ждут от Дениса Шаповалова – в нем чувствуется страсть и талант, и желание. В нем чувствуется наша, советская школа! Денис – очень одаренный спортсмен, уже близок к топ-20, и может всех приятно удивить! Жаль, что играет за Канаду…

Я многого жду от Станисласа Вавринки, который заметно прибавил в последнее время. Да, у него была сложная травма и возвращение далось нелегко, но Стэн уже близок к оптимальной форме. И может здорово сыграть в Санкт-Петербурге. Он любит наш город. И любит наш турнир. У нас с ним отличные личные отношения. И Вавринка всегда с удовольствием приезжает, чтобы бороться здесь за победу. Уверен, что поборется и сейчас.

О РОССИЯНАХ

И, конечно, наши ребята тоже готовы к битве за титул!

Хачанов, Медведев, Рублев и Евгений Донской в конце недели сыграли за сборную в Кубке Дэвиса – против Белоруссии. А потом всей командой прилетели в Питер, где выступят на St.Peterburg Open. С точки зрения подготовки к турниру участие в матче сборной пойдет им на пользу. Они успеют акклиматизироваться, перестроиться на местное время. Успеют прочувствовать корт, тем более, что в «Лужниках» на Кубке Дэвиса и на турнире в Санкт-Петербурге покрытие почти идентично. К тому же заметно, что Карен и Даниил находятся в отличной форме. Они прекрасно сыграли в Нью-Йорке! Особенно Хачанов, давший реальный бой Надалю в третьем раунде. По рейтингу оба стучатся в топ-20. По уровню игры – уже находятся в нем. Без вопросов. Без малейших сомнений! Хачанов и Медведев сейчас очень сильны. По состоянию Рублева есть вопросы. У него была сложная травма спины. Он относительно недавно возобновил свои выступления. И пока сложно судить, в каком состоянии находится Андрей. Но безусловно он – талантливый и яркий спортсмен. И тоже может здорово сыграть в Санкт-Петербурге.

О ЮЖНОМ

Будет по ходу St. Petersburg Open еще один важный, волнительный, но в чем-то грустный момент. Этот турнир станет последним в карьере Михаила Южного. Он еще летом объявил о своих планах. И, разумеется, по такому поводу мы готовим целую специальную программу. Будет и ряд мероприятий для самого Михаила. И особая церемония в его честь после его последнего матча. Но если после этого Южный вдруг передумает и захочет продолжить играть, мне кажется, все только обрадуются.

Конечно, мы дали ему wild card. По другому и быть не могло. Михаил любит Санкт-Петербург. Он любит наш турнир. Он всегда выступает здесь с особыми эмоциями и особой отдачей. У нас прекрасные личные отношения. И он знает, что мы всегда пойдем ему навстречу, если это потребуется. Поэтому Южный заранее, еще в июле, заявил, что он объявит о завершении своей профессиональной карьеры именно здесь. Для нас это – честь !