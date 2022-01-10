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«Новака хотели унизить, поставить на колени». Джокович продолжает борьбу

Первая ракетка мира Новак Джокович провел тренировку в Мельбурне, а его родственники дали пресс-конференцию в Белграде.
«Новака хотели унизить, поставить на колени». Джокович продолжает борьбу
10 января 2022 17:57
автор: Степан Охотников
автор фото: Твиттер Новака Джоковича

Напомним, что власти Австралии задержали серба по прилету в страну из-за нарушения антиковидных мер и подвергли шестичасовому допросу. Дело в том, что желающие посетить Зеленый континент обязаны пройти полный курс вакцинации. По прилету в Мельбурн 5 января Джокович предъявил медотвод, однако пограничников это не устроило. Власти приняли решение выдворить лучшего теннисиста всех времен из страны, однако Новак подал апелляцию. И выиграл ее! Суд Мельбурна постановил, что решение о выдворении незаконно, и серб может принять участие в Открытом чемпионате Австралии.

Сегодня Джокович провел первую тренировку, фото с которой сопроводил благодарностью судье. Не теннисному - мировому.

«Я доволен тем, как закончилось слушание, и благодарен судье, отменившему аннулирование моей визы. Несмотря на все, что произошло за последнюю неделю, я хочу остаться и выступить на Australian Open. Я прилетел сюда сыграть на одном из самых важных турниров на глазах потрясающих болельщиков. А пока могу только сказать вам «спасибо» за то, что были рядом и придавали мне сил».

Тем временем, была анонсирована пресс-конференция теннисиста. Однако на мероприятии, прошедшем в Сербии, собрались его родственники: отец, мать, брат и дядя. Лейтмотивом пресс-конференции стала мысль о том, что Новака не сломить, а закончилось общение родственников Джоковича со СМИ совместным исполнением сербской народной песни.

- Мы докажем, что правда на нашей стороне, - заявил Срджан Джокович, отец Новака.

- Боль и страх - вот, что мы испытывал в последние дни, - заявила мама теннисиста Дияна. - К счастью, суд вынес решение в пользу Новака.

Дядя Джоковича Горан на пресс-конференции говорил мало, однако много интересного заявил ранее.

- Его хотят унизить, ставят на колени, но этого не будет, потому что мы сербы, и мы гордый народ, - сказал Горан в заявлении для британских СМИ. - Мы до сих пор не можем поверить, что такое происходит в XXI веке.

Интересно, что последний заданный на пресс-конференции вопрос был о 17 декабря, когда Новак участвовал в мероприятиях, при том, что у него уже был диагностирован коронавирус. Вопрос остался без ответа. Думается, что до финальной точки в этом деле еще далеко.

источник: «Советский спорт»
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