Даниил Медведев: Когда «Бавария» поздравила меня футболкой с моим именем, это было очень круто!

«НА ОЛИМПИАДЕ БЫЛО ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ РВАТЬ И МЕТАТЬ»

- У вас пока нет побед на Олимпиаде, в Кубке Дэвиса и вы пока не первая ракета мира. Можете расположить цели в порядке приоритетов.

- Думаю, Олимпийские игры были бы на первом месте, но, увы, их не будет в ближайшие три года. Поэтому из ближайших желанных целей – победа на Кубке Дэвиса. У нас подобралась лучшая в мире команда, четыре игрока входят в Топ-30, ни у кого в мире сейчас такого состава нет. Кроме того, теперь у нас есть сильная пара. Но сможет так получиться, что пару не придется играть.

Если говорить про первую ракетку мира, то до нее было не так далеко. Я говорил, что хотел бы стать первой ракеткой мира только после того, как будет выигран первый шлем. Но сейчас у меня даже не было математических шансов – Новак выиграл три шлема, в четвертом вышел в финал. Что сказать - буду стремиться, но когда это случиться, никто сказать не может.

- Вы впервые выступали на Олимпиаде. Какие сделали выводы, что было не так?

- Олимпиада дала незабываемый опыт. Все-таки теннис индивидуальный вид спорта. Думал, еду выступать за страну, это просто еще один турнир, постараюсь хорошо сыграть. И только когда приехал в Токио, понял, что такое выступать за страну. У меня было огромное желание рвать и метать, прыгнуть выше головы, сделать все возможное для победы.

Но не был до конца готов физически. Как раз у меня был трудный период после Уимблдона. В Токио страшная жара, влажность. Мне было там очень тяжело и очень тяжелые ощущение после поражения. Но бесценный опыт я получил, поэтому нельзя сидеть и плакать три года. Постараюсь на следующей Олимпиаде победить.

Но рад за наших спортсменов, которые принесли стране кучу медалей.

- Следующая Олимпиада будет в Париже…

- Проблема в том, что там грунтовые корты. У меня есть три года, чтобы улучшить свою игру на грунте.

«НОВАК - КРУТОЙ ЧУВАК, СКАЗАЛ, ЧТО Я ДОЛЖЕН СОБОЙ ГОРДИТЬСЯ»

- Видно, что вы давно и хорошо знакомы с Новаком, он тепло к вам относится. О чем с ним пообщались у сетки, на награждении?

- Мы с Новаком хорошо общаемся, он крутой чувак. Мы семьями вместе не ужинаем, чтобы точно сказать, какой он в жизни. Но я ни разу не видел, чтобы после поражений Новак что-то резкое сказал о сопернике.

И вчерашнее поражение для него – это сумасшедший удар, но он поздравил меня. Сказал, что я должен собой гордиться. Это великий чемпион и очень приятный человек в жизни.

- Вы играете в FIFA. За какой клуб и кто ваш любимый игрок?

- Сейчас в FIFA играю уже меньше, увлекся другой игрой – это стрелялка. А так, да - футбол очень люблю, болею за «Баварию», любимый игрок Левандовски. И вообще, в «Баварии» многие нравятся: Нойер, Кнабри. Нравится, как Кнабри празднует голы. Я как-нибудь попробую также отпраздновать решающий мяч.

- От кого было самое неожиданное поздравление?

- Было много поздравлений, в том числе от людей, которые сами оставили большой след в истории спорта. И я сам являюсь фанатом этих людей. Я не буду их называть, но это очень приятно и очень круто.

- Вы были приятно удивлены, когда ваша любимая «Бавария» поздравила вас специальной футболкой с вашим именем?

- Да, я видел, это было очень круто! Я дал недавно интервью, много говорил про «Баварию». Хотел показать, что это не просто мой любимый клуб, а я реально смотрю их матчи и хорошо разбираюсь в футболе. Думаю, мы как-нибудь что-то замутим вместе с «Баварией».

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- Вы недавно себя зачем-то сравнили с Дзюбой. Но после победы на US Open, может, стоит сравнить себя, к примеру, с Левандовским?

- Я не сравниваю себя с Дзюбой в футбольном плане. Мне нравится такой тип форварда. Возможно, он выглядит немного неуклюжим, как и я на корте, но при этом он забивает много голов. И в сборной, и «Зените». Я уважаю Артема, как спортсмена, он много-то добился в нашем футболе.

- Вы победили на US Open в третью годовщину вашей свадьбы. Как планируете отметить победу с супругой?

- Сегодня мы отмечаем в Нью-Йорке большой компанией, так что вдвоем уединиться не получится. Затем мы улетим в другой город, где нас никто не будет беспокоить. Там и отметим вдвоем с Дашей.