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Нарушил протокол по ковиду или сфальсифицировал тест. Против Джоковича выдвигают новые обвинения

Не утихают страсти вокруг Новака Джоковича. Сербский теннисист выиграл суд по аннулированию его визы в Австралию, но теперь столкнулся с новыми обвинениями в прессе. И они всплыли не на пустом месте.
Нарушил протокол по ковиду или сфальсифицировал тест. Против Джоковича выдвигают новые обвинения
12 января 2022 12:13
автор: Иван Сергеев
автор фото: Инстаграм Новака Джоковича

Новаку инкриминируют нарушение протокола по ковиду. Если он, как свидетельствуют предоставленные им документы, сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус 16 декабря 2021 года, то не имел права появляться в дальнейшем на публичных мероприятиях. Но именно это и сделал.

17 декабря серб присутствовал на церемонии по поводу выпуска его именной марки, фоткался с народом, в том числе с детьми. Эту «подачу» своих недоброжелателей Джокович парировал: сослался на то, что в тот момент еще не знал о положительном тесте. Но как быть с тем фактом, что два дня спустя он давал интервью французскому изданию L'Equipe?

На разговоре с журналистами Новак был в маске и даже отказался от фото в тот момент, когда его попросили это сделать. Однако во время последующей фотосессии первую ракетку мира, очевидно, переклинило – он снял маску, не предупредив представителей издания, что заражен коронавирусом.

По сербским законам такие проступки – нахождение в публичных местах, зная о своем заражении ковидом - караются штрафом, а в некоторых случаях можно получить до трех лет тюрьмы. Понятно, что на родине столь суровые меры герою нации не светят. В недавней истории с недопуском серба в Австралию и отправкой в отель для мигрантов в его защиту выступали даже первые лица страны – президент Александр Вучич и премьер-министр Ана Брнабич. Последняя на вопрос о возможном наказании Джоковича ответила уклончиво: мол, соответствующие органы в этом разберутся. Но всем понятно, что никак Новака дома не накажут.

Но на этом информационные выстрелы по 9-кратному чемпиону Australian Open не закончились. Издание Spiegel выдвинуло новую версию с обвинениями против серба. Немецкие репортеры полагают, что Новак мог сфальсифицировать положительный тест на ковид.

Среди документов, которые были представлены стороной Джоковича в Федеральном окружном суде Мельбурна, были справки об анализах. В них можно увидеть, что 16 декабря Новак сдавал положительный тест, а 22-го уже отрицательный. В Сербии на каждой справке ставится QR-код. Через него можно попасть на страницу единого реестра, в который заносят все результаты анализов. Как утверждают коллеги из Spiegel, сканирование QR-кода теннисиста показало, что результат его положительного теста внесли в базу с задержкой в десять дней – не 16 декабря, а только 26-го. В подтверждение этого говорится об идентификаторах тестов: более ранний по дате тест имеет нумерацию больше, из чего делается вывод, что был введен в систему позже, чем отрицательный (от 22 декабря).

Новак вынужден был объясняться. В инстаграме он рассказал, что на мероприятии 17 декабря он был, когда не знал о положительном тесте. Интервью L'Equipe не должен был давать. Но осознал ошибку уже тогда, когда отправился домой после интервью.

Днем ранее его юристы объясняли своей ошибкой сокрытие информации при оформлении австралийской визы для Новака. Согласно законам Зеленого континента надо было указать, какие страны посетил въезжающий в последние 14 дней. Джокович утаил, что был в Белграде. В документах сказано, что он прибыл из Испании с остановкой в Дубае (ОАЭ).

Вряд ли бы информация о посещении Сербии могла сказаться негативно на решении пограничных властей Австралии по подтверждению визы. Но сам факт того, что произошло сокрытие данных, налицо. Этим и пользуются сегодня те, кто не желает видеть победу серба над австралийскими властями. Последнее слово в этой истории будет за ними. У министра по делам иммиграции Алекса Хоука пока есть право выслать Новака из страны, если для этого будут весомые причины. Но все же будем надеяться, что до этого не дойдет. Хотелось бы увидеть Джоковича в его походе за 10-м австралийском титулом. После громкого скандала смотреть за этим будет весь мир.

источник: «Советский спорт»
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