Антиваксерам вход воспрещен. Джоковича выдворили из Мельбурна, он не сыграет на Australian Open

О том, что так скорее всего и случится, стало ясно после решения министра по делам иммиграции Алекса Хоука аннулировать визу теннисиста. Правом распоряжаться выдачей разрешения на въезд в Австралию он был наделен в период антиковидных ограничений. Власти Зеленого континента постоянно напоминают об одном из самых низких уровней смертности в стране во время пандемии и ставят себе в заслугу такую статистику, которую сегодня используют в предвыборных целях.

Джокович был чист перед австралийскими законами согласно документам, которые он сдавал на пограничном контроле, какие бы интерпретации этого мы не слышали в прессе. Потому и выиграл первый суд в Мельбурне – окружной, который рассматривал дело о лишении Новака права на въезд. Хоук не скрывает, что серб не несет никакой угрозы здоровью граждан. Спортсмен предоставил справку о том, что переболел коронавирусом в декабре, а потому имел право на получение медотвода от вакцинации.

Выдворили серба из Австралии из-за того, что он - антиваксер. Хоук так и сказал, что в условиях жестких ограничений его присутствие на Australian Open может усилить настроения по несоблюдению карантинных мер. А потому и решили использовать громкое имя Новака в своих интересах. Хотя сам спортсмен никогда не призывал никого отказываться от вакцинации, несмотря на то что сам нарушал неоднократно меры безопасности по ковиду.

В ночь на воскресенье по московскому времени судьба участия Джоковича в турнире «Большого шлема», на которых он побеждал 20 раз, решалась коллегией судей. Они не усмотрели нарушений в действиях министра миграции Хоука, а потому иск адвокатов Новака был отклонен. При этом главный судья Джеймс Оллсоп дал понять, что суд не дает оценок министерскому вердикту, а просто подтверждает его право на аннулирование визы по его личному усмотрению.

Власти Сербии отреагировали на повторное лишение визы своего звездного соотечественника очень болезненно. Президент страны Александр Вучич сделал по этому поводу политическое заявление. Он сказал, что судебная система Австралии ничего не значит, ведь окончательные решения принимаются исполнительной властью вопреки решениям суда.

«Давление на Новака Джоковича, гражданина Сербии, по непонятным причинам достигло такого уровня, что я не мог не сказать об этом. Я уже думаю, каким будет наш ответ Австралии. Если вы не хотели дать Джоковичу в десятый раз выиграть в Мельбурне, надо было заявить об этом сразу. Зачем вы издеваетесь над ним, его семьей и целой нацией? Вам это нужно, чтобы победить на каких-то выборах, понравиться своей общественности? Можете написать еще сотни отвратительных статей о нем, но он останется лучшим теннисистом всех времен. Сербия ответит вам, уважая международные правила».

Джокович не сможет побороться за титул и призовые в 2,3 млн фунтов стерлингов. Денежный приз в этом году будет больше в полтора раза по сравнению с последним розыгрышем турнира. СМИ в Сербии уже назвали 16 января черным днем в истории тенниса. А также считают решение австралийских властей политическим и позорным. Согласен с этим мнением и Союза юристов Австралии. Его представитель Грег Барнс видит опасность для демократии в этой истории.

«Одно дело, если бы Джокович приехал распространять в нашу страну антиваксерские взгляды. Но он приезжает просто играть в теннис. Никто не отрицает важность заботы о здоровье людей, для демократии же опасно не пускать человека по той причине, что его взгляды отличаются от взглядов правительства», - подчеркнул Барнс.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал Джоковича великим и выразил уважение за его настойчивость в отстаивании права на профессию, переложив ответственность за случившееся на австралийские власти. Но нашлись те, кто выступил на их стороне.

На улицах Мельбурна уже неспокойно. Сторонники Джоковича – а в Австралии много выходцев из бывшей Югославии – устроили очередную акцию протеста против депортации теннисиста. Их было уже несколько с момента помещения Новака в отель для мигрантов. После первого аннулирования визы он провел там четыре дня, не имея возможности тренироваться. Но потом выиграл суд, постановивший, что виза Джоковича была аннулирована неправильно, и продолжил подготовку к Australian Open.

Это турнир он мог выиграть в десятый раз и тогда побил бы рекорд по числу побед в турнирах «Большого шлема». Сейчас их у него 20, как и у Рафаэля Надаля. Вот только Надаль сыграет в Мельбурне, в отличие от серба. Новака в основной сетке Australian Open заменит итальянец Сальваторе Карузо, 150-я ракетка мира. Этот лаки-лузер в понедельник встретится с сербом Миомиром Кецмановичем, который должен был стать первым соперником Джоковича.