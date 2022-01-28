Андрей Червиченко: Теннисные родители – психопаты, отец Циципаса такой же, он всех достал

- Сорвался Даниил на арбитра из-за отца своего соперника.

- Папа Циципаса уже весь Тур достал, его весь Тур ненавидит. Думаю, скоро ему запретят ходить на стадион. То сам Циципас моется в перерыве между сетами, как будто пришел с ночной вечеринки. Отец ему эсэмэски шлет на телефон с инструкциями, а тот на лавочке читает. Все должны быть в равных условиях.

- Вряд ли запретят…

- Все давно возмущены поведением этой семейки. Теннисные родители – это дикий ужас. Они все психопаты, опекают с первых шагов своего ребенка, и так всю карьеру. Наверное, даже существует медицинский диагноз – теннисный родитель.

- Есть еще футбольные родители. Там тоже поведение во время матчей – мама, не горюй…

- Нет, не так сильно выражено, как у теннисных. Это отдельная категория. Они между собой дерутся. Они вкладывают все свои деньги, чтобы ребенок стал теннисистом. Вся семья на это работает, и терпят фиаско. Все мечтают, чтобы их дети стали звездами тенниса, миллионерами. А выбиваются единицы из многих тысяч желающих.

- Как вам матч?

- Думал, будет пять сетов. Тем более, Циципас так вел в третьем сете. А в четвертом грек просто лег, как раскладушка, и перестал сопротивляться.

- Он только после травмы, вообще не должны был играть в Мельбурне. Видимо, просто силы кончились, ведь до полуфинала дошел в таком состоянии.

- Может быть, но мне нравится, как Цицицпас играет. Если убрать эти проблемы с папой.

P.S.

Сегодня россиянин Даниил Медведев победил в полуфинале Australian Open грека Стефаноса Циципаса и вышел в финал, где 30 января сыграет с легендарным Рафаэлем Надалем.