Кто побьет Джокера? На US Open Джокович может стать величайшим игроком всех времен

Три предыдущих мэйджора – Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос» и Уимблдон - выиграл один человек – Новак Джокович по прозвищу Джокер, которое он получил за веселый нрав и то, что любит подшучивать над коллегами. Сейчас серб находится в шаге от уникального достижения – полного «Большого шлема». За последние полвека такое не удавалось никому - ни Джону Макинрою, ни Бьорну Боргу, ни Стефану Эдбергу, ни Питу Сампрасу. Даже Роджер Федерер и Рафаэль Надаль не справлялись с этой задачей.

Последний раз календарный «Большой шлем» выигрывал в 1969 году австралиец Род Лэйвер. Но тогдашний теннис отличается от нынешнего как дар божий от яичницы. Сейчас другая скорость, совершенно другая мощь, теннисисты стали настоящими атлетами – половина Топ-20 это двухметровые монстры способные по три-четыре часа бегать по жаре как зайцы в рекламе батареек.

Собрать «Большой шлем» - амбициозная цель для Джоковича, но не единственная. Наверняка есть еще желание получить звание GOAT. Нет не козы, и тем более не козла, а Greatest of All Times, то есть величайшего теннисиста всех времен. «Большой шлем» Новаку сильно в этом поможет. А еще поможет 21-й титул на мэйджорах, благодаря которому он обгонит и Федерера, и Надаля. Пока ситуация в этой гонке выглядит так:

1-3. Новак Джокович (Сербия) – 20 титулов

1-3. Рафаэль Надаль (Испания) – 20

1-3. Роджер Федерер (Швейцария) – 20

4. Пит Сампрас (США) – 14

5. Рой Эмерсон (Австралия) – 12

6-7. Бьорн Борг (Швеция) – 11

6-7. Род Лэйвер (Австралия) – 11

8. Билл Тилден (США) - 10

Надаль и Федерер – главные конкуренты Джоковича в борьбе за титул величайшего теннисиста всех времен. Но швейцарцу уже 40, и он вот-вот закончит карьеру. Не тот уже и испанец – Новак лично выбил Рафаэля с «Ролан Гарроса» этого года, где Надаль безраздельно царствовал последние полтора десятилетия. Результаты же серба не падают, а пока только растут.

К двум вышеназванным козырям, которые серб может добыть в Нью-Йорке, нужно добавить те, что уже есть в колоде Джокера: он единственный теннисист, побеждавший на всех турнирах серии «Мастерс» и рекордсмен по времени пребывания на первой строчке рейтинга АТР. Если же Новак победит на Открытом чемпионате США, соперникам точно нечем будет бить: уже через две недели он станет величайшим.

Российские болельщики, могут порадоваться тому, что первым после теннисного бога в рейтинге АТР является наш Даниил Медведев. Который именно здесь в Нью-Йорке два года назад стал суперзвездой. Стать-то стал, но побед на мэйджорах в коллекции россиянина до сих пор нет. Так что еще больше, чем Джоковичу, мы желаем победы Даниилу.

Может побороться за титул и Андрей Рублев, равно как и почти любой из Топ-20 мировой табели о рангах. После того как Федерер и Надаль начали сдавать, ситуация в мужском теннисе стала похожей на женский, где количество фаворитов исчисляется, как минимум, по пальцам двух рук. За одним исключением.

Исключение это зовут Новак Джокович. Он всегда – суперфаворит.

Вот какие матчи с участием россиян пройдут в Нью-Йорке сегодня:

Даниил Медведев (Россия, 2) – Ришар Гаске (Франция)

Андрей Рублев (Россия, 5) – Иво Карлович (Хорватия)

Евгений Донской (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12)

Цветана Пиронкова (Болгария) – Дарья Касаткина (Россия, 25)