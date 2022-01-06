Австралия не пускает в страну антиваксера Джоковича. Он протестует и ждет суда

Серб не вакцинировался от коронавируса, что является обязательным условием для выступления на Открытом чемпионате Австралии, но решил сделать себе медотвод. Местные власти, похоже, не очень поверили в то, что для этого был веский повод, и нашли, за что можно зацепиться в документах, чтобы не пускать в свою страну антиваксера.

Член команды Джоковича, отвечавший за оформление визы, ошибся и выбрал тип визы, который нельзя получить с медотводом от вакцинации против коронавируса. В этом увидели серьезное нарушение, Новак пограничный контроль до сих пор не прошел, хотя прибыл в Мельбурне 5 января. Его продержали в аэропорту девять часов, после чего призвали покинуть зеленый континент. Однако первая ракетка мира не сдается.

6 января Федеральный суд Австралии удовлетворил иск Джоковича и разрешил ему остаться в Мельбурне до понедельника. Об этом рассказал адвокат знаменитого теннисиста. Произошло это в тот момент, когда Новак уже был доставлен в карантинный отель, где должен был провести несколько часов перед вылетом из страны.

Ситуацию вынужден был комментировать даже премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. «Виза Джоковича аннулирована. Правила есть правила, никто не может быть выше них. Наша пограничная политика имела решающее значение для страны, где уровень смертности от ковида один из самых низких в мире. Мы продолжаем проявлять бдительность», — подчеркнул Моррисон.

«Незваного гостя» поместили в изолированное помещение в здании аэропорта, где он находился под присмотром полиции более шести часов, отвечая на вопросы пограничной службы. После этого власти решили аннулировать его визу и депортировать. Окончательно все станет ясно в понедельник. Если адвокатам Новака удастся убедить власти, что все с документами серба нормально и что он имеет право оказаться в числе участников Australian Open, тогда шанс увидеть его австралийских кортах есть. 34-летний серб побеждал на этом турнире девять раз.

Австралийцы не хотят видеть легенду своего же турнира, если он нарушает законодательство. Их позицию разделяют многие. Например, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников полагает, что в истории с Новаком нет даже предмета для обсуждения. «Давайте абстрагируемся от имен. Есть протоколы. Если кто-то хочет нарушить правила, то никаких шансов у него нет. Правительство страны будет поступать так, как посчитает нужным - будь это Джокович, Надаль или Федерер. Невакцинированным въезд в страну категорически запрещен. Точка. Даже обсуждать нечего».

Менее категорично настроен Даниил Медведев, сейчас занимающий вторую строчку в рейтинге лучших теннисистов. «Если у Новака был справедливый медотвод, он должен быть здесь. Если нет, то нет», — философски заметил Медведев на пресс-конференции после матча группового этапа ATP Cup.

Еще одна действующая легенда тенниса испанец Рафаэль Надаль не стал поддерживать Джоковича: «Мир достаточно настрадался от пандемии. Людям необходимо вакцинироваться. Если бы Новак хотел, то сыграл бы в Австралии без всяких проблем. Он сделал свой выбор, на который каждый имеет право. Но тогда надо понимать, что могут быть последствия».

Отец Новака Срджан Джокович увидел в истории, случившейся с его сыном, настоящий заговор. «Мой сын находится в австралийском плену. Но он никогда не был более свободным. Он символ и лидер свободного мира, угнетенных бедных стран и народов. Мой сын Новак Джокович доказал, что даже в маленькой, но героической стране Сербии может появиться лучший теннисист и спортсмен всех времен, и эту правду больше нельзя скрывать. Богатеи могут не позволить ему продолжать играть в теннис, но тогда они раскроют свое истинное лицо. С одной стороны мы увидим жадных и высокомерных представителей мировой олигархии, а с другой — весь свободный и гордый мир, который по-прежнему верит в справедливость, правду и честную игру», — приводит удивительные слова Джоковича-старшего Telegraf.

Насчет того, что Новак бедный, его папаша, конечно, очень сильно загнул. Как и увидев заговор против угнетенного мира в соблюдении элементарных правил безопасности против ковида.