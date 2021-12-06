ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Самый лучший год. Россияне выиграли все командные турниры в сезоне

Завершили год победой в Кубке Дэвиса.
Самый лучший год. Россияне выиграли все командные турниры в сезоне
06 декабря 2021 12:00
автор: Олег Чикирис
автор фото: Твиттер Кубка Дэвиса

Теперь наша команда - трехкратный обладатель Кубка Дэвиса. Перед турниром Даниил Медведев и компания были посеяны под 12 номером, но это число, конечно, не соответствовало действительности. Конечно, наши были главными фаворитами - ни у одной другой команды не было двух игроков не то что из Топ-5, но даже из Топ-10. Да что там говорить - четвертый номер нашей сборной Карен Хачанов в 12 из 18 команд, принимавших участие в турнире, был бы первой ракеткой.

Помощь Хачанова в итоге понадобилась лишь раз - в полуфинале с Германией он сыграл в парном матче, результат которого не имел никакого значения. Ведь Медведев с Рублевым победили во всех 10 одиночках, проиграв за неделю с небольшим лишь два сета.

В финале, сборной России, а точнее команде Федерации тенниса России, противостояли хорваты. Сначала играли вторые ракетки, и Рублев не без труда, но одолел Борну Гойо (6:4, 7:6). То что соперник занимает 279 место в мировом рейтинге - не показатель: в Кубке Дэвиса Гойо обыграл трех теннисистов из Топ-100.

Доводить дело до третьего матча в финале было никак нельзя: Мате Павич/Никола Мектич - лучшая пара мира, именно они принесли хорватам решающее очко принципиальном полуфинале с Сербией. Все зависело от нашего лидера, и Даниил Медведев не подвел. В первом сете экс-третья ракетка мира Марин Чилич бился как зверь, но уступил на тай-брейке. Победа же во второй партии досталась нашему теннисисту без больших проблем - 6:2.

Таким образом, спустя 15 лет сборная России вновь выиграла командный чемпионат мира по теннису: до этого наши побеждали в 2002 и 2006 годах.

Наша сборная на победной ноте завершила год, который начала таким же образом, выиграв командный турнир АТР. Этот сезон вообще получился весьма успешным для наших теннисных команд, ведь женщины выиграли свой чемпионат мира, который теперь носит имя Билли Джин Кинг. Добавьте к этому российский финал в миксте на Олимпиаде. Такого успеха не было никогда и ни у кого!

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Краснодар" победил "Сочи" и вышел на третье место750-я шайба Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Коламбус"Российские гандболистки начали чемпионат мира с победыРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаСамая красивая гимнастка России показала, как плавает в бассейнеБубнов разобрал эпизод с удалением Соболева в матче с «Ахматом»
Сумасшествие в Джидде! Как Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии, который запомнят надолго
Предпоследний Гран-при нынешнего сезона «Формулы-1» получился невероятным, а по итогам мы имеем полное равенство между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном перед заключительной гонкой в Абу-Даби.
Серебряная салатница для русского оливье! Медведев и Рублев вернули нам Кубок Дэвиса
После 15-летнего перерыва наша сборная вновь выиграла Кубок Дэвиса – командный чемпионат мира среди мужских команд. В финале российские теннисисты победили хорватов со счетом 2:0, не отдав им ни одной партии.
Гончаренко снова выиграл дерби Краснодарского края. И снова в меньшинстве!
В заключительном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на выезде первым пропустил от «Сочи», но сумел победить благодаря дублю Виктора Классона (2:1).
«Динамо» способно бросить перчатку «Зениту». Кирьяков — о том, актуальна ли в нашем футболе золотая гонка
Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал «Плеймейкеру» победу бело-голубых над «Уфой» (2:0) и ответил на вопрос, сможет ли команда Сандро Шварца одолеть в следующем туре «Зенит» и уйти на зимнюю паузу лидером чемпионата.
«Зенит», берегись! «Динамо» сделало увесистую заявку на зимнее чемпионство (видео)
В матче 17-го тура РПЛ бело-голубые на своем поле победили «Уфу» (2:0) и вплотную приблизились к зенитовцам, с которыми сыграют 12 декабря в матче за неофициальное звание зимнего чемпиона страны.
У нас есть «Клэбо в юбке»! Как 20-летняя Степанова на финише эстафеты разгромила и Швецию, и Норвегию
Второй этап лыжного Кубка мира в Лиллехаммере завершился сенсационной победой сборной России в женской эстафете. Состав нашей золотой команды: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. В мужской эстафете россияне финишировали вторыми.
День, которого мы ждали 15 лет. Еще одна победа — и Кубок Дэвиса вернется в Россию!
В воскресенье 5 декабря в Мадриде состоится финальный матч мужского командного чемпионата мира по теннису между сборными России и Хорватии.
«Был уверен в своей правоте, теперь мечтаю о медалях Парижа». Пловец Кудашев — о допинге и Олимпиаде
Призер чемпионата Европы в эстафете и участник стартующего 16 декабря в ОАЭ первенства мира на короткой воде Александр Кудашев рассказал «Плеймейкеру» о допинговых разбирательствах перед Олимпиадой в Токио и подготовке к предстоящему турниру.
«Спартаку» лучше играть вдесятером, одиннадцатый футболист ему мешает». Кавазашвили — о красно-белых
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от первой за семь туров победы команды Руя Витории в РПЛ - 2:1 над «Ахматом».
Как Алдо избил, но не добил Фонта в Лас-Вегасе (видео)
«Плеймейкер» подводит итоги зрелищного турнира UFC on ESPN 31, в главном бою которого бразилец Жозе Алдо победил в легчайшей категории пуэрториканца Роба Фонта.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика