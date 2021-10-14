Медведев упустил возможность стать первой ракеткой мира

И в этом году уже не станет.
В 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Даниил проиграл Григору Димитрову. Матч получился странным. До счета 6:4, 4:1 преимущество россиянина больших вопросов не вызывало. Учитывая, что болгарин никогда не побеждал Медведева на харде (даже одной партии не мог выиграть), а во втором сете Даниил сделал два брейка, казалось, что победная концовка - дело техники. Но техника, да и не только она, неожиданно дала сбой.
Во-первых, у нашего теннисиста совершенно разладилась первая подача. Во-вторых, россиянин начал делать одну невынужденную ошибку за другой. Понятно, что первопричиной этих ошибок стала отличная игра Димитрова, однако непонятно, что случилось с игрой самого Медведева. В итоге матч был проигран 6:4, 4:6, 3:6.
О болгарине после поединка Даниил сказал, что тот играл лучше любого из его соперников на Открытом чемпионате США и должен победить на турнире. А в Нью-Йорке, россиянин, между прочим, играл и с Джоковичем, и с Оже-Альяссимом, и с Дэниелом Эвансом.
Среда вообще получилась неудачной для россиян: в один день Индиан-Уэллс покинули и Медведев, и Карацев с Хачановым, проигравшие соответственно Хуркачу и Басилашвили. Обидно, но еще более досадно от того, что Даниил упустил возможность стать первой ракеткой мира, и теперь уже неизвестно когда станет.
Итак, какая была ситуация. Сейчас между Даниилом и Новаком Джоковичем в рейтинге чуть больше 1000 очков - 10 575 против 11 633. В понедельник серб, который решил пропустить турнир в США, потеряет 203 балла. В случае победы в Индиан-Уэллсе рейтинг Медведева почти не изменился бы: 1000 очков за Индиан-Уэллс компенсировали бы потерю такого же количества баллов за триумф в Шанхае-2019 (россиянин не досчитался бы лишь 35 бонусных очков). А дальше было бы так: через две недели 1 ноября оба бы потеряли по 90 очков за прошлогодний турнир в Вене, но Новак еще должен был лишиться 1000 баллов за Париж-2019. И россиянин становился бы первой ракеткой мира.
Пробыл бы он ей всего неделю (через семь дней у него списали бы 1000 очков за тот же Париж, но 2020 года - тогда «Мастерс» сдвинули на одну неделю), и все-таки это было бы круто! Тут следует, конечно, оговориться, что в рейтингах из-за ковида сейчас творится сущая чехарда и правила счета меняются постоянно. Не исключено, что по каким-то соображениям очки за Париж у Джоковича и Медведева списали бы одновременно, но по состоянию на сегодняшний день было бы именно так, как я написал выше. Жаль, что этого не случилось.
И неизвестно, когда теперь случится. До конца сезона осталось чуть больше месяца, и Джоковичу предстоит защищать почти в два раза меньше очков, нежели Медведеву, который год назад выиграл еще и Итоговый турнир АТР. А это 1500 очков (Даниил в Лондоне победил во всех пяти матчах). Теперь даже если россиянин выиграет все оставшиеся встречи в сезоне, он лишь вплотную приблизится к сербу, притом, что тот либо всё проиграет, либо пропустит концовку сезона.
Плюс нельзя сбрасывать со счетов преследователей Медведева - Стефаноса Циципаса и Александра Зверева. Джоковича им пока не достать, а вот обойти Даниила они вполне могут.