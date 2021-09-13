Даниил Медведев выиграл Открытый чемпионат США, победив в финале первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах – 6:4, 6:4, 6:4. Болельщики бурно отреагировали на успех россиянина.
Niko Mushkov
Даня просто показал мастер-класс. при всем уважении к Новаку, это исторический момент - в таком матче переиграть в 3х сетах вероятно мощнейшего представителя big3. смена поколений состоялась.
Владимир Кувшинов
С почином! У Дани упал с плеч психологический груз финалов! Теперь будет легче!!
Andy93
Даня выглядит по-серьезней. Шлемов 5 точно должен за карьеру брать. Уже лучший игрок на харде, может в принципе только АО и ЮСО ограничиться, но если еще и научится играть на траве и грунте может карьерный собрать.
Сергей Петров
Очень жаль мне, что Новак не выиграл. Наверное, Медведеву, дадут звание звание героя РФ. Гульнет теперь в Монако.
Sop Tecret
Будем надеяться, что этот двумя титулами не ограничится, а настреляет хотя бы десяток
Maestro68
Один товарищ из Монте-Карло, обыграл другого товарища из Монте-Карло, а визгов-то.)
Нина Верных
Новака по-человечески жаль, он играл ниже уровня и не смог это вынести, как он обычно это делает. Один сет хотя бы он мог выиграть, но слёзы его добили окончательных.
Maria Usenko
Резюме каждого комментария на BBC: отвратительная и мерзкая американская публика! Медведев крут! Хорошо, что Новак проиграл! И даже те, кто писали, что изначально болели за Новака, в итоге стали болеть за Даню из-за чудовищного поведения этих дебилов на трибуна.