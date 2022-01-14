Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Джоковичу подали на вылет. Виза серба снова аннулирована, он может не сыграть Australian Open

Первая ракетка мира снова на грани депортации из Австралии. Министр иммиграции страны Алекс Хоук объявил решение о повторном аннулировании визы первой ракетки мира.
Джоковичу подали на вылет. Виза серба снова аннулирована, он может не сыграть Australian Open
14 января 2022 12:50
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Инстаграм Новака Джоковича

Такое право у министра было, но решение вряд ли могло быть вызвано реальной угрозой здоровью местного населения. А именно на это упирают в своем заявлении чиновники Зеленого континента. Речь премьер-министр Австралии Скотта Моррисона по решению о высылке 9-кратного чемпиона Australian Open напоминает предвыборную агитацию.

«Пандемия тяжело складывалась для каждого австралийца, но мы работали сообща, спасая жизни граждан и заботясь об их благополучии. Вместе мы добились того, что смертность от ковида у нас одна из самых низких в мире, экономика одна из самых сильных, а уровень вакцинации – один из самых высоких. Австралийцы принесли много жертв во время пандемии. Они вправе ожидать, что результат этих жертв будет охраняться. Именно поэтому министр принял такое решение. Наша политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до ковида и во время пандемии. Дальнейшие юридические действия еще предстоят, поэтому не буду давать других комментариев», - заявил глава правительства.

Чем так мог навредить безопасности граждан Джокович, если он переболел ковидом в декабре? Справку о том, что 16 декабря он сдавал положительный ПЦР-тест, Новак предоставил в качестве причины для медотвода при заполнении документов при въезде в Мельбурн. Другой вопрос, что серб не скрывает своей позиции в отношении вакцинации. Он – антиваксер, и именно эту карту, как полагают многие, сейчас активно используют в своих личных целях австралийские политики.

В этом, например, уверен Альянс австралийских юристов. Организация раскритиковала Хоука, принявшего решение о депортации Джоковича. В своем комментарии альянс подчеркнул, что широкие полномочия, предоставленные министру, означают лишь то, что политические соображения определяют решения, влияющие на жизнь людей.

«Удивительно, как мы могли позволить одному человеку иметь такой уровень беспрепятственного контроля и дали такие полномочия. Во многих случаях у граждан нет права на обжалование решения министра. У Новака Джоковича есть имя и средства, чтобы нанять хороших юристов для защиты своих интересов, но у большинства людей такой возможности нет. Одержимость этого правительства жесткой пограничной политикой приводит к произволу со стороны чиновников. Все это и привело к катастрофе, с которой мы столкнулись», — приводит комментарий альянса Guardian.

Юристы Джоковича могут оспорить решение в суде. Но уже ясно, что подготовка к турниру Новака на фоне бесконечной нервотрепки сорвана. Нет гарантии, что к 17 января, когда стартует Australian Open, суд сможет рассмотреть дело и вынести свой вердикт. Хотя сторона Новака и надеется, что к 16 января они этот вопрос прояснят.

В субботу у Джоковича должна состояться встреча с чиновниками по вопросам иммиграции. До этого времени он будет оставаться на свободе. Его уже брали под стражу, поместив в отель для мигрантов при первом аннулировании визы. Новак провел там четыре дня без возможности проводить нормальные тренировки.

Источник фото: Инстаграм Новака Джоковича

В понедельник серб выиграл суд, постановивший, что пограничная служба оказывала давление на Джоковича при въезде в Австралию. Тогда он не смог объяснить ряд моментов, попросив дождаться утра – когда проснутся представители оргкомитета Australian Open, чтобы они смогли дать свои комментарии. Ему не пошли навстречу и решили, что виза оформлена с нарушениями. Новак доказал обратное, вышел из заточения и стал готовиться к турниру. Вся эта история сопровождалась громкими заявлениями со стороны властей Австралии и Сербии, первые лица которой встали на защиту своего соотечественника.

