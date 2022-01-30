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Андрей Червиченко: Победил допинг – не может Надаль в 35 лет в пятом сете бить точнее, чем в первом

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко является давним поклонником тенниса. Он внимательно наблюдал за финалом Australian Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем, и считает, что без помощи медицинских препаратов испанец не мог бы так играть пять сетов.
Андрей Червиченко: Победил допинг – не может Надаль в 35 лет в пятом сете бить точнее, чем в первом
30 января 2022 18:24
автор: Юрий Волохов
автор фото: Twitter #AusOpen

- Что скажете – это была эпическая битва в Мельбурне?
- Мне кажется, Медведев немного увлекся с укороченными ударами. В середине матча они уже перестали работать, и надо было с ними прекращать. Но не только в этом причина поражения Даниила. Считаю, что человек в 35 лет не может на таком уровне проводить пятичасовой матч, и на шестом часу бежать быстрее, чем он бежал в начале, и точнее попадать. Теннис такая игра, где важна концентрация.

Человек без медицинских вспомогательных средств на шестом часу игры не может бить точнее, чем он это делал в первых сетах.

Если бы допустили к Надалю серьезных медиков, и они взяли бы необходимые анализы, думаю, у врачей вылезли глаза на лоб.

- Он ведь не играл полгода, а в декабре ковидом переболел.
- Что тут сказать – считаю, в данном матче победил допинг.

- Ну, вы даете – жестко!
- Я ничего не даю, а имею право высказывать свое мнение. Или это только американцам позволено в отношении наших спортсменов?

- То есть, если б была бы ВАДА…
- Ее к теннисистам из первой десятки вообще близко не подпускают. Медведев к четвертому сету уже стал уставать, чаще ошибаться, а Надаль, наоборот, ожил.

- Может, испанец переиграл за счет опыта?
- Да, поэтому уже в начале матча с него так текло, что постоянно просил вытирать под ним корт. Прямо из-за опыта идет такое потоотделение. А, может, из-за обилия солей, которые не дают держаться жидкости в организме?

- О чем это может говорить?
- Думаю, об обилии различных препаратов, которые не способны держать жидкость в организме. Обильное потоотделение говорит о том, что что-то с этим парнем не так. В 35 лет человек не может на пятом-шестом часу игры бежать быстрее 25-летнего и бить точнее. Концентрация от усталости уменьшается, а у Надаля она только увеличивалась.

- У Медведева в конце уже ноги постоянно сводило, он вынужден был прибегать к помощи массажиста…
- Потому что Медведев не может применять разные препараты, он же русский – его сразу проверят. А Надаль из другой цивилизации, ему все можно.

P.S.

Рафаэлю Надалю обыграл в финале Australian Open Даниила Медведева - 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Матч длился 5 часов 28 минут. Испанец завоевал в Мельбурне свой 21-й Большой шлем.

источник: «Советский спорт»
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