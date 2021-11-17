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Даниил Медведев: Матч со Зверевым был сумасшедший. В третьем сете нас просто трясло

Измученный, улыбающийся, но довольный: таким был Даниил Медведев в конце марафона, который он выиграл у Александра Зверева (6-3, 6-7, 7-6).
Даниил Медведев: Матч со Зверевым был сумасшедший. В третьем сете нас просто трясло
17 ноября 2021 11:55
автор: Альберто Долфин
автор фото: Твиттер ATP

Этот матч Итогового турнира Nitto ATP продолжительностью два часа и тридцать пять минут был самым долгим из всех, что до сих пор были в Турине. Красивые обмены ударами и два захватывающих дух тай-брейка, последний из которых позволил Даниилу одержать вторую победу подряд на турнире. Победу, открывающую двери в полуфинал в субботу - теперь россиянина ждет последний матч группового раунда с новым игроком Янником Синнером, который вчера вечером свел с ума публику Pala Alpitour, победив Хуркача 6-2, 6-2, а затем посвятив успех снявшемуся с турнира травмированному Маттео Берреттини.

Медведев хочет любой ценой выйти из группы с первого места, а пока он ждет своего соперника - победителя сегодняшнего матча (16.00 Мск) между Новаком Джоковичем и Андреем Рублевым. Российский полуфинал, кстати, весьма вероятен, ведь пятый номер рейтинга в матче против грека Стефаноса Циципаса доказал, что может поставить в затруднительное положение любого соперника, даже первую ракетку мира.

- Вы выиграли последние шесть матчей в Итогового турнира Nitto ATP - четыре в Лондоне и два здесь, в Турине: насколько трудно оставаться непобедимым в этом турнире? - первый вопрос, который задали Медведеву после матча со Зверевым.

- Если честно, последние четыре матча были действительно тяжелыми. В полуфинале в Лондоне на матч подавал Рафа, затем в финале Тим уничтожал меня до того, как я отыгрался. И здесь во время своего дебюта в Турине Хуркач обошелся со мной жестко и выиграл первый сет. Потом Саша играл очень хорошо, а я чуть не уступил. Иногда теннис таков: вы стараетесь изо всех сил, и иногда все складывается в вашу пользу, а иногда нет. Я всегда выкладываюсь на все сто и очень рад, что последние шесть матчей для меня прошли хорошо.

- В личных встречах со Зверевым в карьере вы теперь опережаете его. Счет 6-5, в том числе потому, что вы выигрывали последние пять матчей подряд.

- Против такого игрока, как Саша, который несколько лет входит в первую десятку, не имеет значения, сколько матчей вы можете выиграть подряд, потому что вы можете проиграть столько же вскоре после этого. Иногда я контролировал ситуацию, иногда он владел мячом, но мне удавалось использовать свое преимущество. Результат нашего матча в Турине решился на фотофинише, это вопрос нескольких очков. Я счастлив, что смог одолеть игрока такого уровня в трех матчах в этом году.

- Вы написали на объективе камеры после игры: “Не зажало, но руки трясутся”. Как вам удается справляться с нервами?

- Трудно сказать, потому что нервы могут сыграть с вами злую шутку, а еще вы можете использовать их в своих интересах. Вы понимаете, что нервничаете, но стараетесь играть, не слишком думая, чтобы подарить зрителям несколько победных бросков. Иногда все складывается не так хорошо, и во втором сете матча с Сашей на этом быстром корте у меня было несколько возможностей, когда я мог бы приблизиться к тому, чтобы взять очко. Но это было непросто, может быть, просто из-за нервов. Я не был точен. В третьем сете на тай-брейке нас обоих трясло, но на тот момент это было нормально, и я уверен, что в такой момент и Новак, и Рафа, и Роджер тоже бы нервничали. Вот почему мне показалось смешным написать это, потому что, даже если вы не видите это по телевизору, у нас то и дело дрожат руки.

- Не могли бы вы рассказать о той ошибке в подаче, из-за которой вы разозлились и потеряли концентрацию?

- Прежде всего, я хочу сказать, что видеоповтор - это хорошо. По регламенту я не знаю, запрещено ли переходить линию или просто даже наступать на нее ногами. Я говорю это потому что в прыжке мои ноги были над линией в воздухе, но я не наступал на нее.

- Сыграете в Кубке Дэвиса или возьмете перерыв?

- Если я не получу травму в последних двух-трех матчах, то обязательно сыграю. Я думаю, что мы можем быть одними из главных фаворитов, учитывая силу нашей команды, поэтому мы надеемся добиться больших успехов.

- Что вы скажете по поводу китайской теннисистки Пэн Шуай (теннисистка, обвинившая одного из лидеров Китая в изнасиловании, более двух недель была недоступна для связи. - Прим. ред.)?

- Самое главное, что она в безопасности, здорова, мы не знаем точных деталей этой истории, но я надеюсь что она в порядке.

- То, что вы вышли в полуфинал уже во вторник, а все остальные еще решают свою судьбу на турнире дает вам преимущество?

- Думаю, что главное преимущество это то, что я уже в полуфинале. Какого-то дополнительного психологического преимущества это не дает. В субботу я буду играть с кем-то из другой группы, все будут стремиться победить, неважно кто будет на другой стороне корта. Опять же плюс в том, что я уже знаю, что маленькая цель выйти из группы выполнена, готовимся дальше. У других этого нет, им еще нужно выигрывать матчи, бороться за выход в полуфинал. Но к поединку в субботу это уже не будет иметь никакого значения и все будет заново.

- Если была возможность выбирать, вы хотели бы сыграть с Синнером или Берреттини?

- Да это и неважно, оба крутые игроки и играют в разный теннис. Маттео уже снялся, играть буду с Янником, поэтому готовиться буду к матчу с ним.

источник: «Советский спорт»
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