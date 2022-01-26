И тут поехала крыша... Медведев одержал невероятную победу, проигрывая 0-2 по сетам

До сегодняшней встречи соперники провели друг с другом три матча, и россиянин неизменно выигрывал. Однако всем сериям, даже самым приятным, суждено когда-то заканчиваться. 6:7 - первый сет, 3:6 - второй. Канадец был лучше не только по счету, но и по игре. А во второй партии он превзошел Даниила абсолютно во всех компонентах.

- Два сета я не знал, что делать, - признается Медведев после окончания матча. - Оже-Альяссим играл просто невероятно: потрясающе подавал и практически не допускал ошибок. В третьем сете я подумал, а что на моем месте сделал бы Новак? И решил, что сделаю жизнь для соперника максимально трудной. А там - будь, что будет.

Эти слова россиянин произнес, стоя на корте. Услышав имя серба, часть зрителей зааплодровала, часть ответила свистом - слишком свежа еще память о том, что учинил Джокович в Австралии в начале месяца. Зрители вообще, как обычно, болели против Даниила. Но постепенно наш теннисист своей потрясающей игрой начал перетягивать их на свою сторону. И в конце матча болельщики вовсю поддерживали Медведева.

Интересно, что перелом в игре совпал с переменами в погоде: в Мельбурне пошел дождь, и организаторы вынуждены были закрыть крышу над центральным кортом. В это время шел тай-брейк третьего сета и счет был 2:1 в пользу Даниила. Казалось, что перерыв в несколько минут - не в его пользу. Однако, выйдя вновь на корт, Медведев тут же набрал два очка, сделав эйс. Потом еще одно. 7:2 - разгром на тай-брейке: Даниил берет свою первую партию.

Она, в общем-то, могла запросто оказаться и последней. На четвертом часу игры Оже-Альяссим так же блестяще подавал, как и на первом. Всего в четвертом сете он сделает шесть эйсов при нуле двойных ошибок. Для сравнения вот статистика Даниила: три эйса и три ошибки. Медведеву все так же было некомфортно играть на приеме. А ведь канадец еще и первым подавал, и россиянину все время приходилось догонять.

Восьмой гейм: у Медведева брейк-пойнт. Оже-Альяссим отвечает эйсом.

Десятый гейм: счет 5:4 в пользу Максима, и у него - матчбол на подаче Даниила. Три коротких, но ярких розгрыша, и Медведев берет гейм.

Вообще, надо сказать, что соперники великолепно играли в решающие моменты. Особенно - молодой канадец, который раньше часто давал слабину при ключевых розыгрышах.

И все-таки в концовке сказался класс, характер и физическая готовность россиянина. В 11-м гейме Даниил, наконец-то, берет подачу соперника. На своей ведет 40:0, но слишком спешит, слишком верит в себя и едва не упускает очко - 40:40. Но тут же собирается и забирает гейм и сет. Остается забрать матч, но это уже - дело техники. Канадец начинает много ошибаться. Уже в третьем гейме Даниил делает брейк и доводит встречу до победы.

В полуфинале россиянин сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который без проблем одолел итальянца Синнера, да еще и играл раньше. Однако психологическое преимущество после такой невероятной победы над канадцем в полуфинале будет на стороне россиянина. К тому же счет личных встреч с полугреком-полурусским Циципасом в пользу Даниила - 6:2. И все-таки многое в пятничном матче будет зависеть от того, насколько быстро и хорошо восстановится Даниил после без малого пятичасовой сегодняшней битвы.

А победа Даниилу очень нужна, ведь уже с понедельника он может стать первой ракеткой мира. Для этого ему нужны всего две победы.

СТАТИСТИКА

Australian Open-2022

Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала. Даниил Медведев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.