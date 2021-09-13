Медведев выиграл US Open. Взял первый «шлем», сорвал рекорд Джоковичу и назвал его величайшим

Российский теннисист в стартовом сете выиграл все 15 розыгрышей на первой подаче, а на второй проиграл всего три! Ни в одном гейме у Джоковича не было шансов подобраться к брейк-пойнтам.

Решающий матч Даниил начал с брейка. Джокович допускал много ошибок на подаче. С первого мяча серб никак не попадал в нужную зону. Не идеален он был и при выходах к сетке, да и терпения первому номеру рейтинга в этот день явно не доставало. Ожидание грандиозного триумфа отразилось на Джоковиче не лучшим образом.

Возможно сказалось, что Джокович потратил много сил в полуфинале, где ему потребовались все пять сетов, чтобы справиться с Александром Зверевым. Даниил же легко разобрался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в трех. Наш спортсмен подошел к чемпионату США в блестящей физической форме. Что доказал игрой в финале.

Большая часть американской публики и зрители других стран переживали за серба, у которого была возможность впервые с 1969 года взять календарный «Большой шлем» - все четыре супертурнира. В этом сезоне Новак уже становился чемпионом на Australian Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблоне». Однако последний шаг ему не удалось сделать. Медведев был чертовски хорошо этой ночью и не оставил сопернику не единого шанса. Великое достижение австралийца Рода Лейвера, датированное 1969 годом, когда тот выиграл «Большой шлем», устояло к разочарованию многих.

Это первый успех на турнирах «Большого шлема» российского теннисистка. Последний раз подобного успеха добивался Марат Сафин, выигравший в 2005-м титул на Открытом чемпионате Австралии. Всего же в российской истории турниры «Большого шлема» брали всего шестеро – помимо Медведева и Сафина это Евгений Кафельников, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

Вторая партия прошла для Дани куда как сложнее, но ее итог был таким же – 6:4. Медведев начал плохо на своей подаче – 0:40, потом отыграл еще два брейк-пойнта в четвертом гейме. Джокович дал волю эмоциям после этого: разозлился, сломал о корт свою ракетку, отдал свою подачу и позволил сопернику заиграть увереннее.

Пожалуй, это был переломный момент в матче. Потому как проигрыш первого сета Джоковичем никого не удивил. На нынешнем US Open он делал это в пяти встречах из семи, но затем набирал обороты по ходу поединков. Почувствовав, что на этот раз прибавить не получается, серб занервничал и проиграл.

Свой шанс войти в историю победителем календарного «шлема» Новак упустил. Род Лэйвер, присутствовавший на финале, так и остался единственным, кому это удавалось сделать в мужском теннисе. Но нам-то нет никакого дела до расстроенных чувств Джоковича, когда победа досталось русскому парню. Для Медведева это был третий финал «Большого шлема» и первая победа на таком уровне.

Не смог Новак пока обойти двух своих главных конкурентов в карьере – Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, как и Джокович, по 20 раз побеждали на мейджорах. Вероятно, у Даниила в этот день была дополнительная мотивация. Дело в том, что 12 сентября он отмечал третью годовщину своей свадьбы. Неплохой подарок преподнес супруге Дарье.

После победы Даниил картинно рухнул на корт и высунул язык, играя на публику. Хотя она его освистала. Что ж, не суждено было им стать свидетелями исторического достижения. В США любят такие вещи, а Даня испортил американцам настроение.

После победы Медведев отдал дань уважения проигравшему, с которым у него хорошие и даже теплые отношения: «Я никогда никому не говорил об этом раньше, но скажу сейчас. Для меня ты являешься величайшим теннисистом в истории». Даниил также извинился перед Новаком и всеми собравшимися и признался, что ранее никогда так не нервничал, произнося речь.

«Все мы знаем, к чему сегодня стремился Новак. Хочу поблагодарить свою команду и всех, кто смотрел матч. Семью, родителей, сестру и друзей, некоторые из них здесь. Путь к победе в турнире «Большого шлема» был непрост – спасибо, что вы все время были рядом. Спасибо и вам (обращается к трибунам): сегодня вы иногда перебирали, конечно, но это полностью объяснимо. Весь турнир вы заряжали меня энергией. Начиная с турнира 2019-го вы так мне помогаете! Матч был очень непростой, так что спасибо вам».

В свою очередь Джокович заявил, что если кто и заслужил победу на «Большом шлеме», так это его соперник по финалу. «Поздравлю, Даниил. Ты провел потрясающий матч и потрясающий турнир. У тебя великолепная команда, ты один из самых прекрасных парней в туре, мы с тобой отлично ладим. Желаю тебе еще больше «шлемов». Уверен, ты еще не раз победишь на таком уровне».

После этого Новак поблагодарил американскую публику, которая болела за него. «Я не выиграл, но мое сердце наполнено радостью. Я самый счастливый человек на свете, вы заставили меня чувствовать себя особенным, тронули мою душу. Никогда не чувствовал такого в Нью-Йорке. Я вас люблю».

Поздравления Медведеву в соцсетях идут нескончаемым потоком. «Это должно было случиться! Заслуженно! Поздравляю», — написал в твиттере Евгений Кафельников. Великой победой российского спорта назвал успех Медведева известный комментатор Дмитрий Губерниев. Федерация тенниса России считает результат Даниила «невероятным». А один из фанатов пошутил, что сегодня Даниил Медведев превзошел по популярности Дмитрия Медведева.

Для 25-летнего россиянина это первый титул на «шлеме», как и для победительницы в женском разряде британки Эммы Радукану. Последний раз пара брала дебютные титулы (у мужчин и у женщин) в 2004 году, когда чемпионами «Ролан Гаррос» становились Анастасия Мыскина и Гастон Гаудио. Что касается US Open, то тут не случалось подобного аж с 1990-го. Тогда Открытый чемпионат США выигрывали легендарные Пит Сампрас и Габриэла Сабатини.

Напоследок Медведев рассказал о том, как собирается отмечать успех. И тут снова не обошлось без шуток. «Русские умеют праздновать. Надеюсь, в новости не попаду. Или если попаду – то по-хорошему».