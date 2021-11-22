Медведев уступил в финале Звереву, зато получил футболку Дибалы

Жаль, что на Итоговом турнире АТР в Турине сорвался российский полуфинал. Андрей Рублев постоянно вел в последнем матче в группе с Каспером Руудом. Например, во втором сете счет был 6:2, 2:1 и 40:15 на подаче россиянина. Потом вел с брейком в третьем сете, но все равно уступил. В итоге первый полуфинал получился российско-норвежским, а Даниил Медведев просто разорвал соперника - 6:4, 6:2.

Куда более интересным получился второй полуфинал, в котором Новак Джокович встречался с Александр Зверев. В анонсе турнира неделю назад я писал, что теннисные болельщики наверняка ждут продолжения феерического финала парижского «Мастерса», где Джокович и Медведев показали игру космического уровня. Надо признать, что дождались. Только в составе произошла замена: вместо россиянина во втором за две недели суперматче сыграл Зверев. Немецкий теннисист в итоге одержал победу благодаря агрессивной игре в атаке и невероятной подаче - 7:6, 4:6, 6:3.

Мы рассчитывали на русский полуфинал, а в итоге получили русский финал. Согласитесь, странно называть немцем человека с русским именем и фамилией, родители которого русские. Зверев - русский, играющий за Германию. Так правильнее. Надо сказать, что это был второй матч этих теннисистов за неделю, и в первом, групповом, победу одержал Медведев - 6:3, 6:7, 7:6. Но на этот у Даниила плохо летела подача. Да и вообще игра не очень клеилась, то ли устал, то ли Зверев на этот раз был слишком хорош. Скорее, и то, и другое. Александр, как и накануне, был в прямом смысле в ударе. 6:4, 6:4 - победа теннисиста из Германии.

После награждения участники финала помимо трофеев за первое и второе место получили по еще одному призу: присутствовавший на матче форвард «Ювентуса» Пауло Дибала подарил им свои футболки.

В итоговом рейтинге АТП Медведев остался вторым, а Андрей Рублев - пятым. Это всего второй случай в истории, когда два российских теннисиста заканчивают сезон в Топ-5. Интересно, что 21 год назад была такая же история: Марат Сафин был вторым, а Евгений Кафельников - пятым.

Что касается парных соревнований на Итоговом турнире, то его выиграли французы Николя Маю и Пьер-Юге Эрбер. После финала Маю написал на камере: «Где Пэн Шуай?» Напомним, что теннисистка пропала несколько недель назад после того как обвинила одного из высокопоставленных китайских чиновников в изнасиловании. Разгорелся невероятный скандал, поставивший под вопрос даже проведение Олимпиады в Пекине. К счастью, ответ на вопрос Маю был дан уже через пару часов, когда президент МОК Томас Бах провел с Пэн Шуай видеоконференцию. Теннисистка сказала, что с ней все нормально, но она пока хотела бы ограничить круг своего общения.