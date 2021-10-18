ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«ВТБ Кубок Кремля» стартовал в новом формате
18 октября 19:10
автор: Сергей Иванов
автор фото: "ВТБ Кубок Кремля"

«ВТБ Кубок Кремля» стартовал в новом формате

Традиционный XXXI Международный теннисный турнир в этом году организован на двух площадках, расположенных в пешей доступности друг от друга.

Первой стал Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, второй — Дворец спорта «Лужники». В дополнение к офлайн-активностям банк ВТБ, выступающий титульным спонсором турнира, разработал и запустил собственную виртуальную площадку onlinekortvtb.ru.

«Группа ВТБ поддерживает проведение международного теннисного турнира уже более 20 лет в рамках социальной программы «Спортивная страна», - рассказал Виктор Лукьянов, старший вице-президент банка ВТБ. - Для нас важно не только долгосрочное сотрудничество с партнерами, но и развитие значимых для страны проектов, поиск современных решений, соответствующих запросам аудитории. В прошлом году турнир был отменен впервые за его тридцатилетнюю историю. Сегодня мы все еще живем в условиях значительных ограничений, связанных с коронавирусом. Именно поэтому мы решили создать платформу, которая даст возможность всем желающим виртуально посетить турнир. С сегодняшнего дня на сайте “ОНЛАЙН-КОРТ ВТБ” будет постоянно появляться актуальная информация о соревнованиях, трансляции матчей и прямые включения, zoom-интервью со спортсменами и многое другое».

В свою очередь Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России и председатель совета директоров турнира «ВТБ Кубок Кремля» отметил, что главным событием для любителей тенниса стала возможность увидеть троих сильнейших российских теннисистов: шестую ракетку мира Андрея Рублева, Аслана Карацева и Карена Хачанова, входящих в топ-30 лучших теннисистов мира.

«Все они выступают за сборную России в командных соревнованиях и показывают стабильно высокий уровень игры на протяжении последних сезонов, - подчеркнул Тарпищев. - В женском турнире также принимают участие сильнейшие спортсменки, поэтому в обоих турнирах нас ждут очень напряженные матчи с самого начала игр. Новые реалии помогли нам пересмотреть отношение к формату онлайн, который долгое время воспринимался как вспомогательный, но за последние два года получил отдельный самостоятельный статус. Благодаря порталам, которые разработаны банком и организаторами в рамках турнира “ВТБ Кубок Кремля”, доступ к онлайн-активностям с участием ведущих российских и зарубежных звезд тенниса появится у всех желающих».

Отметим также, что «ВТБ Кубок Кремля» организован с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора по работе спортивных площадок в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. В обоих дворцах, где состояться матчи турнира, будет допущено зрителей не более 30 процентов от общей заполняемости стадионов. Доступ предоставляется только для посетителей, имеющих QR-код (либо свидетельствующий о наличии вакцинации, либо о перенесенном заболевании не более шести месяцев назад). Кроме того, на площадках будут организованы зоны Covid Free: все спортсмены и персонал будут дополнительно регулярно сдавать ПЦР-тесты.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro с процессорами Apple M1 Pro и M1 MAXХабиб Нурмагомедов запустил новую мультимедийную стриминговую платформуЗагитова выступит на шоу Навки в ДубаеТактаров заявил, что одна нация перестала для него существоватьИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииSilent обратился к Торонто: «Саня, ты, блин, фидишь»
Выигрыш 44 миллионов рублей на чемпионстве Team Spirit мог оказаться рекламным фейком. Букмекерский обзор
Обзор свежих новостей из мира букмекерского бизнеса.
Драка «Шевченко» со «Спартаком», «безрукий» ЦСКА и «перенапрягшийся» Кокорин в обзоре мемов
Главные события футбольных выходных в традиционной подборке мемов.
Ковальчук едет на шестую Олимпиаду генменеджером сборной России! А вот итоги его грандиозной игровой карьеры
Илья Ковальчук назначен генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде, которая пройдет в феврале 2022 года в Пекине. Знаменитый нападающий завершает свою игровую карьеру. О том, какой мы ее запомнили - в материале «Плеймейкера».
Ледовые Арабские Эмираты. Зачем КХЛ едет в Дубай на «разогрев» Навке и Загитовой
В декабре наш спорт будет серьезно представлен в рамках Дня России на «Экспо-2020» в ОАЭ. И, возможно, это только начало экспансии на Ближний Восток.
Эконом-режим под «Зенит». Как «Ювентус» забрал три очка у Моуринью перед выездом в Петербург
За три дня до встречи с командой Сергея Семака в Лиге чемпионов «Ювентус» скромно по счету и по игре победил «Рому» в очередном туре Серии А.
Вот так бы и всегда! Почему 11-й тур РПЛ получился лучшим в нашем футболе за очень долгое время
11-й тур РПЛ был очень крутым. Главное его достоинство – абсолютная непредсказуемость результатов и лихие повороты в матчах. Мы от этого порядком отвыкли, а потому встречаем события, которые должны быть вроде бы обычным явлением, словно прилет инопланетян.
Питер, берегись! Как ЦСКА победил в гостях «Урал», догнал «Динамо» и подобрался на три очка к «Зениту»
В 11-м туре РПЛ ЦСКА одержал выездную победу над «Уралом» (1:0) благодаря голу Чидеры Эджуке.
«Тюкавину наука — не надо строить из себя Месси». Червиченко — об огненной ничьей в дерби «Спартак» — «Динамо»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о матче 11-го тура РПЛ между красно-белыми и бело-голубыми (2:2).
Как же красиво ассистирует Капризов! А Свечников идет по графику Овечкина (видео)
Большой игровой день в регулярном чемпионате НХЛ насчитывал 14 матчей, и российские звезды голами и передачами помогали своим командам добиться побед.
Дзюба повторил великий рекорд Веретенникова. А вот кто еще забивал в чемпионатах России более 100 голов
Артем Дзюба в матче против «Арсенала» (1:2) забил свой сотый гол за "Зенит". А в чемпионатах России на его счету теперь 143 мяча - это повторение рекорда Олега Веретенникова.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика