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«Братан, ты глупый?» - Медведев выпустил пар на арбитре, а затем дожал Циципаса

Россиянин Даниил Медведев победил в нервном полуфинале Australian Open грека Стефаноса Циципаса и вышел в финал, где 30 января сыграет с легендарным Рафаэлем Надалем.
«Братан, ты глупый?» - Медведев выпустил пар на арбитре, а затем дожал Циципаса
28 января 2022 15:59
автор: Юрий Волохов
автор фото: Twitter ATP Tour

Медведев провел матч не ровно, не было такого, чтобы он потихоньку переигрывал Циципаса весь матч, наращивая преимущество. Были провалы в отдельных геймах. Но все равно, Даниил сыграл лучше, чем в четвертьфинале.

Первый сет наш теннисист провел очень прилично, использую свой козырь – подачу. Затем во втором сете наступил тот самый необъяснимый провал в двух геймах. Эта локальная неудача здорово завела Даниила, он провел бурный диалог с арбитром. Точнее, это был фактически монолог.

Даниила возмутило, что отец его соперника постоянно громко с трибуны подсказывает Стефаносу, а арбитр никак на это не реагирует.

«Братан, ты глупый? Его отец (Циципаса. - Прим. ред.) может говорить при каждом розыгрыше? Может? Ответь на мой вопрос! Может или нет? Боже, какой ты плохой. Как ты можешь судить полуфинал Большого шлема? Смотри на меня! Я разговариваю с тобой! Какой ты глупый!»

Это, возможно, был перебор. Почти наверняка Даню накажут за этот эмоциональный всплеск австралийским долларом.

Но с другой стороны, с Даниилом иногда так бывает – ему нужно выплеснуть эмоции после неудачного отрезка. И тогда игра понемногу налаживается. Так произошло и на этот раз. Медведев взял себя в руки и дело пошло. Даниил вновь пустил в ход свои козыри – подачу, удар слева. И довольно уверенно довел матч до победы.

Впереди финал в легендарным Рафаэлем Надалем . Интересно, что в сентябре в Нью-Йорке россиянин выиграл свой первый Большой шлем, победив в финале Новака Джоковича, а теперь может выиграть второй, если обыграет другого гения – Надаля. И может стать первым теннисистом в истории, кто после первого Большого шлема сразу выиграет второй.

Это конечно, тоже мотивация, но есть еще одна - если Медведев победит в финале, станет первой ракеткой мира. Даня проиграл самый свой первый финал Большого шлема на US Open в 2019 году как раз Надалю. Но через год взял реванш у испанца в полуфинале Итогового турнира.

Надаль пропустил много из-за травмы. У испанца пока всего месяц игровой практики после травмы, но уже успел выиграть один титул, и вот дошел до финала в Мельбурне.

Есть и еще один интересный подтекст предстоящего финала: у Надаля в активе 20 титулов Большого шлема, столько же у Роджера Федерера и Джоковича.

Именно сербу не дал выйти вперед в этой своеобразной гонке великих Медведев, победив Новака в финале в Нью-Йорке в сентябре. Даня сейчас может не позволить это и Надалю. Угадайте, за кого будет болеть Джокович и вся Сербия 30 января? Ну, а за кого будет болеть вся Россия, и так очевидно.

Australian Open
Полуфинал
Мужчины

Стефанос Циципас (Греция) – Даниил Медведев (Россия) – 1:3 (6:7, 6:4, 4:6, 1:6)

источник: «Советский спорт»
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