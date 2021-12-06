Самый лучший год. Россияне выиграли все командные турниры в сезоне

Теперь наша команда - трехкратный обладатель Кубка Дэвиса. Перед турниром Даниил Медведев и компания были посеяны под 12 номером, но это число, конечно, не соответствовало действительности. Конечно, наши были главными фаворитами - ни у одной другой команды не было двух игроков не то что из Топ-5, но даже из Топ-10. Да что там говорить - четвертый номер нашей сборной Карен Хачанов в 12 из 18 команд, принимавших участие в турнире, был бы первой ракеткой.

Помощь Хачанова в итоге понадобилась лишь раз - в полуфинале с Германией он сыграл в парном матче, результат которого не имел никакого значения. Ведь Медведев с Рублевым победили во всех 10 одиночках, проиграв за неделю с небольшим лишь два сета.

В финале, сборной России, а точнее команде Федерации тенниса России, противостояли хорваты. Сначала играли вторые ракетки, и Рублев не без труда, но одолел Борну Гойо (6:4, 7:6). То что соперник занимает 279 место в мировом рейтинге - не показатель: в Кубке Дэвиса Гойо обыграл трех теннисистов из Топ-100.

Доводить дело до третьего матча в финале было никак нельзя: Мате Павич/Никола Мектич - лучшая пара мира, именно они принесли хорватам решающее очко принципиальном полуфинале с Сербией. Все зависело от нашего лидера, и Даниил Медведев не подвел. В первом сете экс-третья ракетка мира Марин Чилич бился как зверь, но уступил на тай-брейке. Победа же во второй партии досталась нашему теннисисту без больших проблем - 6:2.

Таким образом, спустя 15 лет сборная России вновь выиграла командный чемпионат мира по теннису: до этого наши побеждали в 2002 и 2006 годах.

Наша сборная на победной ноте завершила год, который начала таким же образом, выиграв командный турнир АТР. Этот сезон вообще получился весьма успешным для наших теннисных команд, ведь женщины выиграли свой чемпионат мира, который теперь носит имя Билли Джин Кинг. Добавьте к этому российский финал в миксте на Олимпиаде. Такого успеха не было никогда и ни у кого!