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«Мерзкая американская публика. Медведев - крут!»
13 сентября 14:37
автор: Юрий Волохов
автор фото: Twitter US Open Tennis

«Мерзкая американская публика. Медведев - крут!»

Болельщики – о победе Даниила Медведева.

Даниил Медведев выиграл Открытый чемпионат США, победив в финале первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах – 6:4, 6:4, 6:4. Болельщики бурно отреагировали на успех россиянина.

Niko Mushkov

Даня просто показал мастер-класс. при всем уважении к Новаку, это исторический момент - в таком матче переиграть в 3х сетах вероятно мощнейшего представителя big3. смена поколений состоялась.

Владимир Кувшинов

С почином! У Дани упал с плеч психологический груз финалов! Теперь будет легче!!

Andy93

Даня выглядит по-серьезней. Шлемов 5 точно должен за карьеру брать. Уже лучший игрок на харде, может в принципе только АО и ЮСО ограничиться, но если еще и научится играть на траве и грунте может карьерный собрать.

Сергей Петров

Очень жаль мне, что Новак не выиграл. Наверное, Медведеву, дадут звание звание героя РФ. Гульнет теперь в Монако.

Sop Tecret

Будем надеяться, что этот двумя титулами не ограничится, а настреляет хотя бы десяток

Maestro68

Один товарищ из Монте-Карло, обыграл другого товарища из Монте-Карло, а визгов-то.)

Нина Верных

Новака по-человечески жаль, он играл ниже уровня и не смог это вынести, как он обычно это делает. Один сет хотя бы он мог выиграть, но слёзы его добили окончательных.

Maria Usenko

Резюме каждого комментария на BBC: отвратительная и мерзкая американская публика! Медведев крут! Хорошо, что Новак проиграл! И даже те, кто писали, что изначально болели за Новака, в итоге стали болеть за Даню из-за чудовищного поведения этих дебилов на трибуна.

источник: «Советский спорт»
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