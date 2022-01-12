Шамиль Тарпищев: Я думаю, реальный срок Джокович не получит

- Как вы относитесь к ситуации, произошедшей с Новаком Джоковичем, о которой сейчас говорит весь мир?

- Я считаю, что Джокович в принципе прав, потому что ему дали разрешение на въезд. Федерация тенниса Австралии дала ему такую возможность, подтвердила, что он будет участвовать на Australian Open, то есть, что все будет нормально. Он получил разрешение играть на турнире. Но на сегодняшний день ситуация непонятная. Джокович сейчас находится в Австралии, тренируется и готовится к соревнованиям.

- Джоковича действительно пригласили на Australian Open, допустив его участие на турнире, но ведь теннисист, по сути, наврал относительно результатов тестов, и по поводу того, что он не посещал ни одну из стран до того, как приехать в Австралию. Но судя по его социальным сетям, он очень активно путешествовал.

- Я не думаю, что он наврал, потому что несколько спортсменов приехали по такой же визе, как у него, спокойно тренируются и готовятся к соревнованиям. Не буду называть их фамилии. По сути, они уже являются участниками турнира.

- Но несколько участников, которые имели аналогичные визы, уже депортировали. Это арбитр, и чешская теннисистка-парница, которые также приехали в Австралию по медицинскому отводу. Эта теннисистка больше недели пробыла в Австралии, сыграла там турнир, но после истории с Джоковичем ее выслали из страны. Она, кстати, собирается подавать в суд на Федерацию тенниса Австралии. А судья покинул Австралию, по своей инициативе.

- У меня другая информация. Она от спортсменов. Я на связи с нашими теннисистами.

- Но наши теннисисты все вакцинированы, а у других не было медотводов, кроме судьи, чешки и Джоковича.

- Хорошо. Пусть так.

- Как вы думаете, чем закончится история с Джоковичем: его депортируют, или он будет играть на турнире?

- Здесь помимо всех прочих дел, вмешивается еще и политика, потому что у них идут предвыборные дела. Понятно, что если бы на въезде не вмешались бы в дела Джоковича, то он играл бы без проблем, как и та чешка, которую депортировали. Но Джокович ведь не мог поехать в Австралию без разрешения. Он был уверен, что ему разрешат играть. Значит, кто-то ему сказал об этом.

- Сейчас обсуждается, что Джоковичу даже могут дать срок – 12 месяцев. Как думаете, насколько реально, что первая ракетка мира получит срок?