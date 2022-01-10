Джокович выиграл суд и… снова задержан. Австралия развязала войну против первой ракетки мира

Вокруг Джоковича разразился серьезный скандал, в котором задействованы даже первые лица Австралии и который пока далек от завершения. Пограничная служба этой страны несколько дней назад аннулировала визу Новака, мотивируя свое решение отсутствием необходимым документов о вакцинации от коронавируса. Теннисист был помещен в отель для мигрантов в ожидании судебных разбирательств.

Суд состоялся 10 января, и Джокович его выиграл. Но говорить о победе над местными властями сербу рано. Отец Новака сообщил, что пограничная служба Австралии снова задержала его сына в Мельбурне. А организаторы Australian Open пока хранят молчание по поводу заявки серба на соревнование, и их можно понять. История зашла очень далеко, чтобы завершиться без имиджевых потерь для всех сторон.

Джокович – антиваксер, чего не скрывает. И вообще слывет человеком, который слишком легкомысленно относится к правилам по безопасности во время пандемии. На памяти история прошлого лета, когда серб устроил серию благотворительных турниров, наплевав на все меры предосторожности.

По замыслу Adria Tour должен был тогда не только собирать деньги на благотворительность, но и дать возможность теннисистам сыграть в приличной компании после долгого перерыва, во время которого все турниры были остановлены. Этапы были запланированы в Сербии, Хорватии и Черногории. Но болгарин Григор Димитров, один из участников, подхватил корону, из-за чего был отменен финальный матч в Белграде между Джоковичем и нашим Андреем Рублевым. А дальше начались журналистские подробности того, как был турнир организован.

Тут и выяснилось, что Джокович, как главный организатор, даже не озадачился какими-то мерами безопасности. Не только допустил зрителей на матчи, но и посчитал уместным устроить развлекательную программу для гостей и теннисистов. О соблюдении социальной дистанции на тех мероприятиях не шло речи. Новак был подвергнут жесточайшей критике, а сам все это время не скрывал, что является противником вакцинации.

Репутацию он себе создал однозначную. Как полагают, именно по этой причине власти Австралии изначально были настроены против приезда Джоковича в страну, где очень жесткие правила въезда для иностранцев и один из самых низкий уровней смертности от «короны». Все участники Australian Open обязаны быть вакцинированы. Исключения возможны только в случае медотвода. Этим пунктом правил и воспользовался Новак, отправившись в Мельбурн.

Медотвод серба связан, как теперь выясняется, с недавним заражением коронавирусом. Tennis Australia направляла игрокам положения, согласно которым медицинский отвод от прививки допустим, если после 31 июля 2021 года человек перенес ковид. В документах Джоковича говорится, что положительный тест он сдавал 16 декабря. Но затем быстро вылечился и решил отправиться в Австралию.

У федеральных властей «Зеленого континента» и правительства штата Виктория другие взгляды на правила въезда. Они уверяют, что перенесенный коронавирус не отменяет обязательной вакцинации. Под огонь попали теперь уже представители Tennis Australia. Их обвиняют в том, что они ввели теннисистов в заблуждение. Такой же медотвод получили еще несколько участников и судья турнира. Они приехали в Мельбурн еще до Новака, их пропустили на границе, а расследование начали только после скандала с Джоковичем.

После того как стало ясно, что быстро серба не удастся выпроводить из страны, началась настоящая информационная война с обеих сторон. Отец игрока обвинил австралийские власти чуть-ли не в захвате сына в заложники, а также нашел в этой истории заговор против Сербии. Сербские власти вступились за своего гражданина. Власти Австралии твердят постулат о том, что они не смотрят на фамилии и что закон един для всех, а Новак его якобы нарушает.

В СМИ стали появляться фото теннисиста с торжественного мероприятия, посвященного выпуску почтовой марки имени Джоковича. Прошло оно 17 декабря. Тут же упоминается, что 16-го у серба был выявлен ковид, а он спокойно общается с людьми, в том числе с детьми, при этом не удосуживаясь даже надеть маску.

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Дальше видим новые фото, где первая ракетка мира играет в теннис на улицах сербской столицы. И снова нет маски на его лице. Снимок датирован 25 декабря. Вывод делается простой: спортсмен на соблюдает карантин и ведет себя безответственно.

Такая информатака требуется очевидно для объяснения причин, почему Джоковичу все равно нужно запретить играть на Australian Open - даже после выигрыша в суде. У властей Австралии есть право снова аннулировать визу Новаку. Чем они в данный момент, похоже, очень сильно заняты. Оно и понятно. Если 9-кратный чемпион AO ступит на корты Мельбурна, то уже станет победителем над всей этой чиновничьей бюрократией.