Все последние дни против Джоковича велась информационная атака. Его обвиняли – причем небезосновательно - в нарушении антиковидных правил. Дело в том, что 17 декабря теннисист принимал участие в мероприятии, посвященном выпуску его именной марки, где провел фотосессию и находился без маски. Через два дня он давал интервью L'Équipe, не предупредив журналистов о своем заражении коронавирусом. Немецкий Spiegel выдвинул версию о возможных махинациях с ПЦР-тестом, обращая внимание на нестыковки в информации по QR-кодам. По утверждению журналистов, якобы положительный тест был внесен в базу данных задним числом – не 16 декабря, а 26-го. Что дает подозрения в том, что это это подделка.

Так или иначе. но история явно вышла за рамки спортивной. Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в твиттере рекомендовал Новаку покинуть Австралию. «Самое мудрое решение сейчас – попросту смириться с решением министра по иммиграции, сесть в самолет и улететь (если такая опция сейчас есть)! В противном случае адвокаты Джоковича могут натворить своей повторной апелляцией непоправимое. Это мое субъективное мнение».

Юристы разберутся, им за это платят хорошо. Джоковичу действительно грозит трехлетний бан на въезд в Австралию. Непонятно пока только одно: за какие конкретно прегрешения величайшего теннисиста в истории не пускают на турнир, который он выигрывал девять раз и организаторы которого не возражают против его участия?

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Загитову раскритиковали за фото в купальникеОсобенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытноКак я на рыбалку с женой друга ездил и что из этого вышло
Недолго Джокович оставался на свободе… Как австралийские власти нанесли по легенде тенниса новый удар
14 января министр иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение о повторном аннулировании визы Новака Джоковича, который теперь рискует пропустить Australian Open.
Тарасов против чехов. Как великий хоккейный тренер воевал с «братьями» по соцлагерю
Анатолий Тарасов имел суровый нрав, но чаще всего от него «прилетало» чехам. Те в ответ швыряли в «отца советского хоккея» шайбы, «расстреливали» из клюшек скамейку сборной СССР и обижались на всю жизнь. «Плеймейкер» вспоминает историю этой войны.
Бостонскому Финишеру не устоять против Грузинского Ниндзя. Расклад и лучшие ставки на UFS Vegas 46
В ночь на 16 января состоится турнир UFC, в главном бою которого Гига Чикадзе и Кэлвин Каттар оспорят право вступить в титульную гонку в полусреднем весе. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других противостояниях бойцовского вечера в Лас-Вегасе.
Град рекордов от Мишиной и Галлямова убедил: китайцы — больше не фавориты домашней Олимпиады
На чемпионате Европы весь пьедестал в парном катании заняли российские дуэты: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – третьи, Евгения Тарасова и Владимир Морозов – вторые, Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые. С тремя новыми мировыми рекордами!
Русские горки в Таллине. Трусова и Щербакова попадали и проиграли бельгийке, а у Валиевой новый рекорд
На чемпионате Европы в Таллине лидерство после короткой программы с небывалыми оценками захватила Камила Валиева. Александра Трусова идет третьей, Анна Щербакова – четвертой.
Увы, максимальной квоты на Олимпиаде не будет… Как биатлонисты завалили спринт в Рупольдинге
Россияне крайне неудачно провели спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге, поэтому в Пекине-2022 наша сборная не сможет рассчитывать на максимальное представительство в шесть биатлонистов.
«В наш клуб не попадают случайно: примеры — Свинов и Хлусевич». Новый спортдир «Спартака» — о работе в Москве
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани в большом интервью ютуб-каналу красно-белых рассказал о том, как попал в России, поделился мнением о будущем клуба и главном тренера Паоло Ваноли. Приводим основные фрагменты.
«Закон Родченкова» добрался до США. Спортивному врачу светят 10 лет тюрьмы — и он не русский, а американец
Федеральная прокуратура США обвинила врача Эрика Лиру в предоставлении допинга участникам Олимпийских игр в Токио.
Мишина и Галлямов побили мировой рекорд, Смолов взял в «Динамо» №40, «Интер» выиграл Суперкубок Италии
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Трансляции Кубка Англии от Bet365 ускорили реформу букмекерского рынка
Футбольная ассоциация Англии (FA) запретит букмекерам вести трансляции матчей Кубка страны на своих платформах.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика