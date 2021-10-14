Медведев упустил возможность стать первой ракеткой мира

И в этом году уже не станет.

В 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Даниил проиграл Григору Димитрову. Матч получился странным. До счета 6:4, 4:1 преимущество россиянина больших вопросов не вызывало. Учитывая, что болгарин никогда не побеждал Медведева на харде (даже одной партии не мог выиграть), а во втором сете Даниил сделал два брейка, казалось, что победная концовка - дело техники. Но техника, да и не только она, неожиданно дала сбой.

Во-первых, у нашего теннисиста совершенно разладилась первая подача. Во-вторых, россиянин начал делать одну невынужденную ошибку за другой. Понятно, что первопричиной этих ошибок стала отличная игра Димитрова, однако непонятно, что случилось с игрой самого Медведева. В итоге матч был проигран 6:4, 4:6, 3:6.

О болгарине после поединка Даниил сказал, что тот играл лучше любого из его соперников на Открытом чемпионате США и должен победить на турнире. А в Нью-Йорке, россиянин, между прочим, играл и с Джоковичем, и с Оже-Альяссимом, и с Дэниелом Эвансом.

Среда вообще получилась неудачной для россиян: в один день Индиан-Уэллс покинули и Медведев, и Карацев с Хачановым, проигравшие соответственно Хуркачу и Басилашвили. Обидно, но еще более досадно от того, что Даниил упустил возможность стать первой ракеткой мира, и теперь уже неизвестно когда станет.