Король не умер, да здравствует король! Джокович победил Медведева в финале

Впервые с 1990 года в финале этого турнира сыграли первая и вторая ракетка мира. Действующий чемпион Медведев подошел к парижскому «Мастерсу» с шестью победами в сезоне, Джокович - с четырьмя. Но при этом серб играл намного меньше в этом году. Если же говорить о соотношении победных матчей к сыгранным, то оно (соотношение) было почти равным - 0,852 у серба против 0,845 у россиянина. И это заметно больше, чем у ближайших преследователей - Надаля, Зверева, Берреттини и Рууда.

Джокович дошел до такого уровня, что почти каждый месяц может ставить рекорды. В Париже он мог выиграть в рекордный шестой раз. И эта победа стала бы 37-й для него на турнирах «Мастерс». Само собой, это тоже был бы рекорд.

Соотношение побед и поражений у россиянина и серба перед сегодняшним матчем было 5:4 в пользу Джоковича, и Медведев мог сравнять счет в этом принципиальном противостоянии. К этой игре россиянин подошел в великолепной форме, отдав в полуфинале Александру Звереву всего четыре гейма. Новак же в своем полуфинале одолел Хуберта Хуркача.

Кстати, о рекордах: благодаря победе над поляком Джокович установил новое высшее достижение - в седьмой раз он закончит год первой ракеткой мира. Шесть раз это делал Пит Сампрас, по пять - Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Джимми Коннорс.

И все-таки мы верили в победу Даниила. Напрягал, правда, тот факт, что в последних пяти очных матчах теннисисты выигрывали по очереди, и в Париже был черед Джоковича побеждать.

И вот сам матч. Если описывать его в трех словах, то лучше всего так: это было красиво. Порой даже очень красиво - переполненный несмотря на пандемию «Берси» то и дело взрывался аплодисментами в адрес то одного, то другого игрока. Это была настоящая битва характеров и интеллектов. Россиянин отлично выглядел в первом сете, который он взял со счетом 6:4. Не поверите, но во второй партии Даниил не стал играть хуже. Возможно, он даже стал играть лучше. Вот только Джокович включил «режим бога», наглядно показав, почему его считают, возможно, лучшим теннисистом всех времен. В четвертом гейме Медведев отлично подавал, сделал счет 40:0, но... проиграл. Серб защищался просто бесподобно! При счете 5:3 в пользу Джоковича, Даниил едва не взял подачу соперника. Однако Новак сумел отыграть три брейк-пойнта - 6:3.

Пятый гейм решающего сета, россиянин ведет 40:15 на своей подаче, но серб раз за разом «выгрызает» мячи в перестрелке на задней линии и делает брейк. Из следующих 11 розыгрышей он берет девять и доводит мяч до победы. 86-й в карьере. Тысяча рейтинговых очков и 336 тысяч евро призовых становятся ему наградой.

Король тенниса все еще король, а наш Даниил - лучший среди всех остальных. Но у него все еще впереди.