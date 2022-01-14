Джоковичу подали на вылет. Виза серба снова аннулирована, он может не сыграть Australian Open

Такое право у министра было, но решение вряд ли могло быть вызвано реальной угрозой здоровью местного населения. А именно на это упирают в своем заявлении чиновники Зеленого континента. Речь премьер-министр Австралии Скотта Моррисона по решению о высылке 9-кратного чемпиона Australian Open напоминает предвыборную агитацию.

«Пандемия тяжело складывалась для каждого австралийца, но мы работали сообща, спасая жизни граждан и заботясь об их благополучии. Вместе мы добились того, что смертность от ковида у нас одна из самых низких в мире, экономика одна из самых сильных, а уровень вакцинации – один из самых высоких. Австралийцы принесли много жертв во время пандемии. Они вправе ожидать, что результат этих жертв будет охраняться. Именно поэтому министр принял такое решение. Наша политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до ковида и во время пандемии. Дальнейшие юридические действия еще предстоят, поэтому не буду давать других комментариев», - заявил глава правительства.

Чем так мог навредить безопасности граждан Джокович, если он переболел ковидом в декабре? Справку о том, что 16 декабря он сдавал положительный ПЦР-тест, Новак предоставил в качестве причины для медотвода при заполнении документов при въезде в Мельбурн. Другой вопрос, что серб не скрывает своей позиции в отношении вакцинации. Он – антиваксер, и именно эту карту, как полагают многие, сейчас активно используют в своих личных целях австралийские политики.

В этом, например, уверен Альянс австралийских юристов. Организация раскритиковала Хоука, принявшего решение о депортации Джоковича. В своем комментарии альянс подчеркнул, что широкие полномочия, предоставленные министру, означают лишь то, что политические соображения определяют решения, влияющие на жизнь людей.

«Удивительно, как мы могли позволить одному человеку иметь такой уровень беспрепятственного контроля и дали такие полномочия. Во многих случаях у граждан нет права на обжалование решения министра. У Новака Джоковича есть имя и средства, чтобы нанять хороших юристов для защиты своих интересов, но у большинства людей такой возможности нет. Одержимость этого правительства жесткой пограничной политикой приводит к произволу со стороны чиновников. Все это и привело к катастрофе, с которой мы столкнулись», — приводит комментарий альянса Guardian.

Юристы Джоковича могут оспорить решение в суде. Но уже ясно, что подготовка к турниру Новака на фоне бесконечной нервотрепки сорвана. Нет гарантии, что к 17 января, когда стартует Australian Open, суд сможет рассмотреть дело и вынести свой вердикт. Хотя сторона Новака и надеется, что к 16 января они этот вопрос прояснят.

В субботу у Джоковича должна состояться встреча с чиновниками по вопросам иммиграции. До этого времени он будет оставаться на свободе. Его уже брали под стражу, поместив в отель для мигрантов при первом аннулировании визы. Новак провел там четыре дня без возможности проводить нормальные тренировки.

Источник фото: Инстаграм Новака Джоковича

В понедельник серб выиграл суд, постановивший, что пограничная служба оказывала давление на Джоковича при въезде в Австралию. Тогда он не смог объяснить ряд моментов, попросив дождаться утра – когда проснутся представители оргкомитета Australian Open, чтобы они смогли дать свои комментарии. Ему не пошли навстречу и решили, что виза оформлена с нарушениями. Новак доказал обратное, вышел из заточения и стал готовиться к турниру. Вся эта история сопровождалась громкими заявлениями со стороны властей Австралии и Сербии, первые лица которой встали на защиту своего соотечественника.

Все последние дни против Джоковича велась информационная атака. Его обвиняли – причем небезосновательно - в нарушении антиковидных правил. Дело в том, что 17 декабря теннисист принимал участие в мероприятии, посвященном выпуску его именной марки, где провел фотосессию и находился без маски. Через два дня он давал интервью L'Équipe, не предупредив журналистов о своем заражении коронавирусом. Немецкий Spiegel выдвинул версию о возможных махинациях с ПЦР-тестом, обращая внимание на нестыковки в информации по QR-кодам. По утверждению журналистов, якобы положительный тест был внесен в базу данных задним числом – не 16 декабря, а 26-го. Что дает подозрения в том, что это это подделка.

Так или иначе. но история явно вышла за рамки спортивной. Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в твиттере рекомендовал Новаку покинуть Австралию. «Самое мудрое решение сейчас – попросту смириться с решением министра по иммиграции, сесть в самолет и улететь (если такая опция сейчас есть)! В противном случае адвокаты Джоковича могут натворить своей повторной апелляцией непоправимое. Это мое субъективное мнение».

Юристы разберутся, им за это платят хорошо. Джоковичу действительно грозит трехлетний бан на въезд в Австралию. Непонятно пока только одно: за какие конкретно прегрешения величайшего теннисиста в истории не пускают на турнир, который он выигрывал девять раз и организаторы которого не возражают против его участия?