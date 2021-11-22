ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Медведев уступил в финале Звереву, зато получил футболку Дибалы

Завершился теннисный сезон.
Медведев уступил в финале Звереву, зато получил футболку Дибалы
22 ноября 2021 12:32
автор: Олег Чикирис
автор фото: ATP

Жаль, что на Итоговом турнире АТР в Турине сорвался российский полуфинал. Андрей Рублев постоянно вел в последнем матче в группе с Каспером Руудом. Например, во втором сете счет был 6:2, 2:1 и 40:15 на подаче россиянина. Потом вел с брейком в третьем сете, но все равно уступил. В итоге первый полуфинал получился российско-норвежским, а Даниил Медведев просто разорвал соперника - 6:4, 6:2.

Куда более интересным получился второй полуфинал, в котором Новак Джокович встречался с Александр Зверев. В анонсе турнира неделю назад я писал, что теннисные болельщики наверняка ждут продолжения феерического финала парижского «Мастерса», где Джокович и Медведев показали игру космического уровня. Надо признать, что дождались. Только в составе произошла замена: вместо россиянина во втором за две недели суперматче сыграл Зверев. Немецкий теннисист в итоге одержал победу благодаря агрессивной игре в атаке и невероятной подаче - 7:6, 4:6, 6:3.

Мы рассчитывали на русский полуфинал, а в итоге получили русский финал. Согласитесь, странно называть немцем человека с русским именем и фамилией, родители которого русские. Зверев - русский, играющий за Германию. Так правильнее. Надо сказать, что это был второй матч этих теннисистов за неделю, и в первом, групповом, победу одержал Медведев - 6:3, 6:7, 7:6. Но на этот у Даниила плохо летела подача. Да и вообще игра не очень клеилась, то ли устал, то ли Зверев на этот раз был слишком хорош. Скорее, и то, и другое. Александр, как и накануне, был в прямом смысле в ударе. 6:4, 6:4 - победа теннисиста из Германии.

После награждения участники финала помимо трофеев за первое и второе место получили по еще одному призу: присутствовавший на матче форвард «Ювентуса» Пауло Дибала подарил им свои футболки.

В итоговом рейтинге АТП Медведев остался вторым, а Андрей Рублев - пятым. Это всего второй случай в истории, когда два российских теннисиста заканчивают сезон в Топ-5. Интересно, что 21 год назад была такая же история: Марат Сафин был вторым, а Евгений Кафельников - пятым.

Что касается парных соревнований на Итоговом турнире, то его выиграли французы Николя Маю и Пьер-Юге Эрбер. После финала Маю написал на камере: «Где Пэн Шуай?» Напомним, что теннисистка пропала несколько недель назад после того как обвинила одного из высокопоставленных китайских чиновников в изнасиловании. Разгорелся невероятный скандал, поставивший под вопрос даже проведение Олимпиады в Пекине. К счастью, ответ на вопрос Маю был дан уже через пару часов, когда президент МОК Томас Бах провел с Пэн Шуай видеоконференцию. Теннисистка сказала, что с ней все нормально, но она пока хотела бы ограничить круг своего общения.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Валерий Карпин остаётся главным тренером сборной РоссииИгорь Акинфеев провёл 800-й матч в карьере"Ак Барс" победил в Нижнем Новгороде"Вашингтон" продает Овечкина: что известноДзюбу требуют отстранить от игр за "Зенит", и вот почемуРади кого бросил жену и дочь вратарь сборной России Сафонов
У Овечкина — 15-й гол, у Панарина — 15-я передача. Русские звезды снова на первых ролях в НХЛ (видео)
В очередных матчах чемпионата НХЛ Александр Овечкин забросил 745-ю шайбу за карьеру, но не спас «Вашингтон» от поражения в Сиэтле (2:5), а Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик, внеся важный вклад в победу «Рейнджерс» над «Баффало» (5:4).
А надо ли было бросать Украину ради такой «помойки»? Шевченко смазал тренерский дебют в Серии А
В первом матче под руководством Андрея Шевченко «Дженоа» проиграл в рамках Серии А дома «Роме» Жозе Моуринью.
«Зениту» стоит задуматься, а «Спартаку» — похоже, уже поздно. Итоги первого круга РПЛ
В Российской Премьер-Лиге сыграно 15 туров. Самое время подвести промежуточные итоги сезона-2021/22.
Даня, это был не ты! Финал в Турине Звереву проиграла «тень Медведева»
Чемпионом Итогового турнира года, завершившегося в Италии, стал Александр Зверев из Германии. В финале он неожиданно легко, в двух партиях разгромил россиянина Даниила Медведева.
«Рубин» лишил «Сочи» «серебра» по итогам первого круга. Как Слуцкий вырвал волевую победу на «Фиште»
Казанцы в заключительном матче первого круга РПЛ первыми пропустили в Сочи, но затем благодаря голам датских легионеров Оливера Абильдгора и Андерса Дрейера добыли неожиданную волевую победу (2:1).
Безупречный Хэмилтон и героический Алонсо. Итоги Гран-при Катара, закрутившего чемпионскую интригу
Победителем первого в истории «Формулы-1» Гран-при Катара стал Льюис Хэмилтон, который сократил отставание от лидирующего в общем зачете Макса Ферстаппена до восьми очков. Но главным героем уик-энда оказался Фернандо Алонсо.
Сульшера сделали козлом отпущения — а может, во всем виноват не он, а Роналду? Как «МЮ» опять сменил курс
«МЮ» все-таки уволил Уле-Гуннара Сульшера, хотя до последнего тянул с этим решением.
«1:4 от «Уотфорда» в Манчестере будут помнить еще сто лет». Билялетдинов — об увольнении Сульшера
Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился с «Плеймейкером» мнением об отставке Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Чего ждать от суперфинала Медведев — Зверев? Победить 2:0 может только наш Даня
Сегодня, 21 ноября в Турине определится победитель Итогового турнира-2021. В финальном матче сыграют россиянин Даниил Медведев и Александр Зверев из Германии.
Отец Шоутайма попросил не добивать сына, чем возмутил всех! Теперь ждем супербой Кроуфорд — Спенс
Американец Теренс Кроуфорд победил в Лас-Вегасе техническим нокаутом Шона Портера и пятый раз защитил чемпионский пояс WBO в полусреднем весе. Пора биться за абсолютный титул?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика